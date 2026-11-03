ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमातलाक के 7 साल बाद दोबारा दुल्हन बनेंगी मशहूर सिंगर, फिटनेस ट्रेनर से करने जा रही हैं शादी

तलाक के 7 साल बाद दोबारा दुल्हन बनेंगी मशहूर सिंगर, फिटनेस ट्रेनर से करने जा रही हैं शादी

मलयालम सिंगर और एक्ट्रेस रिमी टॉमी दूसरी शादी करने जा रही हैं. हाल ही में उन्होंने बताया कि जिनसे वो शादी करने जा रही है वो न तो एक्टर हैं और न ही करोड़पति, बल्कि मुंबई में रहने वाले फिटनेस ट्रेनर हैं.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 03 Nov 2026 10:21 AM (IST)
Preferred Sources

मलयालम सिंगर और एक्ट्रेस रिमी टॉमी इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं वो एक बार फिर शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं. उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर व्लॉग शेयर कर बताया कि तलाक के 7 साल बाद वो दूसरी शादी करने वाली हैं.

रिमी ने अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताते हुए कहा कि वो न तो एक्टर हैं और न ही करोड़पति, बल्कि मुंबई में रहने वाले फिटनेस ट्रेनर लिबिन मैथ्यू हैं. उन्होंने अपनी नवंबर में होने वाली शादी का कार्ड भी फैंस को दिखाया.

रिलेटेड स्टोरी >>

साउथ सिनेमा
Box Office: मंडे को 'जेलर 2' की कमाई को लगा झटका, 'उड़ता तीर' भी लड़खड़ाई , जानें- बाकी फिल्मों का हाल
मंडे को 'जेलर 2' की कमाई को लगा झटका, 'उड़ता तीर' भी लड़खड़ाई
साउथ सिनेमा
रजनीकांत की 'जेलर 2' की तीसरे मंडे घटी कमाई, क्या छू पाएगी 500 करोड़ का आंकड़ा?
'जेलर 2' की तीसरे मंडे घटी कमाई, क्या छू पाएगी 500 करोड़ का आंकड़ा?
साउथ सिनेमा
गृह मंत्री अमित शाह से मिले चिरंजीवी-राम चरण, AI के गलत इस्तेमाल पर कड़े कानून की मांग
गृह मंत्री अमित शाह से मिले चिरंजीवी-राम चरण, AI के गलत इस्तेमाल पर कड़े कानून की मांग
साउथ सिनेमा
'जेलर 2' का नहीं थम रहा तूफान, अब बनाया ये रिकॉर्ड, 'जवान'-'धुरंधर' को पछाड़ा
'जेलर 2' का नहीं थम रहा तूफान, अब बनाया ये रिकॉर्ड, 'जवान'-'धुरंधर' को पछाड़ा

दोबारा शादी करने जा रही हैं रिमी टॉमी
अपने यूट्यूब चैनल पर रिमी टॉमी ने फैंस के साथ एक खुशखबरी साझा की. उन्होंने बताया कि 2026 में उनकी जिंदगी में एक खास शख्स की एंट्री हुई है. रिमी ने कहा, 'वो न तो एक्टर हैं, न सिंगर, न कोई मशहूर हस्ती और न ही करोड़पति.'

रिमी ने कहा कि जीवनसाथी चुनने का फैसला जल्दबाजी में नहीं लिया जा सकता और लिबिन मैथ्यू उनके लिए सही इंसान हैं. उन्होंने आगे कहा, 'मुझे पैसे या शोहरत से मतलब नहीं है. मैं बस ऐसा इंसान चाहती हूं, जो मेरी परवाह करे और मुझे मानसिक सुकून दे.'

रिमी टॉमी की पहली शादी
रिमी टॉमी ने 27 अप्रैल 2008 को बिजनेसमैन रॉयस किझाकूडन से शादी की थी. दोनों की शादी त्रिशूर के लॉर्ड कैथेड्रल में हुई थी. शादी के 11 साल बाद 2019 में दोनों ने आपसी सहमति से तलाक की अर्जी दाखिल की थी.

अपनी दूसरी शादी की खबर सामने आने के बाद रिमी ने देखा कि कई लोग उनके एक्स-हसबैंड की तस्वीरें शेयर कर रहे हैं. इस पर उन्होंने कहा, 'मैंने कई पोस्ट देखीं, जिनमें मेरे एक्स-हसबैंड की तस्वीर लगाई गई थी. प्लीज उन्हें अकेला छोड़ दीजिए. ये फैसला हम दोनों ने मिलकर लिया था. उन्हें मुझसे भी अच्छा पार्टनर मिल गया है और वे दोनों खुशी से रह रहे हैं. फिर आप उनकी तस्वीर क्यों लगा रहे हैं?'

रिमी टॉमी का करियर
बता दें, रिमी टॉमी ने अपने करियर की शुरुआत टीवी पर म्यूजिक प्रोग्राम्स को होस्ट करके की थी. उन्होंने 2002 में आई फिल्म 'मीसा माधवन' के लिए अपना पहला गाना 'चिंगमासम वन्नू चेर्ननल' रिकॉर्ड किया था. इसके बाद उन्होंने 2013 में आशिक अबू के निर्देशन में बनी फिल्म '5 सुंदरिकल' से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा. फिलहाल वो 'फ्लावर्स टॉप सिंगर' शो में जज की भूमिका निभा रही हैं.

और पढ़ें

About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एबीपी लाइव में बतौर कंसल्टेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. वे मुख्य रूप से ओटीटी, फैशन और लाइफस्टाइल बीट पर ट्रेंडिंग व तथ्यपरक खबरें लिखती हैं. 
इसके साथ ही वे डिजिटल पॉडकास्ट कंटेंट को कवर करने में गहरी रुचि रखती हैं. पूर्व में एबीपी न्यूज़ में ही एक साल की संपादकीय इंटर्नशिप कर चुकीं मयूरी ने 
इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी, बरेली से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन (BJMC) किया है.
Read More
Published at : 03 Nov 2026 10:21 AM (IST)
Tags :
Rimi Tomy
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

साउथ सिनेमा
Box Office: मंडे को 'जेलर 2' की कमाई को लगा झटका, 'उड़ता तीर' भी लड़खड़ाई , जानें- बाकी फिल्मों का हाल
मंडे को 'जेलर 2' की कमाई को लगा झटका, 'उड़ता तीर' भी लड़खड़ाई
साउथ सिनेमा
रजनीकांत की 'जेलर 2' की तीसरे मंडे घटी कमाई, क्या छू पाएगी 500 करोड़ का आंकड़ा?
'जेलर 2' की तीसरे मंडे घटी कमाई, क्या छू पाएगी 500 करोड़ का आंकड़ा?
साउथ सिनेमा
गृह मंत्री अमित शाह से मिले चिरंजीवी-राम चरण, AI के गलत इस्तेमाल पर कड़े कानून की मांग
गृह मंत्री अमित शाह से मिले चिरंजीवी-राम चरण, AI के गलत इस्तेमाल पर कड़े कानून की मांग
साउथ सिनेमा
'जेलर 2' का नहीं थम रहा तूफान, अब बनाया ये रिकॉर्ड, 'जवान'-'धुरंधर' को पछाड़ा
'जेलर 2' का नहीं थम रहा तूफान, अब बनाया ये रिकॉर्ड, 'जवान'-'धुरंधर' को पछाड़ा
Advertisement

वीडियोज

Bhopal Crime News: भोपाल के छोला इलाके में खूनी कांड!
Delhi Pollution & Weather Update: फिर वही कहानी, दमघोंटू बनी राजधानी! | Delhi NCR | AQI Today
Dhirendra Shashtri: बागेश्वर का ज्ञान कितना टेढ़ा? | ABP News
Janhit with Chitra Tripathi: यूपी में एक्टिव बीजेपी का 'OPERATION बिहार' | Yogi Vs Akhilesh | UP
UP Election 2027 BJP Plan: SIR पर नई चिंगारी अब यूपी की बारी! | CM Yogi | Amit Shah | Akhilesh Yadav
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
नेपाल में लैंडिंग के वक्त टकराए 2 हेलीकॉप्टर, 1 व्यक्ति की मौत
नेपाल में लैंडिंग के वक्त टकराए 2 हेलीकॉप्टर, 1 व्यक्ति की मौत
बिहार
मधुबनी में बड़ा कांड! ASI ने 4 लोगों को मार दी गोली, एक की मौत
मधुबनी में बड़ा कांड! ASI ने 4 लोगों को मार दी गोली, एक की मौत
इंडिया
AQI Today: देश में जहरीली हवा का कहर, इस शहर का AQI 1000 पार, देखें टॉप-10 प्रदूषित शहरों की लिस्ट
देश में जहरीली हवा का कहर, इस शहर का AQI 1000 पार, देखें टॉप-10 प्रदूषित शहरों की लिस्ट
बॉलीवुड
मां ने चटनी बेचकर सोनाली कुलकर्णी को पाला, आमिर-अजय संग दी हिट फिल्में, कभी उड़ा था रंग का मजाक
सोनाली कुलकर्णी: मां ने चटनी बेचकर पाला, फिर अजय-आमिर संग दी हिट फिल्में
क्रिकेट
24 घंटे में 3 खिलाड़ी बाहर... भारत के खिलाफ वनडे सीरीज में न्यूजीलैंड को लगा तगड़ा झटका
24 घंटे में 3 खिलाड़ी बाहर... भारत के खिलाफ वनडे सीरीज में न्यूजीलैंड को लगा तगड़ा झटका
विश्व
'जंग जीत ली', ट्रंप का ईरान युद्ध पर बड़ा दावा, बोले- 'तेहरान मांग रहा शांति की भीख'
'जंग जीत ली', ट्रंप का ईरान युद्ध पर बड़ा दावा, बोले- 'तेहरान मांग रहा शांति की भीख'
महाराष्ट्र
"इन्हें 'दीया' से इतनी मुहब्बत नहीं जितनी 'मिर्जा' से नफरत है", वारिस पठान का BJP पर तंज
ट्रेंडिंग
ऑफ सीजन में भी 14000 रोज, मैगी बेच जमकर कमा रहा ये शख्स
ऑफ सीजन में भी 14000 रोज, मैगी बेच जमकर कमा रहा ये शख्स
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget