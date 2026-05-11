'अल्लू अर्जुन की प्रॉपर्टी' कमेंट पर सीरत कपूर का फूटा गुस्सा, दिया करारा जवाब

हाल ही में सोशल मीडिया पर एक कमेंट ने हलचल मचा दी है. पिछले महीने 8 अप्रैल को सीरत ने अल्लू अर्जुन के 44वें जन्मदिन पर कुछ तस्वीरें शेयर की, जिसमें वो अल्लू अर्जुन के साथ उनके प्राइवेट जेट में थीं. इस पोस्ट को फैंस ने जहां पसंद किया, वहीं कई यूजर्स ने गलत टिप्पणियां की. इसी बीच हाल ही में सीरत ने अपनी एक तस्वीर शेयर की, जिसपर एक कमेंट देख उनका गुस्सा फट पड़ा.

यूजर को सीरत ने दिया जवाब

सीरत ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें वो ब्राउन टॉप में नजर आ रही हैं. इस पोस्ट के साथ उन्होंने लिखा, 'वीकेंड में अपनी ही दुनिया में एंट्री कर रही हूं.' साथ ही इसमें उनका बोल्ड अंदाज देखने को मिला, जिसे फैंस ने बहुत पसंद किया. हालांकि, कुछ यूजर्स ने आपत्तिजनक कमेंट किया, जिसके बाद सीरत ने एक यूजर को करारा जवाब दिया है. अब ये कमेंट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

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अल्लू अर्जुन की प्रॉपर्टी...

पोस्ट पर एक यूजर ने कमेंट किया, 'अल्लू अर्जुन की प्रॉपर्टी.' इसके बाद सीरत का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने जवाब देते हुए कहा, सिर्फ हार्ट आई इमोजी लगाने से कोई बात सम्मानजनक नहीं हो जाती. एक महिला कभी किसी की प्रॉपर्टी नहीं होती. उसकी अपनी पहचान, अपने सपने और अपनी आवाज होती है. किसी की तारीफ सम्मान के साथ करें, मालिकाना हक जताकर नहीं. भगवान आपका भला करे.'

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सीरत की आने वाली फिल्म

बता दें कि सीरत कपूर को आखिरी बार 2023 की वेब सीरीज 'सेव द टाइगर' में देखा गया था. इसके बाद वो 2024 में 'भामाकलापम 2' और 'मनामे' में दिखाई दी थीं. इसके अलावा उन्होंने उषा परिणय के 'घल्लू घल्लू' सॉन्ग पर भी शानदार परफॉर्मेंस दी. वहीं आने वाले समय में वो 'झटस्या मरणम ध्रुवम' और 'द ब्लैक गोल्ड' में दिखाई देंगी.

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