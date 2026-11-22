6 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई साउथ एक्टर सूर्या की फिल्म 'सीन' को दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. शुक्रवार की कमाई में गिरावट के बाद फिल्म की कमाई में एक बार फिर उछाल देखने को मिला है. रिलीज के 16वें दिन इसके कलेक्शन में 75 फीसदी से ज्यादा का उछाल आया.

इसके साथ ही फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 262 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है.

'सीन' की कमाई में 16वें दिन आया उछाल

जित्थू माधवन के निर्देशन में बनी सूर्या की फिल्म 'सीन' ने शनिवार, 21 नवंबर को बॉक्स ऑफिस पर बेहतर प्रदर्शन किया.

सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने रिलीज के 16वें दिन भारत में 1.35 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया.

इस दौरान तमिल और तेलुगु वर्जन को मिलाकर फिल्म के 731 शो हुए.

तमिल वर्जन ने 499 शो के जरिए 1.10 करोड़ रुपये कमाए, जबकि तेलुगु वर्जन ने 232 शो से 25 लाख रुपये का कलेक्शन किया.

फिल्म की कमाई में शुक्रवार के मुकाबले 75.3 फीसदी का उछाल आया है. शुक्रवार को फिल्म ने 77 लाख रुपये कमाए थे.

इसके साथ ही फिल्म का कुल इंडिया नेट कलेक्शन 149.07 करोड़ रुपये हो गया है, जबकि भारत में इसका ग्रॉस कलेक्शन 173.17 करोड़ रुपये पहुंच गया है.

वहीं, शनिवार को फिल्म ने विदेशों में 25 लाख रुपये का कलेक्शन किया.

इसके साथ ही फिल्म का कुल ओवरसीज ग्रॉस कलेक्शन 89.25 करोड़ रुपये हो गया है.

16 दिनों में फिल्म की वर्ल्डवाइड कमाई 262.42 करोड़ रुपये पहुंच गई है.

अब फिल्म दुनियाभर में 300 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने की ओर बढ़ रही है.

सीन का वीक वाइज कलेक्शन

फिल्म के वीकली कलेक्शन पर नजर डालें तो पहले हफ्ते के बाद इसकी कमाई में काफी गिरावट देखने को मिली. रिलीज के पहले 7 दिनों में 'सीन' ने भारत में 111.70 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन और 129.75 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया था.

वहीं, दूसरे हफ्ते फिल्म ने 35.25 करोड़ रुपये नेट और 40.95 करोड़ रुपये ग्रॉस कमाए. इस दौरान पहले हफ्ते के मुकाबले फिल्म की कमाई में 68.4 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई. तीसरे हफ्ते के शुरुआती दो दिनों यानी 15वें और 16वें दिन फिल्म ने 2.12 करोड़ रुपये नेट और 2.47 करोड़ रुपये ग्रॉस का कलेक्शन किया.