बॉक्स ऑफिस पर हिट है सामंथा और CM विजय की जोड़ी, बैक टू बैक दे चुके 3 हिट्स

साउथ सुपरस्टार सामंथा रुथ प्रभु इन और तमिलनाडु के सीएम थलापति विजय ने तीन फिल्मों में साथ काम किया है और तीनों हिट साबित हुई. इसी बीच हाल ही में एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु ने थलापति विजय की खूब तारीफ की.

दरअसल, सामंथा इन दिनों 'सेलिब्रिटी मास्टरशेफ तमिल' को होस्ट कर रही हैं. शो के दौरान जब सामंथा से पसंदीदा को-एक्टर के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने विजय को अपना लकी चार्म बताया.

सामंथा ने सीएम विजय को बताया लकी चार्म

एपिसोड में, जब 'हीरो vs विलेन' चैलेंज के दौरान RJ विजय ने सामंथा से पूछा कि उनका पसंदीदा स्टार कौन है, तो उन्होंने जवाब दिया कि विजय के लिए उनकी पसंद के बारे में तो सभी जानते हैं. उन्होंने कहा, 'वो मेरे लिए लकी चार्म हैं. मैंने उनके साथ तीन सुपरहिट फिल्मों में काम किया है.'

उन्होंने 'कथी' (2014), 'थेरी' (2016) और 'मर्सल' (2017) का जिक्र किया. बता दें, ये तीनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल रहीं और दुनिया भर में 100 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की.

शो के दौरान सामंथा ने विजय के राजनीति में आने के फैसले पर भी बात की. उन्होंने कहा कि विजय एक इंसान के तौर पर उनके लिए इंस्पिरेशन हैं. सामंथा ने कहा, 'उनके करोड़ों फैंस हैं, फिर भी उन्होंने नेता बनने और लोगों के लिए काम करने का फैसला लिया. वो चुपचाप, पूरी लगन के साथ पर्दे के पीछे रहकर इतनी मेहनत कर रहे हैं.'

उन्होंने आगे कहा, 'अपने करियर के सबसे अच्छे दौर में फिल्मों को छोड़कर राजनीति में आना आसान नहीं है.' हालांकि, सामंथा का मानना है कि विजय ने राजनीति में आने के लिए सही समय चुना.

बॉक्स ऑफिस पर हिट है सामंथा और CM विजय की जोड़ी

सामंथा और CM विजय ने की तीनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट रहीं. बॉक्स ऑफिस साउथ इंडिया की एक्स पोस्ट के मुताबिक, 'कथी'(132.60 करोड़ वर्ल्डवाइड), 'थेरी' (158.80 करोड़ वर्ल्डवाइड) और 'मर्सल' (253.45 करोड़ वर्ल्डवाइड) कमाई की.

बता दें फिलहाल थलपति विजय एक्टिंग छोड़ राजनीति में एंट्री कर चुके हैं. उन्होंने फरवरी 2024 में अपनी राजनीतिक पार्टी तमिलगा वेट्री कषगम (TVK) की घोषणा की थी. साल 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में उनकी पार्टी टीवीके ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बड़ी जीत हासिल की और थलपति विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने. उनकी आखिरी फिल्म 'जननायकन' रही है.

मां बनने वाली हैं सामंथा

वहीं सामंथा की बात करें तो वो आखिरी बार फिल्म 'मां इंटि बंगारम' में नजर आई थी. ये तेलुगु की पहली फीमेल लीड 100 करोड़ी फिल्म है. फिलहाल एक्ट्रेस इन दिनों अपनी फर्स्ट प्रेग्रेंसी एंजॉय कर रही हैं. वो जल्द ही अपने पहले बच्चे का वेलकम करने वाली हैं.