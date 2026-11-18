'सूर्या' की फिल्म 'सीन' बॉक्स ऑफिस पर शानदार कलेक्शन कर रही है. फिल्म नए-नए रिकॉर्ड बना रही है. अब फिल्म 250 करोड़ कमाने वाली कॉलीवुड की 2026 की चौथी फिल्म बन गई है. ये 2026 में सूर्या की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है. आइए जानते हैं फिल्म के कलेक्शन पर नजर डालते हैं.

'सीन' ने पहले हफ्ते में 111.3 करोड़ की कमाई की. आठवें दिन फिल्म ने 6 करोड़ कमाए. नौवें दिन फिल्म ने 9.5 करोड़ का बिजनेस किया. दसवें दिन फिल्म ने 9.3 करोड़ कमाए. 11वें दिन फिल्म ने 3 करोड़ कमाए. 12वें दिन फिल्म ने 2.9 करोड़ का कलेक्शन किया.

दूसरे हफ्ते में फिल्म बॉक्स ऑफिस पर मजबूती से बनी हुई है. दूसरे मंगलवार को फिल्म ने 2.9 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर कुल नेट 142 करोड़ की कमाई कर ली है.

फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन

ओवरसीज मार्केट में फिल्म ने दूसरे मंगलवार को 1 करोड़ का कलेक्शन किया. वहीं ओवरसीज मार्केट में फिल्म ने टोटल 85.2 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म ने दुनियाभर में कुल कमाई 252.76 करोड़ रुपये हो गई है.

बता दें कि 'जेलर 2', 'जन नायकन' और 'करुप्पु' ने 2026 में 250 करोड़ का कलेक्शन किया. 'जेलर 2' ने 835.02 करोड़ की कमाई की. वहीं 'जन नायकन' ने 327.81 करोड़ कमाए. 'करुप्पु' ने 315 करोड़ का बिजनेस किया. 'सीन' ने अभी तक 252.76 करोड़ कमा लिए हैं.

फिल्म को जितु माधवन ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में सूर्या के अलावा नजरिया नाज़िम और नास्लेन मुख्य भूमिकाओं में हैं. 'सीन' की कहानी की बात करें तो इस फिल्म में सूर्या क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर Inbaraj बने हैं. जो अपनी जॉब से रिजाइन करना चाहता है. हालांकि, उसके सीनियर उसे ऐसा नहीं करने ते हैं. वो Inbaraj को टीम का बेस्ट मेंबर समझते हैं. इसी दौरान फिल्म में दिखाया जाता है कि एक सीरियल किलर एक पुराने किलर की नकल करता है. उस पुराने किलर को Inbaraj ने ही पकड़ा था. ऐसे में Inbaraj के काम को लेकर सवाल उठने लगते हैं.