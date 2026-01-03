साल 2026 की शुरुआत हो चुकी है और इसके साथ ही मस्ट वॉच फिल्मों की एक लंबी लिस्ट भी आ गई है. दिलचस्प बात है कि साल के पहले महीने में साउथ फिल्मों के शौकिनों के लिए बहुत कुछ है. दरअसल जनवरी में थलपति विजय की ‘जना नायकन’ से लेकर प्रभास की ‘द राजा साब’ तक साउथ की कई धांसू फिल्में बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली हैं. चलिए इनकी रिलीज डेट जान लेते हैं.

'जना नायकन’

ऐसा लग रहा है जैसे एक युग का अंत हो रहा है, थलपति विजय अपनी आखिरी फिल्म 'जना नायकन' के साथ सिनेमाघरों में आ रहे हैं. ये पॉलिटिकल एक्शन ड्रामा एक ऐसे इंसान की कहानी है जो पब्लिक इनजस्टिस के खिलाफ खड़े होकर प्रतिरोध का प्रतीक बन जाता है. एच. विनोद निर्देशित इस फिल्म में थलपति विजय के अलावा पूजा हेगड़े, बॉबी देओल, ममिता बैजू, प्रियमणि, प्रकाश राज, गौतम वासुदेव मेनन, नारायण दमदार रोल में नजर आएंगे. तमिल भाषा की ये फिल्म 9 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी.

'चथा पचा: द रिंग ऑफ राउडीज़'

'चथा पचा: द रिंग ऑफ राउडीज़' फोर्ट कोच्चि में कुश्ती का एक ग्रुप बनाने वाले कुछ असामाजिक तत्वों की कहानी है।. फिल्म उनकी आपसी प्रतिद्वंद्विता और मजेदार लड़ाइयों पर फोकस्ड, जो आखिरकार उन्हें बड़ी चुनौतियों की ओर ले जाती है.इस फिल्म को मलयालम सिनेमा की पहली WWE से इंस्पायर फिल्म बताया जा रहा है, जिसमें ममूटी के कैमियो रोल में नज़र आने की उम्मीद है.अद्वैथ नायर निर्देशित इस फिल्म में ममूटी (कैमियो), रोशन मैथ्यू, अर्जुन अशोकन, विशाक नायर, इशान शौकत, सिद्दीकी, लक्ष्मी मेनन, रफी जैसे शानदार कलाकार नजर आएंगे. ये फिल्म 22 जनवरी 22 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

'नारी नारी नादुमा मुरारी'

'नारी नारी नादुमा मुरारी' एक कॉमेडी-ड्रामा है जो एक ऐसे युवक की लाइफ की कहानी बयां करती है जो अपनी गर्लफ्रेंड और कलिग से शादी करने की प्लानिंग कर रहा है. हालांकि, हालात तब पूरी तरह बदल जाते हैं जब उसकी एक्स गर्लफ्रेंड उसकी बॉस बनकर उसकी लाइफ में लौट आती है. अपनी एक्स और प्रेजेंट गर्लफ्रेंड्स के बीच फंसा हुआ युवक कई कॉमिकल गलतफहमियों और उथल-पुथल भरे पलों से गुजरता है. फिल्म में शरवानंद, संयुक्ता, साक्षी वैद्य और श्री विष्णु ने अहम रोल प्ले किया गैय इसे राम अब्बाराजू ने निर्देशित किया है. तेलुगु भाषा की ये कॉमेडी ड्रामा 14 जनवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

'भरथा महासयूलकु विग्न्यपति'

'भरथा महासयूलकु विग्न्यपति' राम सत्यनारायण की कहानी है, जो दो महिलाओं के बीच फंसा हुआ एक पति है और प्यार, शादी और जिम्मेदारियों के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है. जैसे-जैसे वह दोनों महिलाओं के साथ ज्यादा जुड़ता जाता है, राम को कई ह्यूमर से भरे चैलेंज का सामना करना पड़ता है, जहां उसे मॉर्डन डेटिंग एडवाइज और सोशल एक्सपेक्टेशन के बीच बैलेंस बिठाना पड़ता है. फिल्म की स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें रवि तेजा के अलावा आशिका रंगनाथ, डिंपल हयाथी, सुनील, वेनेला किशोर और सत्या नजर आएंगे. किशोर तिरुमाला निर्देशित ये तेलुगू फैमिली रोमांटिक कॉमेडी 13 जनवरी, 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी.

'परसक्ति'

'परसक्ति' की कहानी 1960 के दशक के मद्रास में सेट की गई है, जहां सविनय अवज्ञा आंदोलन अपने पीक पर है. चुनौतीपूर्ण समय में, अलग व्यूज वाले दो भाइयों को सामाजिक उथल-पुथल से जूझते हुए एक दुश्मन के खिलाफ एकजुट होना पड़ता है. फिल्म की स्टार कास्ट में शिवकार्तिकेयन, रवि मोहन, अथर्व मुरली, देव रामनाथ, पृथ्वी राजन, गुरु सोमसुंदरम, बेसिल जोसेफ, पाप्री घोष और राणा दग्गुबाती शामिल हैं. इसे सुधा कोंगारा ने निर्देशित किया है. तमिल भाषा की ये फिल्म 10 जनवरी, 2026 को सिनेमाघरों में आएगी.

'अनागनगा ओका राजू'

'अनागनगा ओका राजू' एक अपकमिंग तेलुगु रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसमें नवीन पॉलिशेट्टी और मीनाक्षी चौधरी मुख्य भूमिकाओं में हैं. मारी द्वारा निर्देशित इस फिल्म में 'छिछोरे' अभिनेता एक अनोखे और मज़ेदार अवतार में नज़र आएंगे. फिल्म के बारे में और अधिक जानकारी अभी निर्माताओं द्वारा आधिकारिक तौर पर घोषित नहीं की गई है. ये तेलुगु फिल्म 14 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी.

'वलाथु वशथे कल्लन'

'वलाथु वशथे कल्लन' एक अपकमिंग क्राइम ड्रामा थ्रिलर है, जिसका निर्देशन दृश्यम के निर्देशक जीतू जोसेफ ने किया है. यह फिल्म एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसका जीवन बेकाबू हो जाता है, जिसके चलते एक पुलिस अधिकारी को एक जरूरी इनवेस्टिगेशन शुरू करनी पड़ती है. जैसे-जैसे अधिकारी मामले की गहराई में जाता है, धोखे और झूठ का एक जाल खुलता जाता है, और सच्चाई पर सस्पेंस का पर्दा होता है. इस मलयालम फिल्म में बीजू मेनन, जोजू जॉर्ज, लेना, केआर गोकुल, इरशाद अली, वैष्णवी राज, निरंजना अनूप और श्यामाप्रसाद ने अहम रोल प्ले किया है. जीतू जोसेफ निर्देशित ये क्राइम ड्रामा थ्रिलर 30 जनवरी, 2026 को सिनेमाघरों में आएगी.

'माना शंकरा वर प्रसाद गारू'

'माना शंकरा वर प्रसाद गारू' एक कॉमेडी-एक्शन ड्रामा है जो संक्रांति के दौरान रिलीज होने वाली है. यह फिल्म एक कंप्लीट फैमिली एंटरटेनर होने की उम्मीद है, जिसमें चिरंजीवी एक ऐसे किरदार को निभा रहे हैं जिसे एक कॉर्पोरेट घोटाले को रोकना है और न्याय दिलाना है. फिल्म में चिरंजीवी के अलावा नयनतारा, कैथरीन ट्रेसा, वीटीवी गणेश, वेंकटेश दग्गुबाती (एक्सटेंडेड कैमियो) नजर आएंगे. अनिल रविपुडी निर्देशित ये तेलुगु कॉमेडी एक्शन ड्रामा 12 जनवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

'द राजा साब'

'द राजा साहब' एक रोमांटिक फैंटेसी हॉरर कॉमेडी फिल्म है जिसमें प्रभास लीड रोल में नजर आएंगे. मारुति द्वारा निर्देशित इस फिल्म में एक युवक अपने दादा की पुश्तैनी हवेली बेचकर पैसा इकट्ठा करने की प्लानिंग करता है. हालांकि, कहानी में तब एक नया मोड़ आता है जब उसे अपने दादा की दुष्ट आत्मा का सामना करना पड़ता है, जो हवेली में मंडराती रहती है. इसके बाद फिल्म में कई मजेदार ट्विस्ट आते हैं. द राजा साब में प्रभास, संजय दत्त, मालविका मोहनन, निधि अग्रवाल, रिद्धि कुमार, बोमन ईरानी, ​​ज़रीना वहाब, समुथिरकानी और वेन्नेला किशोर ने अहम रोल प्ले किया है. तेलुगु की ये रोमांटिक फैंटेसी हॉरर कॉमेडी 9 जनवरी, 2026 को सिनेमाघरों में आएगी.