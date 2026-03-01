दुबई में परिवार से मिलने गया एक्टर,आसमान में मिसाइलें देख डरा, वीडियो में दिखाया खौफनाक मंजर

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमा'जीवन नाजुक है..' दुबई में परिवार से मिलने गया एक्टर,आसमान में मिसाइलें देख डरा, वीडियो शेयर कर दिखाया खौफनाक मंजर

'जीवन नाजुक है..' दुबई में परिवार से मिलने गया एक्टर,आसमान में मिसाइलें देख डरा, वीडियो शेयर कर दिखाया खौफनाक मंजर

तेलुगू स्टार विष्णु मांचू फिलहाल दुबई में हैं. उन्होंने हाल ही में सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर उस खौफनाक मंजर की झलक को दिखलाया है, जो इस वक्त दुबई में बना हुआ है. वीडियो शेयर कर दिखाई मिसाइलें.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 01 Mar 2026 10:47 AM (IST)
Preferred Sources

तेलुगू एक्टर और प्रोड्यूसर विष्णु मांचू इन दिनों दुबई में हैं और उन्होंने वहां से खौफनाक मंजर का वीडियो शेयर किया है. एक्टर दुबई अपनी फैमिली से मिलने गए थे. उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर बताया कि आसमान में मिसाइलें नजर आ रही हैं.

इतना ही नहीं एक्टर ने कहा कि इन सबकी वजह से उनकी छोटी बेटी आयरा डर गईं. विष्णु ने अपने वीडियो में कहा कि धमाकों की वजह से उनका घर भी हिल गया था. ऐसे में उन्होंने शांति बनाए रखने की प्रार्थना की और लोगों की सुरक्षा के लिए यूएई की सेना का शुक्रिया अदा किया.

एक्टर ने वीडियो शेयर कर कही ये बात

सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए विष्णु ने लिखा,'आज रात दुबई में परिवार से मिलने आया हूं. आसमान में मिसाइलें साफ नजर आ रही हैं. तेज धमाकों से हमारा घर हिल गया और छोटी आयरा डर गई. शांति की प्रार्थना करता हूं. किसी भी बच्चे को अपने घर की छत के ऊपर युद्ध की आवाज सुनते हुए बड़ा नहीं होना चाहिए. नागरिकों की सुरक्षा के लिए यूएई की रक्षा सेनाओं का आभार. ऐसे पल हमें याद दिलाते हैं कि जीवन कितना नाजुक है. शक्ति और शांति की प्रार्थना करता हूं. हर हर महादेव.'


जीवन नाजुक है..' दुबई में परिवार से मिलने गया एक्टर,आसमान में मिसाइलें देख डरा, वीडियो शेयर कर दिखाया खौफनाक मंजर

विष्णु मांचू ने जो वीडियो शेयर किया है, उसमें देखा जा सकता है कि वो चांद की तरफ इशारा कर रहे हैं. आसमान में एक रोशनी नजर आती है और फिर वो अचानक गायब हो जाती है. उसको देखकर एक्ट्रेस की वाइफ इसे फायर फ्लाई कहती हैं. उसके बाद अपनी बेटी को विष्णु अपने पास बुलाते हैं.

वीडियो में एक्टर के चेहरे पर साफ-साफ शिकन दिख रही है. एक्टर का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. उनके इस वीडियो को देखने के बाद फैंस को उनके सुरक्षा की चिंता सता रही है. मालूम हो अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच चल रही जंग की वजह से मिडिल ईस्ट में बहुत ज्यादा हड़कंप मच गया है.

ये भी पढ़ें:-Holi 2026: परिणीति चोपड़ा से रामचरण तक, अपने बच्चों के साथ पहली बार होली मनाएंगे ये स्टार्स

Published at : 01 Mar 2026 10:47 AM (IST)
Tags :
Vishnu Manchu Israel Iran War ISRAEL - IRAN WAR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

साउथ सिनेमा
'जीवन नाजुक है..' दुबई में परिवार से मिलने गया एक्टर,आसमान में मिसाइलें देख डरा, वीडियो शेयर कर दिखाया खौफनाक मंजर
दुबई में परिवार से मिलने गया एक्टर,आसमान में मिसाइलें देख डरा, वीडियो में दिखाया खौफनाक मंजर
साउथ सिनेमा
आंध्र प्रदेश में यश की ‘टॉक्सिक’ की टिकटें हो सकती हैं महंगी, जानें कितनी होगी कीमत
आंध्र प्रदेश में यश की ‘टॉक्सिक’ की टिकटें हो सकती हैं महंगी, जानें कितनी होगी कीमत
साउथ सिनेमा
शाही अंदाज में मंडप तक पहुंची थीं विजय देवरकोंडा की दुल्हन, पालकी में रश्मिका की फोटोज हो रहीं वायरल
शाही अंदाज में मंडप तक पहुंची थीं विजय देवरकोंडा की दुल्हन, पालकी में रश्मिका की फोटोज हो रहीं वायरल
साउथ सिनेमा
‘राणाबाली’ का नया वीडियो सॉन्ग ‘ओ मेरे साजन’ हुआ रिलीज, ऑनस्क्रीन भी शादी करते दिखा कपल
‘राणाबाली’ का नया वीडियो सॉन्ग ‘ओ मेरे साजन’ हुआ रिलीज, ऑनस्क्रीन भी शादी करते दिखा कपल
Advertisement

वीडियोज

US-Israel Iran War: Netanyahu ने ईरान की नौसेना को खत्म करने का किया एलान | ALi Khamenei
US-Israel Iran War: ALi Khamenei पर हमले का आ गया पहला वीडियो | Donald Trump | Khamenei
US-Israel Iran War: ALi Khamenei पर हमले का आ गया पहला वीडियो | Donald Trump | Khamenei | Netanyahu
US-Israel Iran War: कौन संभालेगा ईरान की सत्ता? Trump ने कर दिया बड़ा दावा! | Khamenei | Netanyahu
US-Israel Iran War: Ali Khamenei के निधन पर ईरान में 40 दिन का राजकीय शोक | Donald Trump | Netanyahu
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Ayatollah Ali Khamenei Death: कई बड़े नेताओं के साथ चल रही थी मीटिंग और तभी हुआ अटैक, पढ़ें खामेनेई की मौत की इनसाइड स्टोरी
कई बड़े नेताओं के साथ चल रही थी मीटिंग और तभी हुआ अटैक, पढ़ें खामेनेई की मौत की इनसाइड स्टोरी
महाराष्ट्र
नागपुर में विस्फोटक बनाने वाले कारखाने में धमाका, 15 लोगों की मौत, कई मजदूर घायल
नागपुर में विस्फोटक बनाने वाले कारखाने में धमाका, 15 लोगों की मौत, कई मजदूर घायल
क्रिकेट
IND vs WI T20 World Cup Head-To-Head: भारत बनाम वेस्टइंडीज का हेड-टू-हेड रिकॉर्ड, T20 वर्ल्ड कप में किसका पलड़ा रहा भारी?
भारत बनाम वेस्टइंडीज का हेड-टू-हेड रिकॉर्ड, T20 वर्ल्ड कप में किसका पलड़ा रहा भारी?
बॉलीवुड
The Kerala Story 2 BO Day 1: द केरला स्टोरी 2 का पहले दिन धमाल, ओपनिंग डे पर ही रिकवर कर लिया बजट का 11 परसेंट
द केरला स्टोरी 2 का पहले दिन धमाल, ओपनिंग डे पर ही रिकवर कर लिया बजट का 11 परसेंट
विश्व
US-Israel Strike Iran: इजरायल-अमेरिका के हमले में खामेनेई की मौत, 40 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा, ईरानी मीडिया ने किया कंफर्म
इजरायल-अमेरिका के हमले में खामेनेई की मौत, 40 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा, ईरानी मीडिया ने किया कंफर्म
विश्व
US-Israel Iran War: ईरान-इजरायल जंग की वजह से सैकड़ों फ्लाइट्स कैंसिल, यात्री परेशान, एयरस्पेस अभी भी बंद
ईरान-इजरायल जंग की वजह से सैकड़ों फ्लाइट्स कैंसिल, यात्री परेशान, एयरस्पेस अभी भी बंद
हेल्थ
30 की उम्र में क्यों बढ़ रहा है ब्रेन फॉग? डॉक्टर ने बताए इसके कारण और बचाव के तरीके
30 की उम्र में क्यों बढ़ रहा है ब्रेन फॉग? डॉक्टर ने बताए इसके कारण और बचाव के तरीके
यूटिलिटी
हाईवे पर अब आसानी से शुरू करें बिजनेस, पेट्रोल पंप से फूड कोर्ट तक सब प्रोसेस होगा ऑनलाइन
हाईवे पर अब आसानी से शुरू करें बिजनेस, पेट्रोल पंप से फूड कोर्ट तक सब प्रोसेस होगा ऑनलाइन
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget