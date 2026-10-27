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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमा'मैं इतनी बड़ी रकम कैसे मांग सकती हूं?', श्रीनिधि शेट्टी ने 8 करोड़ फीस की खबरों पर तोड़ी चुप्पी

'मैं इतनी बड़ी रकम कैसे मांग सकती हूं?', श्रीनिधि शेट्टी ने 8 करोड़ फीस की खबरों पर तोड़ी चुप्पी

साउथ एक्ट्रेस श्रीनिधि शेट्टी ने अपनी फीस को लेकर चल रही खबरों पर चुप्पी तोड़ी है. 'KGF' स्टार ने 8 करोड़ रुपये फीस लेने के दावों को अफवाह बताते हुए कहा कि वो इतनी बड़ी रकम कैसे मांग सकती हैं.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 27 Oct 2026 09:48 AM (IST)
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साउथ एक्ट्रेस श्रीनिधि शेट्टी इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'आदर्श कुटुंबम-हाउस नंबर 47' को लेकर सुर्खियों में हैं. उनकी ये फिल्म 30 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. एक्ट्रेस इन दिनों फिल्म के प्रमोशन में बिजी हैं. इस बीच श्रीनिधि ने उन खबरों पर चुप्पी तोड़ी है, जिनमें दावा किया जा रहा था कि वो एक फिल्म में काम करने के लिए मेकर्स से 8 करोड़ रुपये फीस लेती हैं.

साल 2018 में रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर फिल्म 'केजीएफ' में श्रीनिधि शेट्टी ने अपनी अदाकारी से दर्शकों का दिल जीता था. इसके बाद वो फिल्म के दूसरे पार्ट 'केजीएफ 2' में भी नजर आईं. इन फिल्मों की सफलता के बाद उनकी फीस को लेकर कई तरह की खबरें सामने आईं. दावा किया जाने लगा कि एक्ट्रेस ने अपनी फीस बढ़ाकर करीब 8 करोड़ रुपये कर दी है. हालांकि, अब श्रीनिधि ने इन खबरों को अफवाह बताया है.

8 करोड़ रुपये फीस की खबरों पर क्या बोलीं श्रीनिधि शेट्टी?

SCREEN को दिए इंटरव्यू में श्रीनिधि ने कहा, 'ब्लॉकबस्टर फ्रेंचाइजी 'केजीएफ' की सफलता के बाद कहा जाने लगा कि मैं 7 से 8 करोड़ रुपये फीस मांग रही हूं. मैंने अब तक कुछ ही फिल्मों में काम किया है. ऐसे में मैं इतनी बड़ी रकम फीस के तौर पर कैसे मांग सकती हूं? ये सिर्फ एक अफवाह है. मैं सिर्फ पैसे के लिए फिल्में साइन नहीं करती. मेरे लिए अच्छी कहानी और दमदार किरदार ज्यादा मायने रखते हैं.'

'मैं बहुत ज्यादा सिलेक्टिव हूं...'

श्रीनिधि ने आगे कहा, 'पिछले आठ सालों में मैंने सिर्फ छह फिल्मों में काम किया है. मैं बहुत ज्यादा सिलेक्टिव हूं. मैं और ज्यादा फिल्में करना चाहती हूं, लेकिन मुझे उतने ऑफर नहीं मिल रहे हैं, जितने मैं चाहती हूं.'

'आदर्श कुटुंबम-हाउस नंबर 47' में कॉमेडी करेंगी श्रीनिधि शेट्टी

'आदर्श कुटुंबम-हाउस नंबर 47' की बात करें तो इस फिल्म के निर्देशक त्रिविक्रम श्रीनिवास हैं. इसमें श्रीनिधि शेट्टी के साथ साउथ स्टार वेंकटेश दग्गुबाती नजर आएंगे. ये फिल्म पहले 9 अक्टूबर को रिलीज होने वाली थी, लेकिन पोस्ट-प्रोडक्शन में देरी के कारण इसकी रिलीज डेट आगे बढ़ा दी गई.

हाल ही में फिल्म को सेंसर बोर्ड से U/A सर्टिफिकेट मिला है. नारा रोहित और निवेथा पेथुराज भी इस फिल्म का हिस्सा हैं. फिल्म 30 अक्टूबर को रिलीज होगी. 'AK47' श्रीनिधि के करियर की पहली फिल्म है, जिसमें वो कॉमेडी करती नजर आएंगी.

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 27 Oct 2026 09:48 AM (IST)
Tags :
Srinidhi Shetty
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