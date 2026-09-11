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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमा90 साल की उम्र में 'पट्टिमंड्रम' फेम सोलोमन पप्पैया का निधन, रजनीकांत-CM विजय ने जताया शोक

90 साल की उम्र में 'पट्टिमंड्रम' फेम सोलोमन पप्पैया का निधन, रजनीकांत-CM विजय ने जताया शोक

डिबेट शो 'पट्टिमंड्रम' को होस्ट करने के लिए मशहूर रहे सोलोमन पप्पैया ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है. 90 साल की उम्र में सोलोमन ने शुक्रवार को मदुरै में आखिरी सांस ली.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 11 Sep 2026 09:07 PM (IST)
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साउथ सिनेमा से एक दुखद खबर सामने आ रही है. डिबेट शो 'पट्टिमंड्रम' को होस्ट करने के लिए मशहूर रहे सोलोमन पप्पैया ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है. 90 साल की उम्र में सोलोमन ने शुक्रवार को मदुरै में आखिरी सांस ली. उनके निधन पर रजनीकांत और थलापति विजय जैसे तमिल सिनेमा के दिग्गजों को भी झटका लगा. उन्होंने सोलोमन पप्पैया को याद करते हुए सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है.

रजनीकांत बोले- 'पट्टिमंड्रम' को आम लोगों तक पहुंचाया

रजनीकांत ने एक्स हैंडल पर पर लिखा, 'मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान हो. वो तमिल जगत की महान हस्ती में शामिल थे. उन्होंने 'पट्टिमंड्रम' (साहित्यिक बहस का मंच) को पढ़े-लिखे लोगों के दायरे से बाहर निकालकर आम लोगों तक पहुंचाने का काम किया था.

CM विजय बोले- मुझे बहुत दुख हुआ

तमिल एक्टर और तमिलनाडु के सीएम थलापति विजय ने सोलोमन की एक तस्वीर शेयर करते हुए एक्स पर लिखा, 'तमिल विद्वान प्रोफेसर सोलोमन पप्पैया के निधन से बहुत दुख हुआ. उन्होंने दुनिया को तमिल भाषा की महानता और तमिल लोगों के लाइफ स्टाइल को अपने मंचों के जरिए इंट्रोड्यूस करने का काम किया था.' आगे उन्होंने कहा कि उनका निधन तमिल भाषा के लोगों के लिए एक बड़ा नुकसान है, जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती.

विजय सेतुपति बोले- सुनहरा दौर खत्म हो गया

मशहूर तमिल अभिनेता विजय सेतुपति ने लिखा, 'तमिल मंच की दुनिया के एक सुनहरे दौर का अंत. श्री सोलोमन पप्पियाह का निधन तमिल लोगों के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है. उनकी बातें हमेशा तमिल भाषा में जिंदा रहेंगी. उनके परिवार के प्रति गहरी संवेना व्यक्त करता हूं.'

90 साल की उम्र में 'पट्टिमंड्रम' फेम सोलोमन पप्पैया का निधन, रजनीकांत-CM विजय ने जताया शोक

प्रभु देवा ने भी जताया शोक

मशहूर कोरियोग्राफर, एक्टर और फिल्ममेकर प्रभु देवा ने भी सोलोमन पप्पैया के निधन पर शोक व्यक्त किया है. उन्होंने उन्हें तमिल भाषा की महान आवाज बताते हुए लिखा, 'तमिल की महान आवाज जिन्हें हमेशा याद किया जाएगा. सोलोमन पप्पैया सर के निधन से गहरा दुख हुआ.'

सोलोमन पप्पैया ने इन फिल्मों में किया था काम

सोलोमन पप्पैया तमिल भाषा के बड़े विद्वान थे. उन्होंने अपनी पहचान 'पट्टिमंड्रम' को होस्ट करने के जरिए बनाई थी. वो तमिल प्रोफेसर भी थे और उन्होंने मदुरै के अमेरिकन कॉलेज में 30 सालों से ज्यादा वक्त तक अपनी सेवाएं दी थीं. उन्होंने रजनीकांत की फिल्म 'शिवाजी: द बॉस' (2007) के अलावा बॉयज़ (2003) और मुधलवन (1999) में भी काम किया था.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 11 Sep 2026 08:30 PM (IST)
Tags :
Solomon Pappaiah
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