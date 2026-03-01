दुबई में परिवार से मिलने गया एक्टर,आसमान में मिसाइलें देख डरा, वीडियो में दिखाया खौफनाक मंजर

तेलुगू एक्टर और प्रोड्यूसर विष्णु मांचू इन दिनों दुबई में हैं और उन्होंने वहां से खौफनाक मंजर का वीडियो शेयर किया है. एक्टर दुबई अपनी फैमिली से मिलने गए थे. उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर बताया कि आसमान में मिसाइलें नजर आ रही हैं.

इतना ही नहीं एक्टर ने कहा कि इन सबकी वजह से उनकी छोटी बेटी आयरा डर गईं. विष्णु ने अपने वीडियो में कहा कि धमाकों की वजह से उनका घर भी हिल गया था. ऐसे में उन्होंने शांति बनाए रखने की प्रार्थना की और लोगों की सुरक्षा के लिए यूएई की सेना का शुक्रिया अदा किया.

एक्टर ने वीडियो शेयर कर कही ये बात

सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए विष्णु ने लिखा,'आज रात दुबई में परिवार से मिलने आया हूं. आसमान में मिसाइलें साफ नजर आ रही हैं. तेज धमाकों से हमारा घर हिल गया और छोटी आयरा डर गई. शांति की प्रार्थना करता हूं. किसी भी बच्चे को अपने घर की छत के ऊपर युद्ध की आवाज सुनते हुए बड़ा नहीं होना चाहिए. नागरिकों की सुरक्षा के लिए यूएई की रक्षा सेनाओं का आभार. ऐसे पल हमें याद दिलाते हैं कि जीवन कितना नाजुक है. शक्ति और शांति की प्रार्थना करता हूं. हर हर महादेव.'





विष्णु मांचू ने जो वीडियो शेयर किया है, उसमें देखा जा सकता है कि वो चांद की तरफ इशारा कर रहे हैं. आसमान में एक रोशनी नजर आती है और फिर वो अचानक गायब हो जाती है. उसको देखकर एक्ट्रेस की वाइफ इसे फायर फ्लाई कहती हैं. उसके बाद अपनी बेटी को विष्णु अपने पास बुलाते हैं.

In Dubai visiting family tonight. Missiles visible in the sky. The loud interceptions shook our home and frightened little Ayra.



Praying for peace. No child anywhere should grow up hearing the sound of war above their roof.



Grateful to the UAE defense forces for keeping… pic.twitter.com/tCbE78eoBY — Vishnu Manchu (@iVishnuManchu) February 28, 2026

वीडियो में एक्टर के चेहरे पर साफ-साफ शिकन दिख रही है. एक्टर का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. उनके इस वीडियो को देखने के बाद फैंस को उनके सुरक्षा की चिंता सता रही है. मालूम हो अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच चल रही जंग की वजह से मिडिल ईस्ट में बहुत ज्यादा हड़कंप मच गया है.

