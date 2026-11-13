ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमा1 साल में तीन 200 करोड़ी फिल्मों वाले पहले तमिल एक्टर बने सूर्या, अक्षय-शाहरुख के क्लब में हुए शामिल

1 साल में तीन 200 करोड़ी फिल्मों वाले पहले तमिल एक्टर बने सूर्या, अक्षय-शाहरुख के क्लब में हुए शामिल

साउथ सुपरस्टार सूर्या की फिल्म 'सीन' बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है. सात दिनों में ये 200 करोड़ के पार हो गई और अब इसके जरिए सूर्या ने एक खास उपलब्धि अपने नाम दर्ज करा ली.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 13 Nov 2026 01:55 PM (IST)
Preferred Sources

तमिल सिनेमा के मशहूर अभिनेता सूर्या इन दिनों अपने फैंस का दिल फिल्म 'सीन' से जीत रहे हैं. रामायण से ठीक दो दिन पहले रिलीज हुई ये मूवी दर्शकों को काफी पसंद आ रही है. भारत के साथ-साथ इसकी ओवरसीज में भी तगड़ी कमाई हो रही है. अब इसकी  जरिए सूर्या ने अपने नाम एक खास उपब्धि दर्ज करा ली है. वो अब एक साल में लगातार तीन 200 करोड़ी फिल्में देने वाले पहले तमिल एक्टर बन गए हैं. जबकि उन्होंने बॉलीवुड सुपरस्टार्स अक्षय कुमार और शाहरुख खान के एक खास क्लब में भी जगह बना ली है.

एक साल में तीन 200 करोड़ी फिल्मों वाले पहले तमिल एक्टर बने सूर्या

रिलेटेड स्टोरी >>

साउथ सिनेमा
रजनीकांत की 'जेलर 2' रही ब्लॉकबस्टर, जानें- कितनी रही फाइनल कमाई?
रजनीकांत की 'जेलर 2' रही ब्लॉकबस्टर, जानें- कितनी रही फाइनल कमाई?
साउथ सिनेमा
'सीन' की कमाई में 7वें दिन आई गिरावट, फिर भी सूर्या की फिल्म ने 'मंदादी' को चटाई धूल
'सीन' की कमाई में 7वें दिन आई गिरावट, फिर भी सूर्या की फिल्म ने 'मंदादी' को चटाई धूल
साउथ सिनेमा
Box Office: थर्सडे को भी 'रामायण' ने बरपाया कहर, 'सीन' की घटी कमाई, जानें- 'जेलर 2' का हाल
थर्सडे को भी 'रामायण' ने बरपाया कहर, 'सीन' की घटी कमाई, जानें- 'जेलर 2' का हाल
साउथ सिनेमा
'रामायण' ने 8वें दिन भी की धमाकेदार कमाई, 'एनिमल', 'गदर 2' और 'पठान' के तोड़े रिकॉर्ड, बनी बॉलीवुड की 6ठी सबसे बड़ी फिल्म
'रामायण' ने 8वें दिन भी की धमाकेदार कमाई, 'एनिमल', 'गदर 2' और 'पठान' के तोड़े रिकॉर्ड

सूर्या की फिल्म सीन दिवाली के मौके पर रिलीज हुई थी. बता दें कि ये इस साल उनकी रिलीज होने वाली तीसरी फिल्म रही. इसने अब वर्ल्डवाइड 200 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है, जबकि इससे पहले इसी साल आई उनकी दो अन्य फिल्मों 'करुप्पु' और 'विश्वनाथ एंड सन्स' ने भी ये मुकाम हासिल किया था. 

'सीन' 7 दिनों में बनी 200 करोड़ी 

सीन ने थिएटर्स में 6 नवंबर को दस्तक दी थी. रामायण जैसी बिग बजट फिल्म के आगे भी सीन शानदार कमाई कर रही है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में इसने 19.15 करोड़ रुपये से ओपनिंग ली  थी, जबकि दुसरे दिन का कलेक्शन 20.35 करोड़ रुपये और तीसरे दिन का 23.65 करोड़ रुपये रहा. गुरुवार, 13 नवंबर तक इसने भारत में नेट कमाई 111.55 करोड़ रुपये कर ली थी. वहीं इसकावर्ल्डवाइड कलेक्शन सात दिनों में 200.60 करोड़ रुपये हो चुका है.

'कुरुप्पु' और 'विश्वनाथ एंड सन्स' का कलेक्शन

सूर्या की फिल्म 'कुरुप्पु' 15 मई 2026 को रिलीज हुई थी. इसका वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 318 करोड़ रुपये था. जबकि भरत में इसने 198 करोड़ रुपये कमाए थे. वहीं 14 अगस्त 2026 को रिलीज हुई 'विश्वनाथ एंड सन्स' की वर्ल्डवाइड ग्रॉस कमाई 209 करोड़ रुपये और भारत में नेट कमाई 122 करोड़ हुई थी.

अक्षय-शाहरुख के क्लब में शामिल हुए सूर्या

सूर्या ये उपलब्धि हासिल करने वाले तीसरे इंडिय एक्टर भी बन गए. साल 2019 में अक्षय कुमार की 'केसरी', 'मिशन मंगल', 'हाउसफुल 4' और 'गुड न्यूज' जैसी फिल्मों ने 200 करोड़ से ज्यादा कमाए थे. जबकि 2023 में शाहरुख खान की 'पठान', 'जवान' और 'डंकी' भी 200 करोड़ से ज्यादा कमाने में कामयाब हुई थीं.

About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा एबीपी लाइव में कंसल्टेंट कंटेंट राइटर हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क संभालते हैं. पत्रकारिता में 9 साल का अनुभव रखने वाले संदीप को बॉलीवुड सेलेब्स के 
क्लासिक और रेट्रो किस्से लिखना विशेष रूप से पसंद है. वे दिग्गज कलाकारों की जिंदगी और फिल्मों से जुड़े अनसुने प्रसंगों पर दिलचस्प स्टोरीज तैयार करते हैं. 
पूर्व में वे 'एबीपी न्यूज़', 'टीवी9 भारतवर्ष', 'न्यूज़ट्रेंड' और 'न्यूज़ट्रैक लाइव' जैसे मीडिया संस्थानों में कार्य कर चुके हैं.
Read More
Published at : 13 Nov 2026 01:55 PM (IST)
Tags :
Suriya
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

साउथ सिनेमा
रजनीकांत की 'जेलर 2' रही ब्लॉकबस्टर, जानें- कितनी रही फाइनल कमाई?
रजनीकांत की 'जेलर 2' रही ब्लॉकबस्टर, जानें- कितनी रही फाइनल कमाई?
साउथ सिनेमा
'सीन' की कमाई में 7वें दिन आई गिरावट, फिर भी सूर्या की फिल्म ने 'मंदादी' को चटाई धूल
'सीन' की कमाई में 7वें दिन आई गिरावट, फिर भी सूर्या की फिल्म ने 'मंदादी' को चटाई धूल
साउथ सिनेमा
Box Office: थर्सडे को भी 'रामायण' ने बरपाया कहर, 'सीन' की घटी कमाई, जानें- 'जेलर 2' का हाल
थर्सडे को भी 'रामायण' ने बरपाया कहर, 'सीन' की घटी कमाई, जानें- 'जेलर 2' का हाल
साउथ सिनेमा
'रामायण' ने 8वें दिन भी की धमाकेदार कमाई, 'एनिमल', 'गदर 2' और 'पठान' के तोड़े रिकॉर्ड, बनी बॉलीवुड की 6ठी सबसे बड़ी फिल्म
'रामायण' ने 8वें दिन भी की धमाकेदार कमाई, 'एनिमल', 'गदर 2' और 'पठान' के तोड़े रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

Sansani: बेटे की नजरों के सामने पिता का मर्डर !
बेकाबू कार का कहर..ऑटो को मारी तेज टक्कर, CCTV में कैद खौफनाक मंजर!
ओवैसी अब 'आजाद'... किसका क्या बिगाड़ लेंगे?
UP Elections 2027 की लड़ाई, भगवान भरोसे लड़ी जा रही?
हिंदू-मुसलमान के बाद अगड़े-पिछड़े पर UP में घमासान? सटीक विश्लेषण!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर ठप, भारत पर भयंकर असर, 3 उड़ानें रद्द, 2 लेट, जानें कहां-कहां सर्विस थमी
माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर ठप, भारत पर भयंकर असर, 3 उड़ानें रद्द, 2 लेट, जानें कहां-कहां सर्विस थमी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
केशव प्रसाद मौर्य ने ओवैसी-चंद्रशेखर के गठबंधन को कहा ठगबंधन, सपा-कांग्रेस से की तुलना
केशव प्रसाद मौर्य ने ओवैसी-चंद्रशेखर के गठबंधन को कहा ठगबंधन, सपा-कांग्रेस से की तुलना
इंडिया
सोनिया गांधी की किताब पर बीजेपी से राहुल गांधी बोले- 'थैंक्यू, जितना बयान देंगे...'
सोनिया गांधी की किताब पर बीजेपी से राहुल गांधी बोले- 'थैंक्यू, जितना बयान देंगे...'
साउथ सिनेमा
रजनीकांत की 'जेलर 2' रही ब्लॉकबस्टर, जानें- कितनी रही फाइनल कमाई?
रजनीकांत की 'जेलर 2' रही ब्लॉकबस्टर, जानें- कितनी रही फाइनल कमाई?
क्रिकेट
वनडे में जो रूट का खास 'दोहरा शतक', ऐसा करने वाले सिर्फ तीसरे खिलाड़ी
वनडे में जो रूट का खास 'दोहरा शतक', ऐसा करने वाले सिर्फ तीसरे खिलाड़ी
महाराष्ट्र
छठ पूजा और भोजपुरी गानों पर बवाल, राज ठाकरे ने BJP को दी खुली चुनौती!
छठ पूजा और भोजपुरी गानों पर बवाल, राज ठाकरे ने BJP को दी खुली चुनौती!
इंडिया
इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर प्रतिबंध पांच साल के लिए बढ़ा, गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश
इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर प्रतिबंध पांच साल के लिए बढ़ा, गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश
हेल्थ
IIT कानपुर की रिसर्च में डायबिटीज को लेकर सामने आई नई बात
IIT कानपुर की रिसर्च में डायबिटीज को लेकर सामने आई नई बात
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget