26 साल की उम्र में की अरेंज मैरिज, फिर हुआ प्यार, बेहद दिलचस्प है जूनियर एनटीआर की लव स्टोरी

साउथ फिल्म इंडस्ट्री के जाने-माने एक्टर नंदमूरी तारक रामा राव उर्फ जूनियर एनटीआर इन दिनों सफलता के उस मुकाम पर हैं, जहां हर बड़ा फिल्म मेकर उनके साथ काम करना चाहता है. उन्होंने अपनी बेहतरीन एक्टिंग के दम पर इंडस्ट्री में अलग जगह बनाई है. वो लाखों फैंस के दिलों पर राज करते हैं. एनटीआर की प्रोफेशनल लाइफ से हर कोई वाकिफ है, लेकिन उनकी लव लाइफ के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं. जूनियर एनटीआर 20 मई को अपना 43वां बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं. आइए इस मौके पर उनकी लव स्टोरी जानते हैं.

26 साल की उम्र में हुई जूनियर एनटीआर की शादी

जूनियर एनटीआर और लक्ष्मी प्रणति की लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है. इस कपल की अरेंज मैरिज हुई थी और एनटीआर के लिए हमसफर को उनके पेरेंट्स ने चुना था. लक्ष्मी एक मशहूर बिजनेसमैन और तेलुगु चैनल के मालिक की बेटी हैं. दोनों के बीच करीब 8 साल का उम्र का अंतर है. शादी के समय एनटीआर 26 साल के थे, जबकि लक्ष्मी की उम्र 18 साल थी.

ये भी पढ़ें:- जूनियर एनटीआर ने दिया फैंस को बड़ा सरप्राइज, बर्थडे पर आने वाला है #NTRNeel का फर्स्ट ग्लिम्स

साल 2011 में धूम-धड़ाके से रचाई शादी

टॉलीवुड के पावरफुल कपल्स में से एक जूनियर एनटीआर और लक्ष्मी प्रणती की लव स्टोरी उनकी तय शादी से शुरू होती है. दोनों पहले एक-दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन शादी के बाद दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा. लक्ष्मी और एनटीआर ने 11 मई, 2011 को हैदराबाद के हिटेक्स एक्जिशन सेंटर में शादी की थी. हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार, ये इंडस्ट्री की सबसे महंगी और ग्रैंड शादियों में से एक थी, जिसमें लगभग 100 करोड़ रुपये का खर्चा आया था.

दो बेटों के पेरेंट्स हैं जूनियर एनटीआर और लक्ष्मी प्रणति

जूनियर एनटीआर और लक्ष्मी प्रणति अब दो बच्चों के माता-पिता बन चुके हैं. उन्होंने अपने पहले बेटे अभय राम का वेलकम 22 जूलाई 2014 को किया था. इसके बाद 2018 में दोनों ने दूसरे बेटे भार्गव राम का स्वागत किया. अक्सर एनटीआर अपनी फैमिली की क्यूट फोटोज और वीडियोज सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं.

'ड्रैगन' है जूनियर एनटीआर की अगली फिल्म

वर्क फ्रंट की बात करें तो जूनियर एनटीआर जल्द ही फिल्म 'ड्रैगन' में नजर आएंगे. प्रशांत नील इस फिल्म के डायरेक्टर हैं 'KGF' और 'सालार' जैसी फ्रैंचाइजी बना चुके प्रशांत की इस पैन इंडिया फिल्म से लोगों की काफी उम्मीदें हैं. इस फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है.

ये भी पढ़ें:- जूनियर एनटीआर 19 मई को करेंगे बड़ा धमाका, 'एनटीआरनील' की पहली झलक आएगी सामने