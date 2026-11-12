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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमासूर्या की 'सीन' ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया तहलका, 6ठे दिन 100 करोड़ के हुई पार, जानें- कलेक्शन

सूर्या की 'सीन' ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया तहलका, 6ठे दिन 100 करोड़ के हुई पार, जानें- कलेक्शन

Scene Box Office Collection Day 6: सूर्या की 'सीन' ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया हुआ है. रिलीज के 6ठे दिन तो ये 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 12 Nov 2026 09:46 AM (IST)
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 रणबीर कपूर की 'रामायण' के आगे सूर्या की  'सीन' भी खूब धाक जमाए हुए है. इस फिल्म को भी दर्शकों से शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है. हालांकि बुधवार को  'सीन' की कमाई में मंदी देखी गई. फिर भी ये फिल्म शतक जड़ने में कामयाब रही. चलिए यहां जानते हैं कि  'सीन' ने रिलीज के छठे दिन यानी बुधवार को कितना कलेक्शन किया है? 

 'सीन' ने छठे दिन भारत में कितनी की कमाई? 
सूर्या की लेटेस्ट रिलीज फिल्म 'सीन' की कमाई में, एक शानदार ओपनिंग वीकेंड के बाद, काफी गिरावट देखी गई है. बुधवार को इसकी कमाई में लगभग 40% की कमी आई है.  जितु माधवन के निर्देशन में बनी इस कोर्टरूम ड्रामा फिल्म ने हालांकि 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर डाली है. फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो

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  • ट्रेड ट्रैकर सैकनिल्क के बॉक्स ऑफिस के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक, इस फिल्म ने बुधवार को भारत में 8.05 करोड़ की नेट कमाई की. यह मंगलवार की 12.85 करोड़ की कमाई से लगभग 40% कम है.
  • इसी के साथ इस फिल्म की कुल नेट कमाई 105.45 करोड़ हो गई है. 
  • छठे दिन, फिल्म के 5,287 शो चले और कुल ऑक्यूपेंसी 29.9% रही.
  • तमिल वर्जन में इसने छठे दि सबसे 5.70 करोड़ कमाए. यह उस दिन की कुल कमाई का 76.5% हिस्सा है. तेलुगु वर्जन से इसने 1.75 करोड़ कमाए, जबकि बाकी कमाई अन्य भाषाओं के वर्जन से आई.
  • वहीं विदेशों में, फिल्म ने छठे दिन 4.00 करोड़ की कमाई की, जिससे अब तक वहां इसकी कुल ग्रॉस कमाई 66.00 करोड़ हो गई है.
  • इसके साथ ही, फिल्म की दुनियाभर में कुल ग्रॉस कमाई 188.50 करोड़ तक पहुंच गई है.

'सीन' के बारे में
जितु माधवन द्वारा निर्देशित यह फिल्म क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर इनबराज (सूर्या) की कहानी है, जो अपनी नौकरी से इस्तीफा देना चाहते हैं. हालांकि, उनके सीनियर उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं देते, क्योंकि वे इनबराज को अपनी टीम का सबसे बेहतरीन सदस्य मानते हैं. इसी दौरान, इनबराज की काबिलियत पर तब सवाल उठने लगते हैं, जब एक सीरियल किलर उस कुख्यात हत्यारे की नकल करने लगता है जिसे इनबराज ने पहले पकड़ा था. इनबराज की जांच के तरीकों पर सवाल उठने के बाद, वे इस 'कॉपीकैट' सीरियल किलर को पकड़ने के लिए वापस लौटते हैं. 

About the author निशा शर्मा

निशा शर्मा ABP Live में सीनियर फ्रीलांस पत्रकार हैं और एंटरटेनमेंट बीट संभालती हैं. उन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है और बॉक्स ऑफिस की खबरों पर उनकी बेहतरीन पकड़ है. निशा मुख्य रूप से फिल्मों के बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, कमाई और नफे-नुकसान से जुड़े सटीक आंकड़ों और विश्लेषण पर लिखती हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 'आजतक' से की थी. इसके बाद वे 'फोकस टीवी' और 'साधना न्यूज' में बतौर प्रोड्यूसर काम किया. नेशनल और स्पेशल स्टोरीज की जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं. निशा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और वाईडब्ल्यूसीए (YWCA), नई दिल्ली से मास कम्युनिकेशन में पीजी किया है.
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Published at : 12 Nov 2026 09:46 AM (IST)
Tags :
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