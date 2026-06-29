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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाSouth Theater Releases: इस हफ्ते फुल एंटरटेनमेंट, 'राव बहादुर' से 'डार्क' तक, थिएटर में धमाल मचाने आ रही साउथ की 8 फिल्में

South Theater Releases: इस हफ्ते फुल एंटरटेनमेंट, 'राव बहादुर' से 'डार्क' तक, थिएटर में धमाल मचाने आ रही साउथ की 8 फिल्में

South Theater Releases This Week : इस वीक साउथ की कई बड़ी फिल्में थिएटर में रिलीज होने वाली हैं. राव बहादुर से डार्क तक ये सारी फिल्में दर्शकों को एंटरटेन करने के लिए तैयार हैं.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 29 Jun 2026 03:52 PM (IST)
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साउथ सिनेमा लवर्स के लिए ये वीक फाफी मजेदार रहने वाला है. इस वीक कई धांसू फिल्म थिएटर में रिलीज के लिए तैयार हैं. 'राव बहादुर', 'डार्क', 'लव सीजन' और 'गट्टा कुश्ती 2' समेत 8 फिल्में रिलीज होने वाली हैं. आइए देखते हैं ये कब सिनेमाघरों में दस्तक देंगी.

'अरूपी'
मलयालम हॉरर थ्रिलर फिल्म 'अरूपी' 3 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है. इस फिल्म को अभिलाष वारियर ने लिखा और निर्देशित किया है, जबकि इसका निर्माण प्रदीप राज ने पुनर्थम प्रोडक्शंस के बैनर तले किया है. फिल्म में वैशाख रवि, नेहा चावला, जॉय मैथ्यू और साक्षी बडाला नजर आएंगे.  

South Theater Releases: इस हफ्ते फुल एंटरटेनमेंट, 'राव बहादुर' से 'डार्क' तक, थिएटर में धमाल मचाने आ रही साउथ की 8 फिल्में

'राव बहादुर'
महेश बाबू के प्रोडक्शन में बनी फिल्म 'राव बहादुर' का दर्शक बेस्ब्री से इंतजार कर रहे है. तेलुगु फिल्म 'राव बहादुर' 3 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. फिल्म को वेंकटेश महा डायरेक्ट कर रहे हैं. फिल्म में सत्यदेव, विकास मुप्पला, दीपा थॉमस, बाला पराशर, आनंद भारती, प्रणय वाका, मास्टर किरण जैसे कलाकार हैं.

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'लव सीजन्स'
कन्नड़ रोमांटिक-ड्रामा फिल्म 'लव सीजन्स' सिनेमाघरों में 3 जुलाई को सिनेमाघरो में रिलीज होने के लिए तैयार है. इस फिल्म का निर्देशन क्रुथविक ने किया है और इसमें मुकुंडा रामास्वामी और दीया कीर्ति मुख्य भूमिकाओं में हैं. फिल्म प्यार और भरोसे  के बीच के रिश्ते को दिखाती है.

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'नागबंधम द सीक्रेट ट्रेजर'
तेलुगु फिल्म ‘नागबंधम द सीक्रेट ट्रेजर' को लेकर सोशल मीडिया पर काफी बज है. ये भी 3 जुलाई को रिलीज होगी. अभिषेक नामा के निर्देशन में बनी इस फिल्म में विराट कर्ण, नभा नतेष, जगपति बाबू, मुरली शर्मा  और ऐश्वर्या मेनन हैं.

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 'डार्क'
तमिल फिल्म 'डार्क' भी 3 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. कल्याण के. जगन के निर्देशन में बनी इस साइकोलॉजिकल हॉरर-थ्रिलर फिल्म में अजय कार्थी मुख्य भूमिका में हैं, और इसमें दिग्गज एक्टर के. भाग्यराज ने भी एक महत्वपूर्ण किरदार निभाया है.

'गट्टा कुश्ती 2'
तमिल फिल्म 'गट्टा कुश्ती 2' भी 3 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. ये साल 2022 की तमिल स्पोर्ट्स-कॉमेडी ड्रामा 'गट्टा कुश्ती' का सीक्वल है, जिसमें विष्णु विशाल और ऐश्वर्या लक्ष्मी लीड रोल में हैं.

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'कालदल हिंगिरिला बीड़ी'
कन्नड़ फिल्म 'कालदल हिंगिरिला बीड़ी' भी इस हफ्ते थिएटर में धमाल मचाने आ रही है.  कॉमेडी, ड्रामा और रोमांस से भरपूर इस फिल्म में एस.एस. अमोघवर्ष, रिथ्या गौड़ा और राघु रमनकोप्पा मुख्य भूमिकाओं में हैं. ये भी 3 जुलाई को रिलीज होगी.

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क्लॉ क्लॉ क्ली क्ली नजरिया थिरिंजुनोक्की
क्लॉ क्लॉ क्ली क्ली नजरिया थिरिंजुनोक्की 3 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए बिल्कुल तैयार है. फिल्म में रोमांस, कॉमेडी और सस्पेंस का मेल देखने को मिलेगा. इसमें गौतम हरि नारायणन और दिव्या थॉमस मुख्य भूमिकाओं में हैं.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 29 Jun 2026 03:51 PM (IST)
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