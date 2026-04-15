साउथ एक्ट्रेस श्रीलीला आज सफलता के उस मुकाम पर हैं, जहां हर बड़ा फिल्म मेकर उनके साथ काम करना चाहता है. साउथ इंडस्ट्री में अपनी अदाकारी का परचम लहराने के बाद श्रीलीला जल्द ही बॉलीवुड में कदम रखने वाली हैं. आपको ये जानकर हैरानी होगी कि श्रीलीला एक्ट्रेस होने के साथ-साथ एक डॉक्टर भी हैं. अब हाल ही में श्रीलीला ने बताया कि उन्होंने फिल्मों के साथ-साथ MBBS की पढ़ाई कैसे कर रही हैं.

मुझे ये सब्जेक्ट पसंद है- श्रीलीला

बॉलीवुड बबल को दिए एक इंटरव्यू में श्रीलीला ने कहा, 'आपको बस थोड़ा मजबूत इरादा और सब्र चाहिए. साथ ही ये पता होना चाहिए कि कब दिमाग को आराम देना है और कब फोकस करना है. कुछ दिन ऐसे भी थे, जब मुझे लगा कि मैं पागल हो जाऊंगी, लेकिन फिर भी मुझे दोनों काम करने में मज़ा आया. मुझे डॉक्टर बनना बहुत पसंद है, मुझे यह सब्जेक्ट सच में बहुत अच्छा लगता है और मैं अपना ज़्यादातर समय इसकी पढ़ाई में ही बिताती हूं.'