साउथ इंडस्ट्री को लगा बड़ा झटका, 31 साल की उम्र में 'के भरत कांत' ने दुनिया को कहा अलविदा

साउथ फिल्म इंडस्ट्री से एक दुखद खबर सामने आई है. रविवार को हैदराबाद में एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक्टर के भरत कांत का निधन हो गया, जिसने पूरे इंडस्ट्री को शोक में डाल दिया है. सिर्फ 31 साल की उम्र में ही उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया. जैसे ही ये खबर सामने आई, सोशल मीडिया पर हलचल मच गई और कई फैंस शोक व्यक्त कर रहे हैं.

भयानक हुआ सड़क हादसा

के भरत कांत आंध्रप्रदेश के नेल्लोर जिले के रहने वाले थे. पुलिस की जानकारी के मुताबिक, भरत और उनके दोस्त (सिनेमैटोग्राफर) जी साई त्रिलोक हैदराबाद के आउटर रिंग रोड पर आदिबाटला इलाके के पास सफर कर रहे थे. कार को भरत ड्राइव कर रहे थे, इसी बीच उनका बैलेंस बिगड़ गया और कार एक कंटेनर ट्रक से टकरा गई. इस घटना में भरत के साथ त्रिलोक की भी मौके पर ही मौत हो गई. ये हादसा इतना भयानक और दर्दनाक था कि ट्रक के चक्के भी निकल गए और कार की स्थिति खराब हो गई.

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इस घटना के बाद पुलिस तुरंत वहां पहुंची और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. निधन के बाद भरत की आखिरी सोशल मीडिया पोस्ट भी चर्चा में आ गई है और वायरल हो रही हैं. इसमें वो थाईलैंड के बैंकॉक में एक मॉल में नजर आ रहे हैं, जिसके कैप्शन में उन्होंने तेलुगु में लिखा था कि 'मुझे ये कहना ही पड़ेगा, तुम बहुत खूबसूरत हो.'

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भरत की थी अच्छी फैन फॉलोइंग

बता दें कि भरत एक एक्टर के साथ डांसर और कंटेंट क्रिएटर भी थे. सोशल मीडिया पर भी उनकी अच्छी फैन फॉलोइंग थी. उन्होंने अपने करियर में कई तेलुगु और शॉर्ट फिल्मों में किरदार निभाया था, जिसमें तेनांत और ग्रामम बहुत पॉपुलर हैं. अब उनके जाने से इंडस्ट्री और उनके फैंस सदमे में हैं.

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