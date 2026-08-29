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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमा'11 किलो वजन बढ़ गया...' मां बनने जा रही सामंथा रुथ प्रभु ने शेयर की प्रेग्नेंसी जर्नी

'11 किलो वजन बढ़ गया...' मां बनने जा रही सामंथा रुथ प्रभु ने शेयर की प्रेग्नेंसी जर्नी

जून 2026 में अपनी प्रेग्नेंसी का ऐलान करने वाली सामंथा रुथ प्रभु अपने पहले बच्चे के वेलकम के लिए काफी एक्साइटेड हैं. उन्होने हाल ही में फैंस से सोशल मीडिया पर अपनी प्रेग्नेंसी जर्नी को लेकर बात की है.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 29 Aug 2026 02:45 PM (IST)
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साउथ सिनेमा की मशहूर और खूबसूरत अदाकारा सामंथा रुथ प्रभु ने अपने करियर में कई दफा सफलता का स्वाद चखा है. जबकि एक्ट्रेस जल्द ही अपनी लाइफ का नया चैप्टर शुरू करने जा रही हैं. दरअसल इन दिनों एक्ट्रेस प्रेग्नेंसी पीरियड को एंजॉय कर रही हैं और अब उन्होंने फैंस के साथ अपनी प्रेग्नेन्सी जर्नी शेयर की है. एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर फैंस के साथ बातचीत करते हुए खुलासा किया कि प्रेग्नेंट होने के बाद उनका 11 किलो तक वजन बाढ़ चुका है.

सामंथा रुथ प्रभु का बढ़ा 11 किलो वजन

हाल ही में सामंथा रुथ प्रभु ने सोशल मीडिया पर 'आस्क मी एनीथिंग' सेशन रखा था. इस दौरान एक्ट्रेस से कई फैंस ने सवाल किए. फैंस के साथ एक्टेस ने अपनी प्रेग्नेंसी पर भी चर्चा की. सामंथा ने एक सवाल करते हुए लिखा, 'नई मदर्स, आप कैसी हैं?' इस पर एक फैन ने कहा था, 'वजन बढ़ रहा है.' इसके बाद सामंथा ने अपने बढे हुए वजन का खुलासा करते हुए लिखा, 'मैं समझ सकती हूं. मेरा वजन पहले ही 11 किलो बढ़ चुका है.' एक फैन ने एक्ट्रेस से पूछा क्या आप इस पीरियड को एंजॉय कर रही हैं? तो एक्ट्रेस ने कहा कि पूरे दिल से.

11 किलो वजन बढ़ गया...' मां बनने जा रही सामंथा रुथ प्रभु ने शेयर की प्रेग्नेंसी जर्नी

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सामंथा बोलीं- बस अब इंतजार नहीं हो रहा

एक फैन ने आगे अपनी प्रेग्नेंसी पीरियड को लेकर लिखा, 'कभी-कभी ऐसा होता है कि मैं कोई वाक्य शुरू करती हूं और फिर वो दूसरी ही तरफ चला जाता है. इसे 'मॉम ब्रेन' कहा जाता है.' इस पर एक्ट्रेस ने कहा, 'बस इंतजार नहीं हो रहा है.' वहीं एक फैन ने खुलासा किया कि मां बनने के बाद वो अपने बेबी को डकार दिलाने, दूध पिलाने और झुलाने का काम करती हैं और इसे दोहराती रहती हैं. इसे लेकर सामंथा ने जवाब दिया, 'ये तो एक फुल टाइम जॉब जैसा लग रहा है.'

11 किलो वजन बढ़ गया...' मां बनने जा रही सामंथा रुथ प्रभु ने शेयर की प्रेग्नेंसी जर्नी

जून में किया था प्रेग्नेंसी का ऐलान

सामंथा रुथ प्रभु ने पहली शादी एक्टर नागा चैतन्य से साल 2017 में की थी और साल 2021 में दोनों तलाक लेकर अलग हो चुके थे. इसके बाद सामंथा डायरेक्टर राज निदिमोरु के करीब आईं और दोनों ने दिसंबर 2025 में शादी कर ली थी. जून 2026 में अपनी फिल्म 'मां इंति बंगारम' के सक्सेस मीट इवेंट में एक्ट्रेस ने अपनी प्रेग्नेंसी का ऐलान किया था. 

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 29 Aug 2026 02:40 PM (IST)
Tags :
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