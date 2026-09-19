5 फिल्मों ने बदली एटली की पहचान, ‘राजा रानी’ से ‘जवान’ तक ऐसा रहा सफर

साउथ के जाने-माने फिल्ममेकर एटली ने बहुत कम समय में साउथ सिनेमा से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री तक एक शानदार सफर तय किया है. फिल्म 'राजा रानी' से उन्होंने बतौर डायरेक्टर सिनेमा में अपने करियर की शुरुआत की थी. एटली ने 'थेरी', 'मर्सल' और 'बिगिल' जैसी फिल्मों के जरिए थलापति विजय के साथ लगातार काम किया और अपनी पहली हिंदी फिल्म 'जवान' में शाहरुख खान को कास्ट किया.

एटली की फिल्मों में बड़े स्टार, दमदार एक्शन और मजबूत कहानियां देखने को मिलती है. वे मजबूत कहानी चुनते हैं इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो कहानी को पर्दे पर इस तरह उतारते हैं, जिससे लोग कनेक्ट कर पाते हैं. खुद एटली कहते हैं, ‘कमर्शियल फिल्म में सिर्फ पॉपुलर स्टार का होना काफी नहीं है, कहानी भी मजबूत होनी चाहिए.’

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चलिए आज नजर डालते हैं उन पांच फिल्मों पर, जिन्होंने एटली के निर्देशन करियर को एक अलग मुकाम दिया और उनकी खास शैली को पहचान दिलाई.

राजा रानी (2013)

एटली ने अपने निर्देशन करियर की शुरुआत 'राजा रानी' से की थी. फिल्म में आर्या, नयनतारा और जय लीड रोल्स में नजर आए थे. कहानी प्यार के अधूरे रह जाने के बाद जिंदगी में दोबारा आगे बढ़ने से जुडी है.

यह फिल्म बाकी फिल्मों से इसलिए अलग थी क्योंकि इसमें एटली ने बड़े एक्शन या सुपरस्टार वाली छवि के बजाय रिश्तों और भावनाओं पर ज्यादा ध्यान दिया. इस फिल्म के एटली ने कोई लव स्टोरी नहीं बनाई है. एक बार एटली ने खुद भी कहा था कि उन्हें अपने डेब्यू के बाद दोबारा लव स्टोरी न बना पाने का अफसोस है.





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थेरी (2016)

'राजा रानी' के बाद एटली ने विजय के साथ 'थेरी' बनाई. फिल्म में विजय के साथ सामंथा रुथ प्रभु और एमी जैक्सन नजर आई थीं. यहां एटली का अंदाज पूरी तरह बदलता दिखाई दिया.

ये एक एक्शन और फैमिली ड्रामा है. थेरी' एक ऐसे पुलिस अफसर की कहानी है, जो अपनी बेटी के साथ शांत जिंदगी जीने के लिए अपनी पुरानी पहचान छिपा लेता है, लेकिन उसका पास्ट उसका पीछा नहीं छोड़ता.





मर्सल (2017)

'मर्सल' में विजय पहली बार एक नहीं बल्कि तीन अलग-अलग रोल्स में नजर आए. उनके साथ सामंथा रुथ प्रभु, काजल अग्रवाल और नित्या मेनन मेन रोल में रहीं.

ये एक बडें लेवल की फिल्म थी, जिसमें एक्शन, ड्रामा और इमोशन भी देखने को मिला. उस समय एटली ने कहा था कि वह सिर्फ विजय की लोकप्रियता के भरोसे फिल्म नहीं बनाना चाहते थे, बल्कि कहानी को भी मजबूत रखना चाहते थे. 'मर्सल' के बाद एटली का नाम उन डायरेक्टर्स में गिना जाने लगा, जो बड़े स्टार के साथ बड़े स्तर की कमर्शियल फिल्म बनाने के साथ कहानी में किसी सामाजिक मुद्दे को भी जोड़ते हैं.





बिगिल (2019)

विजय और नयनतारा की 'बिगिल' एटली के करियर की एक और बड़ी फिल्म थी. इस फिल्म में उन्होंने वुमेन फुटबॉल को कहानी का बेस बनाया था. फिल्म में खेल के साथ परिवार, संघर्ष और महिला खिलाड़ियों की अपनी पहचान बनाने की कहानी दिखाई गई. 'बिगिल' में स्पोर्ट्स ड्रामा के साथ एक्शन और इमोशनल सीन्स को भी खूबसूरती से जोडा गया.





जवान (2023)

'जवान' फिल्म ने एटली को हिंदी सिनेमा के बड़े ऑडियंस तक पहुंचाया. शाहरुख खान, नयनतारा और विजय सेतुपति स्टारर इस फिल्म से एटली ने बॉलीवुड में बतौर निर्देशक शुरुआत की.

एक्शन और स्टार पावर के साथ इस फिल्म का सामाजिक मुद्दा भी इस स्टोरी की ताकत रहा. शाहरुख खान ने फिल्म में डबल रोल निभाया था और एटली ने उनके स्टारडम को अपने अंदाज के साथ पेश किया. 'जवान' की सफलता के बाद एटली की पहचान सिर्फ तमिल सिनेमा तक सीमित नहीं रही. अब उनका नाम बड़े कमर्शियल फिल्ममेकर में शामिल है.





अब नजर 'राका' पर

'जवान' के बाद एटली अब अपनी अगली फिल्म 'राका' के साथ और बड़े लेवल पर नजर आने वाले हैं. फिल्म में अल्लू अर्जुन लीड रोल में हैं और दीपिका पादुकोण भी अहम भूमिका में नजर आएंगी. इसे सन पिक्चर्स प्रोड्यूस कर रहा है. 'राका' को लेकर पहले से ही काफी चर्चा है. फिल्म की कहानी और किरदारों से जुड़ी कई जानकारियां अभी सामने नहीं आई हैं, लेकिन एटली और अल्लू अर्जुन की जोड़ी ने फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट बढ़ा दी है.



