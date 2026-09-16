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साउथ की हर नई एक्शन फिल्म फुल HD में देखने के लिए सेव कर लें ये 3 सीक्रेट यूट्यूब चैनल्स

साउथ फिल्मों का अलग क्रेज है. साउथ की फिल्मों को बहुत पसंद किया जाता है. आज हम आपको ऐसे 3 यूट्यूब चैनल के बारे में बताने जा रहे हैं जहां, आप फ्री शानदार फिल्में देख सकते हैं.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 16 Sep 2026 06:16 PM (IST)
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साउथ फिल्मों अब पैन इंडिया लेवल पर धूम मचा रही हैं. बॉक्स ऑफिस पर फिल्मों को शानदार रिस्पॉन्स मिला हैं. साउथ की बड़ी फिल्में अब हिंदी में भी रिलीज होती हैं. वहीं कई सुरपरहिट फिल्में आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी उपलब्ध होती हैं, जहां आप फ्री में HD प्रिंट में फिल्में देख सकते हैं. आज हम आपको उन यूट्यूब चैनल के बारे में बताने जा रहे हैं, जो साउथ की फिल्मों के प्रोड्यूसर्स से डबिंग और डिजिटल राइट्स खरीदते हैं और फिर व्यूअर्स को एचडी प्रिंट में दिखाते हैं. 

Goldmines (गोल्डमाइंस टेलीफिल्म्स)

इस चैनल पर बड़ी-बड़ी साउथ फिल्में रिलीज होती हैं. इस चैनल पर आपको कोई पायरेटेड प्रिंट नहीं बल्कि ओरिजिनल 4K/HD क्वालिटी मिलती है. गोल्डमाइन्स पर आपको 96, Sarrainodu जैसी हिट फिल्में मिल जाएंगी. Sarrainodu   को तो यूट्यूब पर 692 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं. वहीं 96 को 123 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं.

गोल्डमाइन तेलुगू और तमिल फिल्मों के हिंदी डबिंग राइट्स लेकर उन्हें हिंदी में रिलीज करता है. यश की 'केजीएफ चैप्टर 1', अल्लू अर्जुन की 'डीजे', विजय देवरकोंडा की 'डियर कॉमरेड', सूर्या की 'खतरनाक खिलाड़ी 2', अखिल अक्किनेनी की 'मिस्टर मजनूं', वरुण तेज और साई पल्लवी की 'फिदा' जैसी फिल्में आप गोल्डमाइन चैनल पर हिंदी में फ्री में देख सकते हैं. केजीएफ चैप्टर 1 को तो 422 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं.

ये भी पढ़ें- सिद्धार्थ मल्होत्रा-तमन्ना भाटिया की 'द व्वान' का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज, फैंस बोले- रोंगटे खड़े हो गए

आरकेडी स्टूडियोज

इस यूट्यूब चैनल पर जूनियर एनटीआर, प्रभास, सूर्या और धनुष की मास एक्शन थ्रिलर फिल्में देखने को मिल जाएंगी. थियेटर या टीवी पर टेलीकास्ट होने के कुछ ही हफ्तों के अंदर ये चैनल साउथ की नई एक्शन फिल्मों को हिंदी में यूट्यूब पर रिलीज कर देता है. यहां आप 'सीता राम', रॉबर्ट, जॉम्बी रेड्डी, कवचम, कैप्टन जैसी फिल्में देख सकते हैं.

आदित्य मूवीज हिंदी

इस चैनल पर थलापति विजय, रवि तेजा और महेश बाबू की हाई-ऑक्टेन एक्शन कॉमेडी फिल्में देखने को मिल जाएंगी. चैनल पर आप A Aa, 'आईस्मार्ट शंकर', 'एफ 2', 'सुप्रीम खिलाड़ी', Majili, 'दमदार खिलाड़ी' जैसी फिल्में देख सकते हैं. इन फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था.

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About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 16 Sep 2026 06:08 PM (IST)
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South Movies
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