नागा चैतन्य या राज निदिमोरू, सामंथा प्रभु के दोनों पतियों में कौन ज्यादा अमीर? जानें नेटवर्थ

साउथ हसीना सामंथा प्रभु दूसरी बार शादी के बंधन में बंध गई हैं. एक्ट्रेस ने साल 2017 में एक्टर नागा चैतन्य से पहली शादी की थी, लेकिन 2021 में उनका तलाक हो गया था. वहीं अब तलाक के चार साल बाद सामंथा ने फिल्म मेकर राज निदिमोरू को अपना हमसफर बनाया है. राज के पास करोड़ों की संपत्ति है, वहीं नागा चैतन्य के पास भी धन-दौलत की कमी नहीं है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दोनों में ज्यादा अमीर कौन है?

2024 की शुरुआत से ही सामंथा प्रभु और राज निदिमोरू के अफेयर की खबरें सामने आ रही थीं. अब 1 दिसंबर को इंटीमेट सेरेमनी में शादी करके कपल ने अपना रिश्ता ऑफिशियल कर दिया है. सामंथा और राज ने तमिलनाडु के कोयंबटूर में ईशा फाउंडेशन के लिंग भैरवी मंदिर में शादी की है. सामंथा की तरह राज की भी ये दूसरी शादी है. 2022 में उनका श्यामली दे से तलाक हो गया था.

राज निदिमोरू की नेटवर्थ कितनी है?

राज निदिमोरू पेशे से एक फिल्म मेकर और डायरेक्टर हैं. उन्होंने डीके के साथ मिलकर 'द फैमिली मैन', 'फर्जी' और 'सिटाडेल: हनी बनी' जैसी पॉपुलर सीरीज बनाई हैं. वो तिरुपति के रहने वाले हैं जिन्होंने अमेरिका में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर अपना करियर शुरू किया. वक्त के साथ-साथ उन्होंने अपने पैशन फिल्म मेकिंग को अपना करियर बना लिया. राज निदिमोरू की नेटवर्थ की बात करें तो मनी कंट्रोल के मुताबिक वो 83 से 85 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं.

नागा चैतन्य की नेटवर्थ कितनी है?

सामंथा प्रभु के एक्स हसबैंड नागा चैतन्य रईसी में बड़े स्टार्स को पीछ छोड़ देते हैं. टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक एक्टर अपनी एक फिल्म के लिए 15 से 20 करोड़ रुपए फीस लेते हैं और ब्रांड एंडोर्समेंट से भी मोटी कमाई करते हैं. उनका हैदराबाद में एक आलीशान बंगला भी है जिसकी कीमत 15 करोड़ रुपए बताई जाती है. नागा चैतन्य की नेटवर्थ 154 करोड़ रुपए बताई जाती है.

ऐसे में साफ है कि सामंथा प्रभु के एक्स हसबैंड नागा चैतन्य एक्ट्रेस के पति राज निदिमोरू से ज्यादा अमीर हैं. दोनों की नेटवर्थ में 70 से 72 करोड़ का अंतर है.