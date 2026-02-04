शोभिता धुलिपाला ने शादी के बाद नहीं बनाया खाना, बोलीं- हर दिन खाना ऑर्डर करती हूं

एक्ट्रेस शोभिता धुलिपाला ने हाल ही में अपनी फिल्म 'चीकाटिलो' के प्रमोशन के दौरान अपनी जिंदगी के कुछ रियल और मजेदार किस्से साझा किए. उन्होंने खुलासा किया कि शादी के बाद अब तक उन्होंने कभी खाना खुद नहीं बनाया है. उनके लिए हर दिन का खाना ऑर्डर करना एक रोजमर्रा का हिस्सा बन चुका है. ये बात सुनकर फैंस को भी हंसी और सरप्राइज दोनों का एहसास हुआ.

फूड के साथ उनका खास लगाव

शोभिता ने बताया कि उन्हें अलग-अलग खाने का स्वाद चखना बहुत पसंद है. वे नए-नए रेस्टोरेंट्स और डिशेज ट्राय करना पसंद करती हैं. उनके लिए खाना बनाना कभी प्राथमिकता नहीं रहा और यही वजह है कि उन्होंने हर खाने के अनुभव को एक तरह का फूड एडवेंचर बना लिया है. उनके लिए ये सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं बल्कि एक मजेदार और नई चीजे ट्राय करने का तरीका भी है.

फ्रेंड्स और रेस्टोरेंट्स से टिप्स

शोभिता ने ये भी बताया कि वे अक्सर दोस्तों और रिश्तेदारों से रेस्टोरेंट्स और खास डिशेज के बारे में सलाह लेती हैं. इससे उन्हें पता चलता है कि कहां का खाना सबसे अच्छा है चाहे वो घर पर ऑर्डर करने के लिए हो या बाहर खाने के लिए जाना हो. ये आदत उन्हें हर बार परफेक्ट खाना ट्राय करने में मदद करती है.

हैदराबाद बना उनका फेवरेट फूड हब

खास बात ये है कि हैदराबाद उनके लिए अब फूड मैप की तरह बन गया है. शोभिता अक्सर वहां के लोकल फेवरेट्स जैसे पुनुगुलु, समोसा, मिरपकाई बाज्जी और टिफिन्स के लिए सुझाव मांगती हैं. ये सुझाव वे खाने से पहले ही ले लेती हैं ताकि हर बार का खाना परफेक्ट रहे.

चीकाटिलो और फिल्म जर्नी

शोभिता की फिल्म 'चीकाटिलो' एक सस्पेंस-थ्रिलर फिल्म है जिसमें एक मजबूत और डिटरमाइंड महिला की कहानी दिखाई जाती है. ये महिला एक सीरियल रेपिस्ट की डरावनी सच्चाई सामने लाती है. फिल्म के डायरेक्टर शरण कोप्पिसेट्टी हैं जबकि एक्टर्स में शोभिता धुलिपाला, विश्वदेव राचकोंडा और चैतन्य विसाल शामिल हैं.