शादी के पहले साल में नागा चैतन्य से क्यों दूर रही थीं शोभिता? जानें- वजह

एक्ट्रेस शोभिता धुलिपाला और नागा चैतन्य ने साल 2024 में शादी की थी. वहीं, शादी के करीब दो साल बाद अब शोभिता ने अपनी मैरिड लाइफ को लेकर खुलकर बात की है. उन्होंने बताया कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी शादी किसी एक्टर से होगी. साथ ही, शोभिता ने बताया कि दोनों के बिजी वर्क शेड्यूल की वजह से शादी के पहले साल में उन्हें एक-दूसरे के साथ बहुत कम समय बिताने का मौका मिला.

महीने में एक बार होती थी मुलाकात

वोग इंडिया को दिए इंटरव्यू में शोभिता धुलिपाला ने अपनी शादी को याद करते हुए बताया कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी शादी किसी एक्टर या अपने ही स्टेट के किसी शख्स से होगी. हालांकि, वो हमेशा से चाहती थीं कि उनकी शादी में उनके कल्चर की झलक दिखे और ये बचपन से उनका सपना था.

शादी के बाद की लाइफ के बारे में बात करते हुए शोभिता ने बताया कि दिसंबर 2024 में शादी के कुछ ही हफ्तों बाद वो तमिलनाडु में शूटिंग के लिए चली गई थीं और वहां 150 से ज्यादा दिन रहीं. इस वजह से शादी के पहले साल में वो नागा चैतन्य से शायद महीने में सिर्फ एक बार मिल पाती थीं.

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तलाक के बाद नागा चैतन्य ने शोभिता संग रचाई शादी

बता दें, नागा चैतन्य और शोभिता धुलिपाला ने लंबे समय तक अपने रिश्ते को प्राइवेट रखा था. हालांकि, साल 2022 में दोनों की वेकेशन की कुछ तस्वीरें सामने आने के बाद फैंस कयास लगाने लगे थे कि चैतन्य और शोभिता एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं. अगस्त 2024 में दोनों ने हैदराबाद में एक इंटिमेट सेरेमनी में सगाई करके अपने रिश्ते को ऑफिशियल कर दिया.

इसके बाद 4 दिसंबर 2024 को नागा चैतन्य और शोभिता ने हैदराबाद के अन्नपूर्णा स्टूडियो में परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में तेलुगु रीति-रिवाज से शादी की. इससे पहले चैतन्य ने एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु से शादी की थी. दोनों ने चार साल की शादी के बाद 2021 में दोनों अलग हो गए.

शोभिता धुलिपाला की अपकमिंग फिल्म

शोभिता धुलिपाला को आखिरी बार तेलुगु क्राइम थ्रिलर फिल्म 'चीकटिलो' में देखा गया था.अब वो जल्द ही मोस्ट अवेटेड तमिल साइंस-फिक्शन ड्रामा 'वेट्टुवम' में नजर आएंगी. इस फिल्म का निर्देशन मशहूर फिल्ममेकर पा. रंजीत कर रहे हैं.

नागा चैतन्य का वर्क फ्रंट

नागा चैतन्य अब जल्द ही फिल्म 'वृषकर्मा' में नजर आएंगे. कार्तिक दांडू के निर्देशन में बन रही इस फिल्म को बीवीएसएन प्रसाद और सुकुमार ने श्री वेंकटेश्वर सिने चित्रा और सुकुमार राइटिंग्स के बैनर तले प्रोड्यूस किया है. फिल्म इसी साल दिसंबर में रिलीज होने वाली है, हालांकि अभी इसकी रिलीज डेट का ऐलान नहीं किया गया है.

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