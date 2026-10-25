रजनीकांत की 'जेलर 2' से क्यों हटाए गए संथानम के सीन? शूटिंग का वीडियो वायरल

साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' 15 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई. इस एक्शन-कॉमेडी फिल्म को दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला और ये बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है. इसी बीच फिल्म का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कॉमेडियन संथानम बाकी स्टार कास्ट के साथ नजर आ रहे हैं.

वायरल वीडियो में संथानम को फिल्म की टीम के साथ देखकर साफ है कि वो 'जेलर 2' की शूटिंग का हिस्सा थे. हालांकि, रिलीज हुई फिल्म में उनका कोई सीन नजर नहीं आया. ऐसे में फैंस के मन में सवाल है कि आखिर शूटिंग के बाद भी उनके सीन फिल्म से क्यों हटा दिए गए.

वायरल वीडियो में क्या दिखा?

वायरल वीडियो में संथानम, रजनीकांत, निर्देशक नेल्सन दिलीपकुमार और फिल्म की टीम के दूसरे सदस्य नजर आ रहे हैं. सभी एक्ट्रेस विद्या बालन का बर्थडे मनाते दिख रहे हैं. बताया जा रहा है कि ये सेलिब्रेशन 1 जनवरी को हुआ था. फिल्म रिलीज होने के बाद ये वीडियो सामने आया है.

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, संथानम ने 'जेलर 2' के लिए शूटिंग की थी. हालांकि, फिल्म के फाइनल कट में उनके सीन शामिल नहीं किए गए. ऐसे में दर्शक जानना चाहते हैं कि शूटिंग के बाद भी उनके सीन फिल्म में क्यों नहीं रखे गए.

Tiger Muthuvel Pandian celebrates Kantha birthday at #Jailer2 spot 🔥🔥🔥🔥 https://t.co/VYhyGqwxgf — Suresh Balaji (@surbalu) October 24, 2026

क्यों हटाए गए संथानम के सीन?

संथानम तमिल फिल्मों के मशहूर कॉमेडियन हैं. फैंस को उम्मीद थी कि फिल्म में रजनीकांत के साथ उनकी मजेदार जोड़ी देखने को मिलेगी. वीडियो सामने आने के बाद लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि फिल्म में उनके कॉमेडी सीन भी शूट किए गए थे. हालांकि, उनके सीन क्यों हटाए गए, इस बारे में मेकर्स ने कोई जानकारी नहीं दी है. फिल्म में संथानम को न देख फैंस निराश हैं.

क्या 'जेलर 3' में दिखेंगे संथानम?

संथानम के सीन हटने की खबर के बीच कुछ फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि वो भविष्य में रजनीकांत के साथ किसी दूसरे प्रोजेक्ट में नजर आ सकते हैं. कुछ दर्शक ये भी चाहते हैं कि अगर 'जेलर 3' बनती है, तो संथानम को उसमें मौका मिले. हालांकि, अभी 'जेलर 3' या उसमें संथानम की भूमिका को लेकर कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है.