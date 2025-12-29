एक्सप्लोरर
New Year South OTT Releases: नए साल पर साउथ लवर्स की बल्ले-बल्ले! OTT पर रिलीज होंगी 'एको', 'मोगली' समेत ये 5 फिल्में-सीरीज
South OTT Releases on New Year 2026: नए साल पर साउथ की कई शानदार फिल्में और शोज ओटीटी पर रिलीज होने जा रही हैं. इनके नाम और रिलीज डेट आप यहां देख सकते हैं.
नया साल ओटीटी लवर्स के लिए एंटरटेनमेंट का फुल पैकेज लेकर आ रहा है. साउथ फिल्मों और वेब सीरीज के शौकीन दर्शक नए साल पर घर बैठे ओटीटी पर भरपूर एंजॉय कर पाएंगे. दिसंबर 2025 के आखिरी दिनों और जनवरी 2025 के पहले हफ्ते में साउथ की कई शानदार फिल्में और शोज और अलग-अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने के लिए तैयार है. इन फिल्मों और शोज की रिलीज डेट और ओटीटी प्लेटफॉर्म हम आपको यहां बता रहे हैं.
एको
- मलयालम मिस्ट्री-थ्रिलर फिल्म 'एको' नए साल पर ओटीटी रिलीज के लिए तैयार है.
- दिंजिथ अय्याथन के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में संदीप प्रदीप लीड रोल में हैं.
- 'एको' में सौरभ सचदेवा, विनीत और बीनू पप्पू जैसे कलाकार भी अहम रोल में हैं.
- 'एको' 31 दिसंबर 2025 को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम की जाएगी.
मोगली
- मोगली एक तेलुगु रोमांटिक एक्शन एंटरटेनर फिल्म है, जिसे संदीप राज ने डायरेक्ट किया है.
- इस फिल्म में रोशन कनकला और साक्षी सागर म्हाडोलकर लीड रोल में नजर आए हैं,.
- 1 जनवरी 2025 को ये फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म ETV विन पर रिलीज होने वाली है.
अथी भीकरा कामुकन
- मलयालम फिल्म 'अथी भीकरा कामुकन' भी नए साल पर ओटीटी पर दस्तक देने वाली है.
- इस फिल्म को गौतम थानियिल और सी.सी.निथिन ने डायरेक्ट किया है.
- 'अथी भीकरा कामुकन' में लुकमान अवारन, दृश्य रेगुनाथ लीड किरदार अदा करते दिखाई देंगे.
- ये फिल्म 26 दिसंबर को प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो चुकी है.
इथिरी नेरम
- रोमांटिक-कॉमेडी फिल्म 'इथिरी नेरम' एक खूबसूरत लव स्टोरी है.
- इस फिल्म में रोशन मैथ्यू और जरीन शिहाब बतौर लीड कलाकार दिखाई दिए हैं.
- 'इथिरी नेरम' 31 दिसंबर 2025 से सन NXT पर रिलीज के लिए तैयार है.
लव बियॉन्ड विकेट
- 'लव बियॉन्ड विकेट' एक तमिल स्पोर्ट्स ड्रामा है जो ओटीटी पर रिलीज होने वाली है.
- इस वेब सीरीज में विक्रांत और नियति कदाम्बी मुख्य भूमिकाओं में हैं.
- 'लव बियॉन्ड विकेट' 1 जनवरी 2026 को जियो हॉटस्टार पर रिलीज होगी.
