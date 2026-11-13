तमिल सिनेमा के मशहूर अभिनेता सूर्या इन दिनों अपने फैंस का दिल फिल्म 'सीन' से जीत रहे हैं. रामायण से ठीक दो दिन पहले रिलीज हुई ये मूवी दर्शकों को काफी पसंद आ रही है. भारत के साथ-साथ इसकी ओवरसीज में भी तगड़ी कमाई हो रही है. अब इसकी जरिए सूर्या ने अपने नाम एक खास उपब्धि दर्ज करा ली है. वो अब एक साल में लगातार तीन 200 करोड़ी फिल्में देने वाले पहले तमिल एक्टर बन गए हैं. जबकि उन्होंने बॉलीवुड सुपरस्टार्स अक्षय कुमार और शाहरुख खान के एक खास क्लब में भी जगह बना ली है.

एक साल में तीन 200 करोड़ी फिल्मों वाले पहले तमिल एक्टर बने सूर्या

सूर्या की फिल्म सीन दिवाली के मौके पर रिलीज हुई थी. बता दें कि ये इस साल उनकी रिलीज होने वाली तीसरी फिल्म रही. इसने अब वर्ल्डवाइड 200 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है, जबकि इससे पहले इसी साल आई उनकी दो अन्य फिल्मों 'करुप्पु' और 'विश्वनाथ एंड सन्स' ने भी ये मुकाम हासिल किया था.

'सीन' 7 दिनों में बनी 200 करोड़ी

सीन ने थिएटर्स में 6 नवंबर को दस्तक दी थी. रामायण जैसी बिग बजट फिल्म के आगे भी सीन शानदार कमाई कर रही है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में इसने 19.15 करोड़ रुपये से ओपनिंग ली थी, जबकि दुसरे दिन का कलेक्शन 20.35 करोड़ रुपये और तीसरे दिन का 23.65 करोड़ रुपये रहा. गुरुवार, 13 नवंबर तक इसने भारत में नेट कमाई 111.55 करोड़ रुपये कर ली थी. वहीं इसकावर्ल्डवाइड कलेक्शन सात दिनों में 200.60 करोड़ रुपये हो चुका है.

'कुरुप्पु' और 'विश्वनाथ एंड सन्स' का कलेक्शन

सूर्या की फिल्म 'कुरुप्पु' 15 मई 2026 को रिलीज हुई थी. इसका वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 318 करोड़ रुपये था. जबकि भरत में इसने 198 करोड़ रुपये कमाए थे. वहीं 14 अगस्त 2026 को रिलीज हुई 'विश्वनाथ एंड सन्स' की वर्ल्डवाइड ग्रॉस कमाई 209 करोड़ रुपये और भारत में नेट कमाई 122 करोड़ हुई थी.

अक्षय-शाहरुख के क्लब में शामिल हुए सूर्या

सूर्या ये उपलब्धि हासिल करने वाले तीसरे इंडिय एक्टर भी बन गए. साल 2019 में अक्षय कुमार की 'केसरी', 'मिशन मंगल', 'हाउसफुल 4' और 'गुड न्यूज' जैसी फिल्मों ने 200 करोड़ से ज्यादा कमाए थे. जबकि 2023 में शाहरुख खान की 'पठान', 'जवान' और 'डंकी' भी 200 करोड़ से ज्यादा कमाने में कामयाब हुई थीं.