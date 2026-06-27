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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमासमांथा की फिल्म 'मां इंति बंगारम' का आएगा दूसरा पार्ट? मेकर्स ने दिया बड़ा अपडेट

समांथा की फिल्म 'मां इंति बंगारम' का आएगा दूसरा पार्ट? मेकर्स ने दिया बड़ा अपडेट

Maa Inti Bangaaram Sequel Update: एक्ट्रेस समांथा रुथ प्रभु की फिल्म 'मां इंति बंगारम' इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है. इसी बीच 'मां इंति बंगारम' का सीक्वल को लेकर भी अपडेट आ गया है.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: मयूरी सिंह |  Updated at : 27 Jun 2026 11:54 AM (IST)
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समांथा रुथ प्रभु की फिल्म 'मां इंति बंगारम' इन दिनों सिनेमाघरों में शानदार प्रदर्शन कर रही है. 19 जून को रिलीज हुई इस फिल्म को दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है. बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म लगातार दमदार कमाई कर रही है और महज एक हफ्ते में ही अपने बजट से कई गुना ज्यादा कलेक्शन कर चुकी है. फिल्म की इस जबरदस्त सफलता के बीच मेकर्स ने इसके सीक्वल का भी ऐलान कर दिया है, जिसके बाद समांथा के फैंस की खुशी दोगुनी हो गई है.

'मां इंति बंगारम' का आएगा दूसरा पार्ट? 
इवेंट के दौरान समांथा के पति और 'मां इंति बंगारम' के लेखक राज निदिमोरू ने फिल्म के सीक्वल का ऑफिशियली ऐलान कर दिया. उन्होंने सबसे पहले दर्शकों से पूछा कि क्या वे फिल्म का दूसरा पार्ट देखना चाहते हैं. ऑडियंस की जबरदस्त प्रतिक्रिया मिलने के बाद उन्होंने पुष्टि की कि करीब दो साल बाद 'मां इंति बंगारम 2' दर्शकों के बीच आएगी.

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राज निदिमोरू ने कहा, 'मेरे दिमाग में पहले से ही इसकी कहानी का आइडिया है. इस बार भी यही टीम साथ काम करेगी. पहली बार मुझे किसी फिल्म का दूसरा पार्ट बनाने का इंस्पिरेशन मिला है. सीक्वल में पहले से दोगुना मजा और दोगुना रोमांच देखने को मिलेगा. सही समय आने पर मैं इसके बारे में और जानकारी शेयर करूंगा.'

एक इवेंट के दौरान समांथा रुथ प्रभु ने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी बड़ी खुशखबरी शेयर की थी. एक्ट्रेस ने अपनी पहली प्रेग्नेंसी का ऐलान करते हुए बताया कि वो जल्द ही मैटरनिटी लीव पर जाएंगी. समांथा के इस अनाउंसमेंट के बाद वहां मौजूद फैंस ने तालियों के साथ उन्हें बधाई दी.

'मां इंति बंगारम' का कलेक्शन
'मां इंति बंगारम' ने रिलीज के पहले दिन सैकनिल्क के मुताबिक,  5.35 करोड़ की शानदार कमाई की थी. वहीं इसके आठवें दिन का कलेक्शन 4.56 करोड़ रहा. टोटल कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 40.56  करोड़ का कारोबार कर लिया है.

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Published at : 27 Jun 2026 11:54 AM (IST)
Tags :
Samantha Ruth Prabhu Maa Inti Bangaaram
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