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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमापांचवें दिन 'सीन' ने बॉक्स ऑफिस पर दिखाया दम, 100 करोड़ से चंद कदम दूर सूर्या की फिल्म

पांचवें दिन 'सीन' ने बॉक्स ऑफिस पर दिखाया दम, 100 करोड़ से चंद कदम दूर सूर्या की फिल्म

सूर्या की फिल्म 'सीन' बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है. पांचवें दिन इसकी कमाई में गिरावट आई, लेकिन फिल्म 100 करोड़ रुपये के आंकड़े के करीब पहुंच गई है.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 11 Nov 2026 10:09 AM (IST)
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'रामायण' और 'जेलर 2' के तूफान के बीच सूर्या की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'सीन' 6 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स से अच्छा रिस्पॉन्स मिला. इसे दिवाली वीक का भी जबरदस्त फायदा हुआ. दिवाली खत्म होने के बाद भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर रही है. हालांकि, पांचवें दिन फिल्म की कमाई में गिरावट दर्ज की गई. आइए जानते हैं कि 'सीन' ने मंगलवार को कितने करोड़ रुपये का कारोबार किया.

'सीन' ने पांचवें दिन कमाए 12.85 करोड़ रुपये

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'सीन' ने रिलीज के चौथे दिन यानी पहले सोमवार को 21.40 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. वहीं, पांचवें दिन यानी मंगलवार को इसकी कमाई में करीब 40% की गिरावट दर्ज की गई. फिर भी ये डबल डिजिट में कमाई करने में कामयाब रही.

  • सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने मंगलवार को भारत में 12.85 करोड़ रुपये कमाए.
  • इसी के साथ 'सीन' की पांच दिनों की कुल नेट कमाई 97.40 करोड़ रुपये हो गई है. यानी फिल्म अब 100 करोड़ रुपये के आंकड़े से चंद कदम दूर है.
  • मंगलवार को फिल्म के 5,324 शो हुए और इसकी ऑक्यूपेंसी 45% दर्ज की गई.

दुनियाभर में हुई इतनी कमाई 

पांचवें दिन फिल्म ने तमिल भाषा में 10.35 करोड़ रुपये और तेलुगु में 2.50 करोड़ रुपये का कारोबार किया. वहीं, विदेशों में भी फिल्म अच्छी कमाई कर रही है. पांचवें दिन इसने 6 करोड़ रुपये कमाए, जिसके बाद इसका ओवरसीज ग्रॉस कलेक्शन 61.25 करोड़ रुपये पहुंच गया. इसी के साथ 'सीन' का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 174.40 करोड़ रुपये हो गया है.

'सीन' का अब तक का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

  • फिल्म की अब तक की कमाई पर नजर डालें तो 'सीन' ने पहले दिन 19.15 करोड़ रुपये का कारोबार किया था.
  • दूसरे दिन फिल्म ने 20.35 करोड़ रुपये कमाए, जबकि तीसरे दिन इसका कलेक्शन 23.65 करोड़ रुपये रहा.
  • वहीं, चौथे दिन यानी सोमवार को फिल्म ने 21.40 करोड़ रुपये का कारोबार किया.
  • इसके बाद पांचवें दिन इसकी कमाई घटकर 12.85 करोड़ रुपये रह गई.

'सीन' में नजर आए ये एक्टर्स

'सीन' एक तमिल एक्शन-कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन जीतू माधवन ने किया है. फिल्म में सूर्या के साथ नजरिया नाजिम और नसलेन भी अहम भूमिकाओं में हैं. इस फिल्म के जरिए नजरिया ने करीब 12 साल बाद तमिल सिनेमा में वापसी की है. फिल्म को ज्योतिका और सूर्या ने अपने प्रोडक्शन हाउस झगरम स्टूडियोज के बैनर तले प्रोड्यूस किया है. वहीं, फिल्म का म्यूजिक सुशिन श्याम ने तैयार किया है. 

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 11 Nov 2026 10:09 AM (IST)
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