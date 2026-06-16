'लोग मेरा नाम चिल्लाते थे', करियर को याद कर बोलीं सामंथा रूथ प्रभु, एक बीमारी ने बदल दी जिंदगी

साउथ की पॉपुलर एक्ट्रेस सामंथा रूथ प्रभु इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'मां इंटी बंगारम' को लेकर खूब सुर्खियों में हैं. 19 जून को ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है, जिसे लेकर फैंस बहुत एक्साइटेड हैं. इसी बीच सामंथा ने हाल ही में अपने करियर और लाइफ को लेकर खुलकर बात की और अपने बीमारी के बारे में बताया.

करियर को लेकर सामंथा का बयान

अपनी फिल्म के प्रमोशन के समय सामंथा ने कहा, 'मेरे लिए ये बहुत हैरान करने वाली बात थी कि एक छोटे शहर की लड़की को इतना प्यार मिला. लोग मुझे बड़े पर्दे पर देखना पसंद करते थे, मेरी फिल्मों का इंतजार करते थे और मेरा नाम चिल्लाते थे. ये सब मेरे लिए किसी सपने जैसा था.' वहीं उन्होंने बताया कि एक वक्त था जब उन्हें काम करने और हिट होने की आदत हो गई थी.

सामंथा को हुआ था अहंकार

उन्होंने आगे कहा, 'एक साल में मैंने पांच फिल्में की थी और सभी हिट हुई. लोग कहने लगे थे कि मेरा गोल्डन एरा है और मुझे लगा कि मुझे लोगों की उम्मीदों पर खड़ा उतरना ही होगा. इसलिए मैं लगातार काम करती रही और खुद को फोर्स करती रही. हालांकि एक कलाकार के तौर पर आप इतने अहंकारी हो जाते हैं कि आपको लगता है कि ये सफर कभी खत्म नहीं होगा. आप ये मानने को तैयार ही नहीं होते कि एक दिन इसका अंत भी हो सकता है.'

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बीमारी ने बदल दी जिंदगी

इसके अलावा उन्होंने अपनी बीमारी के बारे में कहा, 'बीमारी के कारण मुझे लगा कि अब करियर खत्म हो जाएगा और इसी ने मेरी जिंदगी बदल दी. मैंने सोच लिया था कि अगर मैं इस ब्रेक के बाद वापस काम पर लौटूंगी, तो मुझे बहुत सी चीजें बदलनी होंगी. मुझे अपनी पुरानी आदतों और काम करने के तरीके में बदलाव लाना होगा.

फिल्म के बारे में

बता दें कि 'कुशी' फिल्म की शूटिंग के बीच उन्हें मायोसाइटिस नाम की बीमारी हुई थी, जिस वजह से उन्होंने कई महीनों तक काम नहीं किया और ठीक होने के बाद वापसी की. वहीं बात करें काम की, तो तो उनकी फिल्म 'मां इंटी बंगारम' को नंदिनी रेड्डी ने निर्देशित किया है, जिसमें सामंथा के साथ दिगंत और गुलशन देवैया लीड रोल में हैं.

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