म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध रविचंदर और आईपीएल टीम सनराइजर्स की सीईओ काव्या मारन जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं. दोनों की शादी की खबर सामने आने के बाद से ही फैंस इस जोड़ी को लेकर काफी उत्साहित हैं. अब उनकी शादी के रिसेप्शन को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है.

कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को अनिरुद्ध रविचंदर और काव्या मारन के रिसेप्शन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है.

सोनिया गांधी और निर्मला सीतारमण को मिला न्योता

तमिलनाडु में डीएमके से जुड़े सन ग्रुप के चेयरमैन कलानिधि मारन शुक्रवार को अपनी पत्नी कावेरी मारन के साथ नई दिल्ली पहुंचे. यहां उन्होंने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी से मुलाकात की और उन्हें अपनी बेटी काव्या मारन के चेन्नई में होने वाले रिसेप्शन का न्योता दिया. इस दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी मौजूद रहीं.

அழைப்பு புதுடெல்லியில் காங்கிரஸ் நாடாளுமன்ற கட்சித் தலைவர் சோனியா காந்தியை சந்தித்து, காவியா கலாநிதி மாறன் - அனிருத் ரவிச்சந்தர் திருமண வரவேற்பு விழா அழைப்பிதழை வழங்கினார் சன் டிவி குழுமத் தலைவர் கலாநிதி மாறன். காங்கிரஸ் பொதுச்செயலாளர் பிரியங்கா காந்தி, காவேரி கலாநிதி உடன் இருந்தார். #SunNews | #KaviyaMaran | #Anirudh | @INCIndia — Sun News (@sunnewstamil) October 23, 2026

इसके अलावा, कलानिधि मारन ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात की और उन्हें रिसेप्शन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया. इस दौरान उनकी पत्नी कावेरी मारन भी उनके साथ थीं. सन टीवी नेटवर्क के आधिकारिक एक्स अकाउंट पर इस मुलाकात की कुछ तस्वीरें शेयर की गई हैं, जो सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं.



मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मारन परिवार ने काव्या और अनिरुद्ध के रिसेप्शन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलापति विजय, डीके शिवकुमार और चंद्रबाबू नायडू समेत कई बड़ी हस्तियों को भी आमंत्रित किया है.

21 नवंबर को चेन्नई में होगा रिसेप्शन

अनिरुद्ध रविचंदर और काव्या मारन की शादी को लेकर पिछले कई महीनों से चर्चाएं चल रही गै. पिछले हफ्ते तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें और वीडियो शेयर किए थे. इनमें कलानिधि मारन और कावेरी मारन उन्हें अपनी बेटी के रिसेप्शन में शामिल होने का न्योता देते नजर आए.

அழைப்பு புதுடெல்லியில் நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமனை சந்தித்து, காவியா கலாநிதி மாறன் - அனிருத் ரவிச்சந்தர் திருமண வரவேற்பு விழா அழைப்பிதழை வழங்கினார் சன் டிவி குழுமத் தலைவர் கலாநிதி மாறன். காவேரி கலாநிதி உடன் இருந்தார். #SunNews | #KaviyaMaran | #Anirudh | @nsitharaman — Sun News (@sunnewstamil) October 23, 2026

रेवंत रेड्डी ने बताया था कि कलानिधि मारन और उनकी पत्नी ने हैदराबाद के जुबली हिल्स स्थित उनके आवास पर उनसे मुलाकात की और काव्या मारन के रिसेप्शन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया.

उन्होंने येह भी बताया था कि काव्या मारन और अनिरुद्ध रविचंदर का रिसेप्शन 21 नवंबर को चेन्नई में होगा. वहीं, मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि दोनों 11 नवंबर को ग्रीस में शादी कर सकते हैं.

कौन हैं अनिरुद्ध रविचंदर?

अनिरुद्ध रविचंदर साउथ फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर म्यूजिक कंपोजर और सिंगर हैं. उन्होंने कई बड़ी फिल्मों के लिए संगीत तैयार किया है. वो नानी की फिल्म 'द पैराडाइज' और रजनीकांत की 'जेलर 2' के लिए भी संगीत दे चुके हैं.

इसके अलावा, अनिरुद्ध के पास कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं. इनमें शाहरुख खान की फिल्म 'किंग', रजनीकांत की 'धर्मन' और कमल हासन की 'इंडियन 3' शामिल हैं.