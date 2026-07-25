साउथ के पॉपुलर कपल नागा चैतन्य और शोभिता धूलिपाला अक्सर अपनी केमिस्ट्री को लेकर चर्चा में रहते हैं. इस बार कपल की एक मजेदार पोस्ट ने फैंस का ध्यान खींच लिया, जिसमें शादी के करीब दो साल बाद शोभिता पहली बार नागा के लिए किचन में उतरीं.

एक्टर नागा चैतन्य ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की, जिसमें उनकी पत्नी शोभिता धूलिपाला उनके लिए डिनर बनाती नजर आईं. ये पल उनके लिए बेहद खास था, क्योंकि शादी के करीब दो साल बाद पहली बार शोभिता ने अपने हाथों से उनके लिए खाना बनाया.

शादी के 2 साल बाद शोभिता ने नागा चैतन्य के लिए बनाना

तस्वीर में शोभिता धूलिपाला कैजुअल लुक में नजर आ रही हैं. वो हाथों में दो बाउल पकड़े मुस्कुराती नजर आ रही हैं. इस फोटो को शेयर करते हुए नागा चैतन्य ने मजाकिया अंदाज में लिखा, 'शादी के करीब दो साल बाद वाइफ ने मेरे लिए डिनर बनाया... लगता है आज मैंने कुछ तो सही किया होगा.'

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नागा की इस पोस्ट पर शोभिता ने भी मजेदार अंदाज में रिएक्ट किया. उन्होंने कमेंट करते हुए लिखा, 'तुम मेरी तारीफ कर रहे हो या फिर ट्रोल?'

नागा चैतन्य की इस पोस्ट पर फैंस जमकर रिएक्ट कर रहे हैं. दोनों की कैमेस्ट्री पर भी फैंस प्यार लुटा रहे हैं.

तलाक के बाद रचाई दूसरी शादी

बता दें कि नागा चैतन्य ने साल 2017 में सामंथा रुथ प्रभु से शादी की थी, लेकिन 2021 में दोनों का तलाक हो गया. इसके बाद 2022 में नागा और शोभिता धूलिपाला की डेटिंग की खबरें सामने आईं. अगस्त 2024 में दोनों ने हैदराबाद में सगाई की और उसी साल दिसंबर में शादी रचा ली.

इन फिल्मों में आएंगे नजर

वर्कफ्रंट की बात करें तो शोभिता धूलिपाला आखिरी बार तेलुगु क्राइम थ्रिलर सीरीज 'चीकाटिलो' में नजर आई थीं. अब वो जल्द ही पा. रंजीत के निर्देशन में बन रही तमिल साइंस-फिक्शन फिल्म 'वेट्टुवम' में दिखाई देंगी.

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वहीं, नागा चैतन्य अपनी अपकमिंग फिल्म 'वृषकर्मा' की रिलीज की तैयारी कर रहे हैं. इस फिल्म में उनके साथ मीनाक्षी चौधरी, स्पर्श श्रीवास्तव, जयराम और जरीना वहाब भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे.