हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
APBoardResultsAssembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाफिल्मों के साथ Sreeleela ने कैसे की MBBS की पढ़ाई? बोलीं- सब्र की जरूरत होती है

फिल्मों के साथ Sreeleela ने कैसे की MBBS की पढ़ाई? बोलीं- सब्र की जरूरत होती है

श्रीलीला एक्ट्रेस होने के साथ-साथ एक डॉक्टर भी हैं. अब हाल ही में श्रीलीला ने बताया कि उन्होंने फिल्मों के साथ-साथ MBBS की पढ़ाई कैसे कर रही हैं. उन्होंने डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 15 Apr 2026 02:54 PM (IST)
Preferred Sources

साउथ एक्ट्रेस श्रीलीला आज सफलता के उस मुकाम पर हैं, जहां हर बड़ा फिल्म मेकर उनके साथ काम करना चाहता है. साउथ इंडस्ट्री में अपनी अदाकारी का परचम लहराने के बाद श्रीलीला जल्द ही बॉलीवुड में कदम रखने वाली हैं. आपको ये जानकर हैरानी होगी कि श्रीलीला एक्ट्रेस होने के साथ-साथ एक डॉक्टर भी हैं. अब हाल ही में श्रीलीला ने बताया कि उन्होंने फिल्मों के साथ-साथ MBBS की पढ़ाई कैसे कर रही हैं.

मुझे ये सब्जेक्ट पसंद है- श्रीलीला
बॉलीवुड बबल को दिए एक इंटरव्यू में श्रीलीला ने कहा, 'आपको बस थोड़ा मजबूत इरादा और सब्र चाहिए. साथ ही ये पता होना चाहिए कि कब दिमाग को आराम देना है और कब फोकस करना है. कुछ दिन ऐसे भी थे, जब मुझे लगा कि मैं पागल हो जाऊंगी, लेकिन फिर भी मुझे दोनों काम करने में मज़ा आया. मुझे डॉक्टर बनना बहुत पसंद है, मुझे यह सब्जेक्ट सच में बहुत अच्छा लगता है और मैं अपना ज़्यादातर समय इसकी पढ़ाई में ही बिताती हूं.'

फिल्मों के साथ Sreeleela ने कैसे की MBBS की पढ़ाई? बोलीं- सब्र की जरूरत होती है

अपने इस पक्के इरादे के साथ श्रीलीला युवाओं के लिए एक मिसाल कायम कर रही हैं. उन्होंने ये साबित किया है कि सफलता तभी मिलती है जब आप अपने लक्ष्य पर ध्यान रखो, लगातार मेहनत करो और अपने सफर को थोड़ा एंजॉय भी करो.
 
डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी से की पढ़ाई
बता दें कि 25 साल की श्रीलीला ने मुंबई के डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी से अपनी मेडिकल पढ़ाई की है. इस साल की शुरुआत में एक्ट्रेस के डिग्री हासिल करने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुईं. 
फिल्मों के साथ Sreeleela ने कैसे की MBBS की पढ़ाई? बोलीं- सब्र की जरूरत होती है
श्रीलीला की अपकमिंग फिल्में
वर्क फ्रंट की बात करें तो श्रीलीला को पिछली बार पवन कल्याण की फिल्म 'उस्ताद भगत सिंह' में देखा गया था. अब वो अनुराग बसु की म्यूजिकल रोमांटिक अनटाइटल्ड फिल्म में नजर आएंगी. इसमें उनकी जोड़ी कार्तिक आर्यन के साथ बनी है. इस फिल्म के जरिए श्रीलीला बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही हैं. इसके अलावा श्रीलीला के पास धनुष की एक अनटाइटल्ड फिल्म है.

और पढ़ें
Published at : 15 Apr 2026 02:54 PM (IST)
Tags :
MBBS  Sreeleela
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

साउथ सिनेमा
फिल्मों के साथ Sreeleela ने कैसे की MBBS की पढ़ाई? बोलीं- सब्र की जरूरत होती है
फिल्मों के साथ श्रीलीला ने कैसे की एमबीबीएस की पढ़ाई? बोलीं- सब्र की जरूरत होती है
साउथ सिनेमा
Tuesday Box Office Collection: मंगलवार को भी Dhurandhar 2 ने मचाई धूम, साउथ की फिल्मों ने भी मारी बाजी, लेकिन पीछे रह गई 'डकैत', जानें- कलेक्शन
मंगलवार को भी 'धुरंधर 2' ने मचाई धूम, 'डकैत' के छूटे पसीने, जानें बाकी फिल्मों का हाल
साउथ सिनेमा
Wednesday Box Office Live : बुधवार को 'धुरंधर 2' या 'डकैत' कौन मार रहा बाजी? जानें- सभी फिल्मों के 12 बजे तक का कलेक्शन और ऑक्यूपेंसी
बुधवार को 'धुरंधर 2' या 'डकैत' कौन मार रहा बाजी? यहां डानें सभी फिल्मों की कमाई और ऑक्यूपेंसी
साउथ सिनेमा
क्या 4 जून को रिलीज नहीं होगी यश की 'टॉक्सिक'? फिर टल गई रिलीज डेट? तारा सुतारिया ने बताई सच्चाई
क्या फिर टल गई यश की फिल्म 'टॉक्सिक' की रिलीज डेट? तारा सुतारिया ने बताई सच्चाई
Advertisement

वीडियोज

होर्मुज के पानी मेें 'मौत का जाल' !
Noida Labour Protest Update: नोएडा में हिंसक प्रदर्शन, कई सेक्टर में फैली टेंशन ! | Noida News
Chitra Tripathi: ट्रंप का 'होर्मुज' प्रहार ईरान भी तैयार! | Hormuz | IranUSCeasefire | Janhit
Bharat Ki Baat: होर्मुज़ को लेकर Trump की अगली चाल क्या? | Strait Of Hormuz | Iran- Irael
Sandeep Chaudhary: गैस और महंगाई पर क्यों गरमाई जनता ? सटीक विश्लेषण | Labour Protest | Seedha Sawal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान पर अमेरिका की ये बात सुनकर आग उगलने लगा ड्रैगन, बोला- 'सरासर झूठ, हम देंगे करारा जवाब...'
ईरान पर अमेरिका की ये बात सुनकर आग उगलने लगा ड्रैगन, बोला- 'सरासर झूठ, हम देंगे करारा जवाब...'
बिहार
सम्राट के पीछे 3 बड़े नेताओ का हाथ! बेटे के मुख्यमंत्री बनने पर क्या बोले पिता शकुनी चौधरी?
सम्राट के पीछे 3 बड़े नेताओ का हाथ! बेटे के मुख्यमंत्री बनने पर क्या बोले पिता शकुनी चौधरी?
इंडिया
'दिल्ली में आवास, असम में FIR फिर तेलंगाना HC क्यों गए पवन खेड़ा?' हिमंत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी ये दलील
'दिल्ली में आवास, असम में FIR फिर तेलंगाना HC क्यों गए पवन खेड़ा?' हिमंत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी ये दलील
बॉलीवुड
Diwali 2026 Box Office Clash: दिवाली पर बॉक्स ऑफिस पर होगा महाक्लैश, रणबीर कपूर की 'रामायण' से टकाएगी ये हॉलीवुड फिल्म
दिवाली पर बॉक्स ऑफिस पर होगा महाक्लैश, रणबीर कपूर की 'रामायण' से टकाएगी ये हॉलीवुड फिल्म
आईपीएल 2026
IPL 2026: RCB को उसके घर में रोकना लखनऊ के लिए बड़ी चुनौती, हेड-टू-हेड रिकॉर्ड देख नहीं होगा यकीन
IPL 2026: RCB को उसके घर में रोकना लखनऊ के लिए बड़ी चुनौती, हेड-टू-हेड रिकॉर्ड देख नहीं होगा यकीन
बिहार
बिहार में 36% अति पिछड़ा जाति, फिर भी CM पद क्यों नहीं? सवर्ण और OBC का रहा बोलबाला, कब खत्म होगा EBC का इंतजार?
बिहार में 36% अति पिछड़ा जाति, फिर भी CM पद क्यों नहीं? सवर्ण और OBC का रहा बोलबाला
ऑटो
दमदार लुक के साथ लौटी नई Duster, देशभर में शुरू हुई डिलीवरी, जानें कीमत
दमदार लुक के साथ लौटी नई Duster, देशभर में शुरू हुई डिलीवरी, जानें कीमत
जनरल नॉलेज
Oman Currency: ओमान में कितने हो जाते हैं भारत के 10000 रुपये, इससे क्या-क्या खरीद सकते हैं यहां?
ओमान में कितने हो जाते हैं भारत के 10000 रुपये, इससे क्या-क्या खरीद सकते हैं यहां?
ENT LIVE
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
ENT LIVE
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
ENT LIVE
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
ENT LIVE
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
ENT LIVE
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
Embed widget