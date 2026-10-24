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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाअनिरुद्ध रविचंदर-काव्या मारन के रिसेप्शन में शामिल होंगी सोनिया गांधी और निर्मला सीतारमण, मिला न्योता

अनिरुद्ध रविचंदर-काव्या मारन के रिसेप्शन में शामिल होंगी सोनिया गांधी और निर्मला सीतारमण, मिला न्योता

कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को अनिरुद्ध रविचंदर और काव्या मारन के शादी के रिसेप्शन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 24 Oct 2026 09:59 AM (IST)
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म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध रविचंदर और आईपीएल टीम सनराइजर्स की सीईओ काव्या मारन जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं. दोनों की शादी की खबर सामने आने के बाद से ही फैंस इस जोड़ी को लेकर काफी उत्साहित हैं. अब उनकी शादी के रिसेप्शन को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. 

कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को अनिरुद्ध रविचंदर और काव्या मारन के रिसेप्शन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है.

सोनिया गांधी और निर्मला सीतारमण को मिला न्योता

तमिलनाडु में डीएमके से जुड़े सन ग्रुप के चेयरमैन कलानिधि मारन शुक्रवार को अपनी पत्नी कावेरी मारन के साथ नई दिल्ली पहुंचे. यहां उन्होंने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी से मुलाकात की और उन्हें अपनी बेटी काव्या मारन के चेन्नई में होने वाले रिसेप्शन का न्योता दिया. इस दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी मौजूद रहीं.

इसके अलावा, कलानिधि मारन ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात की और उन्हें रिसेप्शन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया. इस दौरान उनकी पत्नी कावेरी मारन भी उनके साथ थीं. सन टीवी नेटवर्क के आधिकारिक एक्स अकाउंट पर इस मुलाकात की कुछ तस्वीरें शेयर की गई हैं, जो सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं.
 
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मारन परिवार ने काव्या और अनिरुद्ध के रिसेप्शन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलापति विजय, डीके शिवकुमार और चंद्रबाबू नायडू समेत कई बड़ी हस्तियों को भी आमंत्रित किया है.

21 नवंबर को चेन्नई में होगा रिसेप्शन

अनिरुद्ध रविचंदर और काव्या मारन की शादी को लेकर पिछले कई महीनों से चर्चाएं चल रही गै. पिछले हफ्ते तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें और वीडियो शेयर किए थे. इनमें कलानिधि मारन और कावेरी मारन उन्हें अपनी बेटी के रिसेप्शन में शामिल होने का न्योता देते नजर आए.

रेवंत रेड्डी ने बताया था कि कलानिधि मारन और उनकी पत्नी ने हैदराबाद के जुबली हिल्स स्थित उनके आवास पर उनसे मुलाकात की और काव्या मारन के रिसेप्शन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया.

उन्होंने येह भी बताया था कि काव्या मारन और अनिरुद्ध रविचंदर का रिसेप्शन 21 नवंबर को चेन्नई में होगा. वहीं, मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि दोनों 11 नवंबर को ग्रीस में शादी कर सकते हैं.

कौन हैं अनिरुद्ध रविचंदर?

अनिरुद्ध रविचंदर साउथ फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर म्यूजिक कंपोजर और सिंगर हैं. उन्होंने कई बड़ी फिल्मों के लिए संगीत तैयार किया है. वो नानी की फिल्म 'द पैराडाइज' और रजनीकांत की 'जेलर 2' के लिए भी संगीत दे चुके हैं.

इसके अलावा, अनिरुद्ध के पास कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं. इनमें शाहरुख खान की फिल्म 'किंग', रजनीकांत की 'धर्मन' और कमल हासन की 'इंडियन 3' शामिल हैं.

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 24 Oct 2026 09:59 AM (IST)
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Anirudh Ravichander Kavya Maran
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