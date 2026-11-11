'रामायण' और 'जेलर 2' के तूफान के बीच सूर्या की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'सीन' 6 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स से अच्छा रिस्पॉन्स मिला. इसे दिवाली वीक का भी जबरदस्त फायदा हुआ. दिवाली खत्म होने के बाद भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर रही है. हालांकि, पांचवें दिन फिल्म की कमाई में गिरावट दर्ज की गई. आइए जानते हैं कि 'सीन' ने मंगलवार को कितने करोड़ रुपये का कारोबार किया.

'सीन' ने पांचवें दिन कमाए 12.85 करोड़ रुपये

'सीन' ने रिलीज के चौथे दिन यानी पहले सोमवार को 21.40 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. वहीं, पांचवें दिन यानी मंगलवार को इसकी कमाई में करीब 40% की गिरावट दर्ज की गई. फिर भी ये डबल डिजिट में कमाई करने में कामयाब रही.

सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने मंगलवार को भारत में 12.85 करोड़ रुपये कमाए.

इसी के साथ 'सीन' की पांच दिनों की कुल नेट कमाई 97.40 करोड़ रुपये हो गई है. यानी फिल्म अब 100 करोड़ रुपये के आंकड़े से चंद कदम दूर है.

मंगलवार को फिल्म के 5,324 शो हुए और इसकी ऑक्यूपेंसी 45% दर्ज की गई.

दुनियाभर में हुई इतनी कमाई

पांचवें दिन फिल्म ने तमिल भाषा में 10.35 करोड़ रुपये और तेलुगु में 2.50 करोड़ रुपये का कारोबार किया. वहीं, विदेशों में भी फिल्म अच्छी कमाई कर रही है. पांचवें दिन इसने 6 करोड़ रुपये कमाए, जिसके बाद इसका ओवरसीज ग्रॉस कलेक्शन 61.25 करोड़ रुपये पहुंच गया. इसी के साथ 'सीन' का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 174.40 करोड़ रुपये हो गया है.

'सीन' का अब तक का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म की अब तक की कमाई पर नजर डालें तो 'सीन' ने पहले दिन 19.15 करोड़ रुपये का कारोबार किया था.

दूसरे दिन फिल्म ने 20.35 करोड़ रुपये कमाए, जबकि तीसरे दिन इसका कलेक्शन 23.65 करोड़ रुपये रहा.

वहीं, चौथे दिन यानी सोमवार को फिल्म ने 21.40 करोड़ रुपये का कारोबार किया.

इसके बाद पांचवें दिन इसकी कमाई घटकर 12.85 करोड़ रुपये रह गई.

'सीन' में नजर आए ये एक्टर्स

'सीन' एक तमिल एक्शन-कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन जीतू माधवन ने किया है. फिल्म में सूर्या के साथ नजरिया नाजिम और नसलेन भी अहम भूमिकाओं में हैं. इस फिल्म के जरिए नजरिया ने करीब 12 साल बाद तमिल सिनेमा में वापसी की है. फिल्म को ज्योतिका और सूर्या ने अपने प्रोडक्शन हाउस झगरम स्टूडियोज के बैनर तले प्रोड्यूस किया है. वहीं, फिल्म का म्यूजिक सुशिन श्याम ने तैयार किया है.