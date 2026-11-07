साउथ सुपरस्टार सूर्या की फिल्म 'सीन' 6 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई. फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स से शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है, जिसका असर इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर भी साफ नजर आ रहा है. रिलीज के पहले ही दिन फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया. 'सीन' ने दुनियाभर में 34.25 करोड़ रुपये का शानदार कलेक्शन किया है.

खास बात ये है कि बॉक्स ऑफिस पर इसका मुकाबला रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश की 'रामायण' से था. वहीं नयनतारा की फिल्म 'मूकुथी अम्मन 2' भी 6 नवंबर को ही सिनेमाघरों में रिलीज हुई. हालांकि, कमाई के मामले में सूर्या की फिल्म ने बाजी मार ली है.

पहले दिन 'सीन' ने कितने करोड़ कमाए?

सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक, सूर्या की फिल्म 'सीन' ने भारत में पहले दिन 19.15 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है.

फिल्म को देशभर में 6,167 शोज में रिलीज किया गया था. इसमें सबसे ज्यादा कमाई तमिल वर्जन से हुई है.

फिल्म के तमिल वर्जन ने 4,878 शोज के जरिए 16.15 करोड़ रुपये कमाए.

तेलुगु वर्जन ने 1,289 शोज में 3 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया.

इस तरह फिल्म का भारत में ग्रॉस कलेक्शन 22.25 करोड़ रुपये रहा.

दुनियाभर में कमाए 34.25 करोड़ रुपये

वहीं, विदेशी बाजारों में भी फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिला है.

'सीन' ने ओवरसीज मार्केट में करीब 12 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया.

इस तरह घरेलू और विदेशी कमाई मिलाकर फिल्म का पहले दिन का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 34.25 करोड़ रुपये हो गया है.

'मूकुथी अम्मन 2' को छोड़ा पीछे

दिवाली पर रिलीज हुई सूर्या की फिल्म का मुकाबला नयनतारा की 'मूकुथी अम्मन 2' से भी हुआ. हालांकि, बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म 'सीन' के मुकाबले काफी पीछे रह गई.

सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक, 'मूकुथी अम्मन 2' ने भारत में पहले दिन 1.88 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है.

फिल्म के तमिल वर्जन ने 1,881 शोज के जरिए 1.75 करोड़ रुपये कमाए, जबकि तेलुगु वर्जन से 246 शोज में 13 लाख रुपये की कमाई हुई.

फिल्म का भारत में ग्रॉस कलेक्शन 2.15 करोड़ रुपये रहा है.

'सीन' में नजर आए ये एक्टर्स

'सीन' एक तमिल एक्शन-कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन जीतू माधवन ने किया है. फिल्म में सूर्या के साथ नजरिया नाजिम और नसलेन भी अहम भूमिकाओं में हैं. इस फिल्म के जरिए नजरिया ने करीब 12 साल बाद तमिल सिनेमा में वापसी की है. फिल्म को ज्योतिका और सूर्या ने अपने प्रोडक्शन हाउस झगरम स्टूडियोज के बैनर तले प्रोड्यूस किया है. वहीं, फिल्म का म्यूजिक सुशिन श्याम ने तैयार किया है.

'मूकूथी अम्मन 2' के बारे में जानिए

नयनतारा की फिल्म 'मूकूथी अम्मन 2' साल 2020 में आई तमिल भक्तिमय कॉमेडी फिल्म 'मूकूथी अम्मन' का सीक्वल है. सुंदर सी के निर्देशन में बनी ये एक डिवोशनल फैंटेसी-कॉमेडी फिल्म है, जिसमें नयनतारा एक बार फिर देवी के किरदार में नजर आ रही हैं. इसमें रेजिना कैसेंड्रा, दुनिया विजय, उर्वशी, योगी बाबू, सुनील और सिंगमपुली भी अहम भूमिकाओं में हैं.