साउथ फिल्म के जाने-माने एक्टर शिवकार्तिकेयन की 25वीं तमिल फिल्म ‘पराशक्ति’ शनिवार को दुनियाभर में रिलीज हो गई है. फिल्म के रिलीज होते ही तमिलनाडु के अलग-अलग शहरों में फैंस का जबरदस्त जोश देखने को मिला.

फैंस ने पोस्टर पर किया दूध से अभिषेक

शिवकार्तिकेयन के फैंस ने अपना प्यार दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी. कहीं उनके पोस्टर पर दूध चढ़ाया गया तो कहीं माला पहनाकर उन्हें भगवान की तरह पूजा गया. सिनेमाघरों के बाहर सुबह से ही फैंस की भीड़ लगी रही.फिल्म रिलीज के दिन कई फैंस बैंड-बाजे के साथ थिएटर पहुंचे. लोग नाचते-गाते और ढोल बजाते हुए फिल्म का जश्न मनाते नजर आए. सुबह-सुबह से ही लोग टिकट खरीदने के लिए लाइन में खड़े दिखे.

पूजा और दूध से भरे कैन लेकर पहुंचे फैंस

कुछ फैंस शिवकार्तिकेयन के पोस्टर के सामने पूजा करते दिखे जबकि कुछ लोग दूध से भरे कैन लेकर आए और पोस्टर पर चढ़ाते नजर आए. रिलीज के पहले ही दिन फैंस ने फिल्म के लिए अपना पूरा प्यार दिखाया.

#WATCH | Tamil Nadu | Actor Ravi Mohan arrives at a Chennai theatre to watch the film 'Parasakhti' released today. He was welcomed by fans gathered there. pic.twitter.com/RMDO4uOjYQ — ANI (@ANI) January 10, 2026

थिएटर मालिक बोले- 'शो जा रहे हैं हाउसफुल'

कासी थिएटर के मालिक सुब्रमणियन ने आईएएनएस से बातचीत में बताया कि फिल्म को कई स्क्रीन पर रिलीज किया गया है. उन्होंने कहा कि सुबह से ही फिल्म को फैंस का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और कई शो हाउसफुल जा रहे हैं.फिल्म ‘पराशक्ति’ का निर्देशन सुधा कोंगारा ने किया है. इस फिल्म में जयम रवि, अथर्व और श्रीलीला भी अहम किरदारों में नजर आ रहे हैं.

सेंसर बोर्ड ने 25 कट के बाद दी मंजूरी

फिल्म को शुक्रवार को ही सेंसर बोर्ड से मंजूरी मिली थी वो भी 25 कट के बाद. फिल्म से कुछ गैरजरूरी, हिंसा वाले सीन और आपत्तिजनक डायलॉग हटा दिए गए हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मशहूर नेता सीएन अन्नादुरई से जुड़ा फेमस वाक्य ‘थी परवट्टम’ यानी ‘आग को फैलने दो’ को भी फिल्म से हटा दिया गया है.ये फिल्म तमिलनाडु में 1965 के हिंदी विरोधी आंदोलन पर बनी है. इसी वजह से फिल्म को लेकर पहले से ही काफी चर्चा थी.

सोशल मीडिया पर मिले-जुले रिएक्शन

फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर रिएक्शन आना शुरू हो गए हैं. लोगों का कहना है कि फिल्म का पहला हिस्सा थोड़ा लंबा और धीमा है क्योंकि उसमें आंदोलन की पृष्ठभूमि को ज्यादा दिखाया गया है. वहीं दूसरा हिस्सा ज्यादा तेज और असरदार है जिसमें बोरियत महसूस नहीं होती.