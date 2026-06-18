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साउथ का सुपरस्टार, जिसने करियर के पीक पर छोड़ी एक्टिंग, खड़ा किया 3300 करोड़ का एम्पायर

Arvind Swamy 3300cr Business Empire: साउथ के उस सुपरस्टार के बारे में बता रहे हैं, जिन्होंने करियर के पीक पर एक्टिंग छोड़ दी और 3300 करोड़ का एम्पायर खड़ा कर दिया.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: Rahul Yadav |  Updated at : 18 Jun 2026 10:59 PM (IST)
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गुजरे जमाने में साउथ सिनेमा में भी एक से बढ़कर एक एक्टर रहे हैं. इसमें कमल हासन और चिरंजीवी जैसे स्टार्स के नाम शामिल हैं लेकिन कुछ ऐसे भी कलाकार रहे हैं, जिन्होंने इंडस्ट्री में लंबे समय तक काम किया और करियर के पीक पर एक्टिंग छोड़ दी. इसमें कुछ लाइमलाइट से दूर होकर गायब हो गए तो कुछ ने बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया. ऐसे में आपको साउथ के ही एक एक्टर के बारे में बता रहे हैं, जिसने 3300 करोड़ का बिजनेस खड़ा कर दिया.

दरअसल, जिस अभिनेता के बारे में बता रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि 90-20s के फेमस एक्टर अरविंद स्वामी हैं. उन्होंने 90 के दशक में 'रोजा', 'बॉम्बे' और 'मिनसारा कनवु' जैसी फिल्मों में काम किया है. वो अपनी एक्टिंग ही नहीं बल्कि गुड लुकिंग के लिए भी काफी चर्चा में रहे हैं. उन्हें साउथ के बड़े स्टार्स में से एक गिना जाता रहा है. वो कोई और नहीं बल्कि अरविंद स्वामी हैं. 

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कॉलेज में शुरू की थी मॉडलिंग

अरविंद स्वामी ने चेन्नई के लॉयोला कॉलेज से पढ़ाई की है. जब वो स्टूडेंट थे तभी से ही उन्हें एक्टिंग में काफी शौक था. कॉलेज के दिनों में ही थिएटर ज्वॉइन कर लिया था. जेब खर्च चलाने के लिए एक्टर ने जल्द ही मॉडलिंग भी शुरू कर दी थी. मॉडलिंग के दिनों में ही उन पर मणिरत्नम की नजर पड़ी और फिर क्या था उनकी किस्मत ही बदल गई. उन्हें उनकी डेब्यू फिल्म 'थलापति' (1991) ऑफर की, जिसमें उन्होंने अर्जुन का रोल प्ले किया. इसमें वो रजनीकांत और ममूटी के साथ स्क्रीन शेयर करते दिखे थे.

साउथ का सुपरस्टार, जिसने करियर के पीक पर छोड़ी एक्टिंग, खड़ा किया 3300 करोड़ का एम्पायर

'रोजा' के बाद बदली किस्मत

इसके बाद मणिरत्नम ने अरविंद को साल 1992 में एक बार फिर से कास्ट किया. उनकी फिल्म 'रोजा' में उन्हें बतौर लीड एक्टर चुना. फिल्म सेंसेशन बन गई और यहां से अरविंद की किस्मत ही पलट गई. वो रातों रात हिट हो गए और साउथ सिनेमा के लीडिंग एक्टर बन गए थे. इसके बाद उन्होंने 'बॉम्बे' (1995) और 'मिनासरा कनावु' (1997) की. इसके लिए उन्हें नेशनल फिल्म अवॉर्ड भी मिला.

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एक्टिंग छोड़ बिजनेस में मारी एंट्री

अरविंद स्वामी ने करियर के पीक पर एक्टिंग छोड़ दी. 90 के आखिरी और 20s की शुरुआत होते ही उनका करियर में गिरावट आने लगी थी तभी उन्होंने एक्टिंग से दूरी बनाई और परिवार के बिजनेस की ओर रुख किया. उन्होंने अपने फैमिली बिजनेस इंटरनेशनल ट्रेड और कंस्ट्रक्शन बिजनेस, 'वी.डी. स्वामी एंड कंपनी' की जिम्मेदारी बतौर डायरेक्टर संभाली और इसे वो सातवें आसमान पर ले गए. 

साउथ का सुपरस्टार, जिसने करियर के पीक पर छोड़ी एक्टिंग, खड़ा किया 3300 करोड़ का एम्पायर

अरविंद स्वामी ने खड़ा किया 3300 करोड़ का एम्पायर

फैमिली बिजनेस संभालने के बाद अरविंद स्वामी ने अपने करियर को यहां बढ़ाया और यहां भी उन्हें अपार सफलता हासिल हुई. एक्टर इंटरप्रो ग्लोबल के प्रेसिडेंट और प्रोलीज इंडिया में बतौर चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर भी चुने गए. इसके बाद साल 2005 में उन्होंने टैलेंट मैक्सिमस नाम से पेरोल प्रोसेसिंग और स्टाफिंग कंपनी की शुरुआत की. इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, एक्टर ने इस कंपनी को 2022 तक 3300 करोड़ की वैल्यू वाली कंपनी बना दिया. 

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2013 में किया धांसू कमबैक

इतना ही नहीं, साल 2005 में अरविंद स्वामी के साथ घटित हुए एक हादसे ने उनकी जिंदगी ही बदल दी. उन्हें पैरालैसिस हो गया. 1994 में गायत्री रामामूर्ति से शादी की थी उनके दो बच्चे हैं. लेकिन दोनों 7 सालों तक अलग रहे, जिसके बाद साल 2010 में उनका तलाक हो गया. इसके बाद उन्होंने साल 2013 में लंबे समय के बाद 'कडल' से कमबैक किया और ये उनका धांसू कमबैक था. इसके बाद उन्होंने कई हिट फिल्मों में काम किया. 

इसमें Thani Oruvan (2015), Chekka Chivantha Vaanam (2018), 'थलाइवी' (2023), Meiyazhagan (2024) जैसी फिल्मों में काम किया. वो एक फिल्म का भी निर्देशन कर चुके हैं. उन्होंने नेटफ्लिक्स की सीरीज 'नवसारा' (2021) का भी निर्देशन किया था.

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Published at : 18 Jun 2026 10:58 PM (IST)
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