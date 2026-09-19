साउथ डायरेक्टर समजद पीएस की मलयालम फिल्म 'हाफ' ने रिलीज से पहले ही बड़ा कारनामा कर दिया है. इस मूवी ने टोरंटो इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल (TIFF) में इतिहास रच दिया है. फिल्म को रिलीज से पहले ही इंटरनेशनल लेवल पर दर्शकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है. लोगों ने इसके लिए कई बार तालियां बजाई और इसे जबरदस्त रिस्पॉन्स दिया.

'हाफ' ने रचा इतिहास

बता दें कि हाफ को टोरंटो इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल में प्रतिष्ठित 'मिडनाइट मैडनेस' सेक्शन में दिखाया गया. ये पहला मौका था जब कोई मलयालम फिल्म इसका हिस्सा बनी थी. इससे पहले किसी और मलयालम फिल्म को ये सम्मान नसीब नहीं हुआ था. समजद पीएस के डायरेक्शन में बनी इस मूवी में अहम रोल रंजीत सजीव, ऐश्वर्या राज, अमाला पॉल और अब्बास ने निभाया है.

ये भी पढ़ें: 'मिर्जापुर द मूवी' बनी साल की सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाली तीसरी फिल्म, 'आवारापन 2' को दी मात

दर्शकों से मिला जबरदस्त रिस्पॉन्स

समाचार एजेंसी IANS से मिली जानकारी की मुताबिक हाफ को 'मिडनाइट मैडनेस' स्क्रीनिंग के दौरान दर्शकों से काफी प्यार मिला. इस दौरान दर्शकों ने फिल्म की टीम से बातचीत भी की थी और दर्शकों ने फिल्म की जमकर तारीफ की.

इंटरनेशनल लेवल पर गूंजी 'हाफ'

बता दें कि हाफ मलयालम फिल्म होने के बावजूद अब इंटरनेशनल लेवल पर धूम मचा रही है. इसे एक्सेल एंटरटेनमेंट और AA फिल्म्स का साथ मिला है. उत्तर भारत में इसे एक्सेल एंटरटेनमेंट और AA फिल्म्स द्वारा पेश और डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है. इसके चलते मूवी ने अपनी पहुंच मलयालम भाषा के मार्केट से आगे निकलकर भारत से बाहर तक बना ली है. फिल्म के इंटरनेशनल सेल्स राइट्स की बात करें तो ये बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर (BFF) ने हासिल किए थे.

कब रिलीज होगी 'हाफ'?

फिल्म के लीड एक्टर्स के अलावा दर्शकों ने टेक्निकल टीम की भी सराहना की. वहीं इसके मेकर्स और म्यूजिक को भी सराहा गया. इसके साउंड डिज़ाइनर विष्णु गोविंद और कंपोजर मिथुन मुकुंदन हैं. जहां समजद पीएस ने फिल्म को डायरेक्ट किया है तो वहीं इसके प्रोड्यसूर हैं ऐनी सजीवन और पी. के. सजीवन. ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो इस साल के अंत तक सिनेमाघरों में दस्तक दे सकती है. फिल्म की कहानी को समजाद और प्रवीण विश्वनाथ ने मिलकर लिखा है.

ये भी पढ़ें: अजय देवगन की 'गोलमाल 5' की रिलीज डेट हुई अनाउंस, जानें- कब सिनेमाघरों में देगी दस्तक?