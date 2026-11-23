साउथ और बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रुति हासन ने फिल्म 'पेद्दी' के गानों और जाह्ववी कपूर को कामुकता के साथ पेश किए जाने को लेकर रिएक्ट किया. साथ ही श्रुति ने ये भी बताया है कि आखिर उन्होंने क्यों जान्हवी कपूर और राम चरण के साथ 'हेल्लालो' जैसे स्पेशल नंबर पर डांस करना चुना था?

श्रुति हासन ने क्यों किया 'हेल्लालो' गाने पर डांस?

जान्हवी कपूर और राम चरण की फिल्म 'पेद्दी' इसी साल जून में रिलीज हुई थी. इसका स्पेशनल डांस नंबर 'हेल्लालो' चर्चा में रहा. श्रुति इस गाने में राम और जाह्ववी के साथ डांस करते हुए दिखाई दी थीं. अब उन्होंने गलाटा प्लस के साथ इंटरव्यू में इस डांस नंबर के लिए हामी भरने की वजह का खुलास किया है.

श्रुति हासन ने कहा, 'मैंने हमेशा से ये सवाल किया है कि फिल्मों में स्पेशल नंबर क्यों होते हैं? मुझे डांस करना पसंद है. मुझे सजना संवरना (तैयार होना) पसंद है. वहीं विजुअल सेक्सुअलिटी को लेकर मेरा नजरिया आजादी वाला रहा है. मैं कभी दूसरों को खुश करने के लिए खुद को पेश नहीं करती और अगर मैं किसी चीज में कंफर्टेबल नहीं हूं तो मैं वो नहीं करूंगी. मैं जो कर रही हूं, उसमें कंफर्टेबल रहती हूं.'

श्रुति हासन ने आगे कहा कि वो महिलाओं को फिल्मी पर्दे पर इस तरह से पेश करने को समझती है, हालांकि मुझे डांस, कोरियोग्राफी और सेक्सी दिखने में मजा आता है. लेकिन, ये दूसरों को खुश रखने और लुभाने के लिए नहीं है. ऐसा सिर्फ आइटम सॉन्ग्स में ही नहीं होता. बल्कि लोग अलग-अलग तरह से लोगों को लुभाने का प्रयास करते हैं. ये आप पर डिपेंड है कि आप किसे लुभाना चाहते हैं.'

बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप निकली 'पेद्दी'

तेलुगु फिल्म पेद्दी के जरिए पहली बार राम चरण और जान्हवी की जोड़ी बनी थी. फिल्म में जान्हवी को कामुकता के नजरिए से पेश करने के सवाल को लेकर श्रुति ने कहा कि वो जान्हवी से जुड़े मुद्दे और उनके एक्सपीरियंस को लेकर कुछ नहीं बोल सकती. बता दें कि 350 करोड़ रुपये के बजट में बनी पेद्दी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी. फिल्म का डायरेक्शन बुची बाबू सना ने किया था.