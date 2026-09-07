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साउथ ओटीटी रिलीज: क्राइम से कॉमेडी तक, इस हफ्ते ये फिल्में-सीरीज मचाएंगी धमाल

इस हफ्ते ओटीटी पर कई फिल्में और सीरीज रिलीज हो रही हैं. साउथ फिल्में और सीरीज भी ओटीटी पर धमाल मचाएंगी. आइए जानते हैं उनके बारे में.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 07 Sep 2026 07:17 PM (IST)
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साउथ फिल्में और सीरीज को लेकर फैंस में काफी एक्साइटमेंट रहती है. इस हफ्ते में भी मलयालम से लेकर तमिल-तेलुगू तक क फिल्में- शोज रिलीज हो रहे हैं. आइए जानते हैं इस हफ्ते पर ओटीटी पर कौनसी फिल्में और सीरीज धमाल मचाने वाली हैं.

प्रिंस ऑफ मॉलीवुड 
ये मलयालम कॉमेडी ड्रामा है. इसे आप जियो हॉटस्टार पर देख पाएंगे. इसे शनी खादर ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में डेन डेविस, विद्या विजयकुमार, निर्मल पलाझी, हरिश्मा, फुकरू और असविन विजयन जैसे स्टार्स हैं. ये 11 सितंबर को रिलीज होने वाली है. इसमें फिरोज नाम के यंग लड़के की कहानी दिखाई जाएगी जो फिल्म स्टार बनने का सपना देखता है. हालांकि, उसके मिलियनेयर पिता उसके इस सपने के खिलाफ होते हैं. लेकिन फिरोज अपना सपना पूरा करना चाहता है और वो अपने सपने और पिता की उम्मीदों के बीच फंस जाता है.

अब देखना होगा कि कहानी में कौनसे नए मोड़ आएंगे और फिरोज फिल्म स्टार बन पाएगा या नहीं.

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Panchanama  

ये सीरीज 11 सितंबर को रिलीज होगी. ये तेलुगू क्राइम थ्रिलर है और इसके 6 एपिसोड हैं. इस सीरीज में भरत श्रीनिवासन ने जय राम की भूमिका निभाई है. वहीं शिवाजी राजा, मेधा रेड्डी, चरण बाबू, रूपा लक्ष्मी, राधिका प्रीति, सूर्या और श्रीजा जैसे स्टार्स भी हैं. सीरीज में एक ईमानदार पुलिस ऑफिस की कहानी दिखाई जाएगी जो एक मौत की इंवेस्टिगेशन करता है और फिर उसे मेडिकल क्राइम, पॉलिटिक करप्शन और क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड के लिंक मिलते हैं. सीरीज के ट्रेलर को भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था.

ये भी पढ़ें- स्वरा भास्कर के बयान पर पलटवार, रामलीला कमेटी ने कहा- पहले सनातन के बारे में जानें फिर जुबान खोले

Varavu 

ये फिल्म आप जी 5 पर देख पाएंगे. इसमें जोजू जॉर्ज लीड रोल में हैं. शाजी कैलास ने डायरेक्ट किया है और एक साजन ने लिखा है. फिल्म में वाणी विश्वनाथ और मुरली गोपी जैसे स्टार्स भी हैं. फिल्म की कहानी पोलाचन की है. वो एक अमीर बागान मालिक है. उसे जेल की सजा होती है. जब वो जेल की सजा काटकर घर लौटता है. तो अपने पुराने दुश्मनों से बदला लेने का प्लान बनाता है. वो एक चाल चलता है ताकि उसके लापता छोटे भाई विली पर उसके कामों का इल्जाम डाला जा सके. ये भी 11 सितंबर को रिलीज होगी.

 
 
 
 
 
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बिग बॉस- मलयालम, तमिल, तेलुगू और कन्नड़
बिग बॉस की तो तगड़ी फैन फॉलोइंग है.  बिग बॉस हिंदी 6 सितंबर से शुरू हो गया. वहीं तमिल, तेलुगू, कन्नड़ और मलयालम भी 6 सितंबर से स्ट्रीम हो रहा है. आप इसे जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं. मलयालम का 8वां सीजन, तमिल का 10वां सीजन, तेलुगू का दसवां सीजन और कन्नड़ का 13वां सीजन है. शो वीकडेज पर 9:30 बजे और वीकेंड पर 9 बजे जियोहॉटस्टार पर स्ट्रीम होगा.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 07 Sep 2026 07:17 PM (IST)
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