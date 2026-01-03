हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाSouth Movies In January 2026: 'जन नायकन' से 'द राजा साब' तक, जनवरी में गर्दा उड़ाने आ रही साउथ की ये 9 फिल्में, नोट कर लें रिलीज डेट

South Movies In January 2026: 'जन नायकन' से 'द राजा साब' तक, जनवरी में गर्दा उड़ाने आ रही साउथ की ये 9 फिल्में, नोट कर लें रिलीज डेट

South Movies In January 2026: जनवरी का महीना सिनेमा लवर्स के लिए काफी मजेदार रहने वाला है. दरअसल साउथ की कई बड़े सितारों की फिल्में साल के पहले महीने में सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 03 Jan 2026 08:54 AM (IST)
Preferred Sources

साल 2026 की शुरुआत हो चुकी है और इसके साथ ही मस्ट वॉच फिल्मों की एक लंबी लिस्ट भी आ गई है. दिलचस्प बात है कि साल के पहले महीने में साउथ फिल्मों के शौकिनों के लिए बहुत कुछ है. दरअसल जनवरी में थलपति विजय की ‘जना नायकन’ से लेकर प्रभास की ‘द राजा साब’ तक साउथ की कई धांसू फिल्में बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली हैं. चलिए इनकी रिलीज डेट जान लेते हैं.

'जना नायकन’
ऐसा लग रहा है जैसे एक युग का अंत हो रहा है, थलपति विजय अपनी आखिरी फिल्म 'जना नायकन' के साथ सिनेमाघरों में आ रहे हैं. ये पॉलिटिकल एक्शन ड्रामा एक ऐसे इंसान की कहानी है जो पब्लिक इनजस्टिस के खिलाफ खड़े होकर प्रतिरोध का प्रतीक बन जाता है. एच. विनोद निर्देशित इस फिल्म में थलपति विजय के अलावा पूजा हेगड़े, बॉबी देओल, ममिता बैजू, प्रियमणि, प्रकाश राज, गौतम वासुदेव मेनन, नारायण दमदार रोल में नजर आएंगे. तमिल भाषा की ये फिल्म 9 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी.

'चथा पचा: द रिंग ऑफ राउडीज़'
'चथा पचा: द रिंग ऑफ राउडीज़' फोर्ट कोच्चि में कुश्ती का एक ग्रुप बनाने वाले कुछ असामाजिक तत्वों की कहानी है।. फिल्म उनकी आपसी प्रतिद्वंद्विता और मजेदार लड़ाइयों पर फोकस्ड, जो आखिरकार उन्हें बड़ी चुनौतियों की ओर ले जाती है.इस फिल्म को मलयालम सिनेमा की पहली WWE से इंस्पायर फिल्म बताया जा रहा है, जिसमें ममूटी के कैमियो रोल में नज़र आने की उम्मीद है.अद्वैथ नायर निर्देशित इस फिल्म में ममूटी (कैमियो), रोशन मैथ्यू, अर्जुन अशोकन, विशाक नायर, इशान शौकत, सिद्दीकी, लक्ष्मी मेनन, रफी जैसे शानदार कलाकार नजर आएंगे. ये फिल्म 22 जनवरी 22 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

'नारी नारी नादुमा मुरारी'
'नारी नारी नादुमा मुरारी' एक कॉमेडी-ड्रामा है जो एक ऐसे युवक की लाइफ की कहानी बयां करती है जो अपनी गर्लफ्रेंड और कलिग से शादी करने की प्लानिंग कर रहा है. हालांकि, हालात तब पूरी तरह बदल जाते हैं जब उसकी एक्स गर्लफ्रेंड उसकी बॉस बनकर उसकी लाइफ में लौट आती है. अपनी एक्स और प्रेजेंट गर्लफ्रेंड्स के बीच फंसा हुआ युवक कई कॉमिकल गलतफहमियों और उथल-पुथल भरे पलों से गुजरता है. फिल्म में शरवानंद, संयुक्ता, साक्षी वैद्य और  श्री विष्णु ने अहम रोल प्ले किया गैय इसे राम अब्बाराजू ने निर्देशित किया है. तेलुगु भाषा की ये कॉमेडी ड्रामा 14 जनवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

'भरथा महासयूलकु विग्न्यपति'
'भरथा महासयूलकु विग्न्यपति' राम सत्यनारायण की कहानी है, जो दो महिलाओं के बीच फंसा हुआ एक पति है और प्यार, शादी और जिम्मेदारियों के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है. जैसे-जैसे वह दोनों महिलाओं के साथ ज्यादा जुड़ता जाता है, राम को कई ह्यूमर से भरे चैलेंज का सामना करना पड़ता है, जहां उसे मॉर्डन डेटिंग एडवाइज और सोशल एक्सपेक्टेशन के बीच बैलेंस बिठाना पड़ता है. फिल्म की स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें रवि तेजा के अलावा आशिका रंगनाथ, डिंपल हयाथी, सुनील, वेनेला किशोर और सत्या नजर आएंगे. किशोर तिरुमाला निर्देशित ये तेलुगू फैमिली रोमांटिक कॉमेडी 13 जनवरी, 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी.

'परसक्ति'
'परसक्ति' की कहानी 1960 के दशक के मद्रास में सेट की गई है, जहां सविनय अवज्ञा आंदोलन अपने पीक पर है. चुनौतीपूर्ण समय में, अलग व्यूज वाले दो भाइयों को सामाजिक उथल-पुथल से जूझते हुए एक दुश्मन के खिलाफ एकजुट होना पड़ता है. फिल्म की स्टार कास्ट में शिवकार्तिकेयन, रवि मोहन, अथर्व मुरली, देव रामनाथ, पृथ्वी राजन, गुरु सोमसुंदरम, बेसिल जोसेफ, पाप्री घोष और राणा दग्गुबाती शामिल हैं. इसे सुधा कोंगारा ने निर्देशित किया है. तमिल भाषा की ये फिल्म  10 जनवरी, 2026 को सिनेमाघरों में आएगी.

'अनागनगा ओका राजू'
'अनागनगा ओका राजू' एक अपकमिंग तेलुगु रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसमें नवीन पॉलिशेट्टी और मीनाक्षी चौधरी मुख्य भूमिकाओं में हैं. मारी द्वारा निर्देशित इस फिल्म में 'छिछोरे' अभिनेता एक अनोखे और मज़ेदार अवतार में नज़र आएंगे. फिल्म के बारे में और अधिक जानकारी अभी निर्माताओं द्वारा आधिकारिक तौर पर घोषित नहीं की गई है. ये तेलुगु फिल्म 14 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी.

'वलाथु वशथे कल्लन'
'वलाथु वशथे कल्लन' एक अपकमिंग क्राइम ड्रामा थ्रिलर है, जिसका निर्देशन दृश्यम के निर्देशक जीतू जोसेफ ने किया है. यह फिल्म एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसका जीवन बेकाबू हो जाता है, जिसके चलते एक पुलिस अधिकारी को एक जरूरी इनवेस्टिगेशन शुरू करनी पड़ती है. जैसे-जैसे अधिकारी मामले की गहराई में जाता है, धोखे और झूठ का एक जाल खुलता जाता है, और सच्चाई पर सस्पेंस का पर्दा होता है. इस मलयालम फिल्म में  बीजू मेनन, जोजू जॉर्ज, लेना, केआर गोकुल, इरशाद अली, वैष्णवी राज, निरंजना अनूप और श्यामाप्रसाद ने अहम रोल प्ले किया है. जीतू जोसेफ निर्देशित ये क्राइम ड्रामा थ्रिलर 30 जनवरी, 2026 को सिनेमाघरों में आएगी.

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by GOODWILL ENTERTAINMENTS (@goodwillentertainmentsofficial)

'माना शंकरा वर प्रसाद गारू'
'माना शंकरा वर प्रसाद गारू' एक कॉमेडी-एक्शन ड्रामा है जो संक्रांति के दौरान रिलीज होने वाली है. यह फिल्म एक कंप्लीट फैमिली एंटरटेनर होने की उम्मीद है, जिसमें चिरंजीवी एक ऐसे किरदार को निभा रहे हैं जिसे एक कॉर्पोरेट घोटाले को रोकना है और न्याय दिलाना है. फिल्म में चिरंजीवी के अलावा नयनतारा, कैथरीन ट्रेसा, वीटीवी गणेश, वेंकटेश दग्गुबाती (एक्सटेंडेड कैमियो) नजर आएंगे. अनिल रविपुडी निर्देशित ये तेलुगु कॉमेडी एक्शन ड्रामा 12 जनवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

'द राजा साब'
'द राजा साहब' एक रोमांटिक फैंटेसी हॉरर कॉमेडी फिल्म है जिसमें प्रभास लीड रोल में नजर आएंगे. मारुति द्वारा निर्देशित इस फिल्म में एक युवक अपने दादा की पुश्तैनी हवेली बेचकर पैसा इकट्ठा करने की प्लानिंग करता है. हालांकि, कहानी में तब एक नया मोड़ आता है जब उसे अपने दादा की दुष्ट आत्मा का सामना करना पड़ता है, जो हवेली में मंडराती रहती है. इसके बाद फिल्म में कई मजेदार ट्विस्ट आते हैं. द राजा साब में  प्रभास, संजय दत्त, मालविका मोहनन, निधि अग्रवाल, रिद्धि कुमार, बोमन ईरानी, ​​ज़रीना वहाब, समुथिरकानी और  वेन्नेला किशोर ने अहम रोल प्ले किया है. तेलुगु की ये रोमांटिक फैंटेसी हॉरर कॉमेडी 9 जनवरी, 2026 को सिनेमाघरों में आएगी.

 

Published at : 03 Jan 2026 08:51 AM (IST)
Tags :
Jana Nayagan The Raja Saab Mana Shankara Vara Prasad Garu South Movies In January 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Saudi-UAE Tension: सऊदी अरब और यूएई के बीच भयानक जंग! अब तक 20 की मौत, यमन की धरती पर क्यों बह रहा खून?
सऊदी-यूएई के बीच भयानक जंग! अब तक 20 की मौत, यमन की धरती पर क्यों बह रहा खून?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
माघ मेले का शुभारंभ, पहले दिन ब्रह्म मुहूर्त में भक्तों ने गंगा में लगाई आस्था की डुबकी
माघ मेले का शुभारंभ, पहले दिन ब्रह्म मुहूर्त में भक्तों ने गंगा में लगाई आस्था की डुबकी
बॉलीवुड
मालदीव्स में नए साल पर रोमांटिक हुए सोनाक्षी-जहीर, बीच पर दिए जमकर पोज, देखिए फोटोज
मालदीव्स में नए साल पर रोमांटिक हुए सोनाक्षी-जहीर, बीच पर दिए जमकर पोज, देखिए फोटोज
इंडिया
रेहान-अवीवा की सगाई के बाद पहली फोटो आई सामने, पिता रॉबर्ट वाड्रा बोले- बेटे को जीवनसंगिनी मिली
रेहान-अवीवा की सगाई के बाद पहली फोटो आई सामने, पिता रॉबर्ट वाड्रा बोले- बेटे को जीवनसंगिनी मिली
Advertisement

वीडियोज

Prayagraj के सबसे बड़े आध्यात्मिक मेले की आज से शुरूआत,संगम पहुंचे लाखों श्रद्धालु ।Magh Mela
Indore में खराब पानी से हुई मौतों पर ABP News के हाथ लगी अहम जानकारी, खुसाला देख उड़ जाएगा होश
UP के Bulandsahar में UP Police का ऑपरेशन लंगड़ा जारी, दुष्कर्म और हत्या के आरोपी का किया एनकाउंटर
FBI ने ISIS के मंसूबों को किया नाकाम, अमेरिका के कई इलाकों में नए साल से पहले थी हमले की साजिश
आज से Prayagraj में Magh Mela का हुआ शुभारंभ, संगम में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी।Magh Mela
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Saudi-UAE Tension: सऊदी अरब और यूएई के बीच भयानक जंग! अब तक 20 की मौत, यमन की धरती पर क्यों बह रहा खून?
सऊदी-यूएई के बीच भयानक जंग! अब तक 20 की मौत, यमन की धरती पर क्यों बह रहा खून?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
माघ मेले का शुभारंभ, पहले दिन ब्रह्म मुहूर्त में भक्तों ने गंगा में लगाई आस्था की डुबकी
माघ मेले का शुभारंभ, पहले दिन ब्रह्म मुहूर्त में भक्तों ने गंगा में लगाई आस्था की डुबकी
बॉलीवुड
मालदीव्स में नए साल पर रोमांटिक हुए सोनाक्षी-जहीर, बीच पर दिए जमकर पोज, देखिए फोटोज
मालदीव्स में नए साल पर रोमांटिक हुए सोनाक्षी-जहीर, बीच पर दिए जमकर पोज, देखिए फोटोज
इंडिया
रेहान-अवीवा की सगाई के बाद पहली फोटो आई सामने, पिता रॉबर्ट वाड्रा बोले- बेटे को जीवनसंगिनी मिली
रेहान-अवीवा की सगाई के बाद पहली फोटो आई सामने, पिता रॉबर्ट वाड्रा बोले- बेटे को जीवनसंगिनी मिली
फ़ुटबॉल
बचा लो..., भारत के दिग्गज खिलाड़ियों को मदद के लिए फैलाने पड़े हाथ; जानें पूरा मामला
बचा लो, भारत के दिग्गज खिलाड़ियों को मदद के लिए फैलाने पड़े हाथ; जानें पूरा मामला
बिजनेस
मार्केट कैप से एक झटके में साफ 50000 करोड़, सरकार के एक फैसले से भरभराकर गिरा ITC का शेयर
मार्केट कैप से एक झटके में साफ 50000 करोड़, सरकार के एक फैसले से भरभराकर गिरा ITC का शेयर
नौकरी
बिहार पुलिस में नौकरी का सुनहरा मौका, हवलदार क्लर्क के 64 पदों पर भर्ती शुरू, फटाफट करें आवेदन
बिहार पुलिस में नौकरी का सुनहरा मौका, हवलदार क्लर्क के 64 पदों पर भर्ती शुरू, फटाफट करें आवेदन
हेल्थ
स्लीप एपनिया और डिप्रेशन के बीच गहरा कनेक्शन, जानें कैसे मानसिक स्वास्थ्य नुकसान पहुंचाता है
स्लीप एपनिया और डिप्रेशन के बीच गहरा कनेक्शन, जानें कैसे मानसिक स्वास्थ्य नुकसान पहुंचाता है
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
Embed widget