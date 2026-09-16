साउथ की ये फिल्में ओटीटी पर धूम मचाने को तैयार, एक्शन से कॉमेडी तक मिलेगा भरपूर एंटरटेनमेंट

इस हफ्ते ओटीटी पर साउथ सिनेमा की कुछ ऐसी फिल्में आने वाली हैं, जिनमें हर तरह की ऑडियंस के लिए कुछ न कुछ है. कहीं मोहनलाल की बेटी विस्मया का एक्टिंग डेब्यू देखने को मिलेगा, तो कहीं इमोशनल स्टोरी में रवि तेजा का एक्शन. वहीं कॉमेडी और थ्रिलर पसंद करने वालों के लिए भी कमी नहीं हैं. तो चलिए जानते हैं 18 सितंबर को ओटीटी पर आ रही इन चार फिल्मों में क्या खास है और इन्हें कहां देखा जा सकेगा.

1. थुडक्कम

सबसे पहले बात करते हैं थुडक्कम की. ये फिल्म इसलिए खास है क्योंकि इसमें दिग्गज मलयालम स्टार मोहनलाल की बेटी विस्मया मोहनलाल लीड रोल में हैं और ये उनका एक्टिंग की दुनिया में पहला कदम है. साथ ही खुद मोहनलाल भी इस फिल्म का हिस्सा है. फिल्म में विस्मया एक ऐसी लड़की का रोल कर रही हैं, जो खुद को अपनी जिंदगी में आई मुश्किलों से निकालने की कोशिश कर रही है.

अगर आपको एक्शन, मार्शल आर्ट्स और एडवेंचर वाली फिल्में अच्छी लगती हैं तो ये फिल्म आपकी लिस्ट में जरूर होनी चाहिए. ये फिल्म 18 सितंबर से जियो हॉटस्टार पर पांच भाषाओं में स्ट्रीम होगी.

2. इरुमुडी

मास महाराजा के नाम से फेमस रवि तेजा की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर खूब गदर मचाया है. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कुल 555% मुनाफा कमाया और अब ये फिल्म ओटीटी पर भी रिलीज होने जा रही है. ये एक पिता और बेटी की इमोशनल स्टोरी है, जिसमें बेटी खो जाती है और पिता सिर्फ एक ऑडियो मैसेज से अपनी बेटी को ढूंढता है.

इस एक्शन-ड्रामा फिल्म को आप 18 सितंबर से नेटफ्लिक्स पर तेलुगु के साथ हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम में भी देख सकेंगे.

3. मोधा रात्रि

अगर आपका कॉमेडी देखने का मन है तो ये फिल्म आपको हंसाने के लिए पर्फेक्ट है. लेकिन इस फिल्म की खासियत ये है कि ये मूवी हंसाने के साथ-साथ समाज का आईना भी दिखाती है. अगर इसकी कहानी की बात करें तो ये काफी इंटर्सटिंग स्टोरी है. ये एक कपल की कहानी है जिसकी शादी होने वाली है, लेकिन बढई (कारपेंटर) उनके लिए अब तक बेड नहीं बना पाया है.

लडका दुबई में 6 साल रहकर आया है और हर्टब्रेक से गुजर रहा है और शादी सिर्फ मां के दबाव में कर रहा है. इसके अलावा इस कहानी को दो अजनबियों की अरेंज मैरिज के तौर पर भी देखा जा सकता है. मूवी में शादी से पहले और बाद की दुनिया को भी बहुत ही रियल तरीके से दिखाया है. ऋषिकांत और अनिश्मा अनिलकुमार की ये फिल्म भी 18 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर आ रही है.

4. इडी माझा कट्टू

ये मलयालम कॉमेडी-थ्रिलर है. इस फिल्म में श्रीनाथ भासी और चे़म्बन विनोद जोस नजर आते हैं. कहानी में एक लड़की काम की तलाश में केरल पहुंचती है और मुश्किलों में फंस जाती है. इसके बाद उसकी मुलाकात अलग-अलग जगहों से आए कुछ लोगों से होती है और बस यहीं से कॉमेडी की भरमार हो जाती है. फिल्म 18 सितंबर से सैना प्ले पर मिल जाएगी.





तो इस हफ्ते अगर साउथ का कुछ नया देखने का प्लान है, तो आपके पास एक्शन और कॉमेडी के साथ इमोशनल स्टोरी तक सब मिल जाएगा.