मलयालम सिंगर और एक्ट्रेस रिमी टॉमी इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं वो एक बार फिर शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं. उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर व्लॉग शेयर कर बताया कि तलाक के 7 साल बाद वो दूसरी शादी करने वाली हैं.

रिमी ने अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताते हुए कहा कि वो न तो एक्टर हैं और न ही करोड़पति, बल्कि मुंबई में रहने वाले फिटनेस ट्रेनर लिबिन मैथ्यू हैं. उन्होंने अपनी नवंबर में होने वाली शादी का कार्ड भी फैंस को दिखाया.

दोबारा शादी करने जा रही हैं रिमी टॉमी

अपने यूट्यूब चैनल पर रिमी टॉमी ने फैंस के साथ एक खुशखबरी साझा की. उन्होंने बताया कि 2026 में उनकी जिंदगी में एक खास शख्स की एंट्री हुई है. रिमी ने कहा, 'वो न तो एक्टर हैं, न सिंगर, न कोई मशहूर हस्ती और न ही करोड़पति.'

रिमी ने कहा कि जीवनसाथी चुनने का फैसला जल्दबाजी में नहीं लिया जा सकता और लिबिन मैथ्यू उनके लिए सही इंसान हैं. उन्होंने आगे कहा, 'मुझे पैसे या शोहरत से मतलब नहीं है. मैं बस ऐसा इंसान चाहती हूं, जो मेरी परवाह करे और मुझे मानसिक सुकून दे.'

रिमी टॉमी की पहली शादी

रिमी टॉमी ने 27 अप्रैल 2008 को बिजनेसमैन रॉयस किझाकूडन से शादी की थी. दोनों की शादी त्रिशूर के लॉर्ड कैथेड्रल में हुई थी. शादी के 11 साल बाद 2019 में दोनों ने आपसी सहमति से तलाक की अर्जी दाखिल की थी.

अपनी दूसरी शादी की खबर सामने आने के बाद रिमी ने देखा कि कई लोग उनके एक्स-हसबैंड की तस्वीरें शेयर कर रहे हैं. इस पर उन्होंने कहा, 'मैंने कई पोस्ट देखीं, जिनमें मेरे एक्स-हसबैंड की तस्वीर लगाई गई थी. प्लीज उन्हें अकेला छोड़ दीजिए. ये फैसला हम दोनों ने मिलकर लिया था. उन्हें मुझसे भी अच्छा पार्टनर मिल गया है और वे दोनों खुशी से रह रहे हैं. फिर आप उनकी तस्वीर क्यों लगा रहे हैं?'

रिमी टॉमी का करियर

बता दें, रिमी टॉमी ने अपने करियर की शुरुआत टीवी पर म्यूजिक प्रोग्राम्स को होस्ट करके की थी. उन्होंने 2002 में आई फिल्म 'मीसा माधवन' के लिए अपना पहला गाना 'चिंगमासम वन्नू चेर्ननल' रिकॉर्ड किया था. इसके बाद उन्होंने 2013 में आशिक अबू के निर्देशन में बनी फिल्म '5 सुंदरिकल' से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा. फिलहाल वो 'फ्लावर्स टॉप सिंगर' शो में जज की भूमिका निभा रही हैं.