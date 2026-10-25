तेलुगू सिनेमा में अपनी कॉमेडी से लोगों को हंसाने वाले एक्टर अली इन दिनों मुश्किल दौर से गुजरे हैं. उनकी पत्नी जुबैदा अली की हाल ही में हार्ट सर्जरी हुई है. अपनी पत्नी को इस हालत में देख एक्टर काफी इमोशनल दिखे.

अब जुबैदा ने अपने यूट्यूब व्लॉग के जरिए इस मुश्किल समय की झलक दिखाई है. वीडियो में पत्नी को सर्जरी के लिए जाते देख अली अपने आंसू नहीं रोक पाए.

पत्नी की सर्जरी के दौरान खुद को संभाल नहीं पाए अली

जुबैदा अली ने अपने यूट्यूब चैनल पर दो दिन पहले एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें वो हार्ट सर्जरी के लिए अस्पताल में नजर आईं. बताया गया कि कुछ समय पहले उन्हें अचानक हर्ट में प्रॉब्लम हुई, इसके बाद डॉक्टरों ने जांच की और सर्जरी कराने की सलाह दी.

मेडिकल रिपोर्ट्स सामने आने के बाद अपनी पत्नी को इस दर्द से गुजरते देख अली भी काफी परेशान थे. हालांकि, इस मुश्किल वक्त में अली ने जुबैदा का साथ नहीं छोड़ा और उन्हें हिम्मत देते रहे. कुछ दिन पहले उनकी सर्जरी सक्सेसफुल हो गई और वो रिकवरी पर हैं.

जुबैदा ने पति के लिए जाहिर किया प्यार

वहीं, जुबैदा ने अपने इंस्टाग्राम पर भी एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें देखा जा सकता है, एक्टर अपनी पत्नी को हॉस्पिटल में इस हालत में देख अपने आंसू नहीं रोक पाए और फूट-फूटकर रोए. इस पल को शेयर करते हुए जुबैदा ने एक दिल छू लेने वाला कैप्शन लिखा है.

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जुबैदा ने लिखा कि वो खुद को खुशकिस्मत मानती हैं कि उन्हें अली जैसे प्यार करने वाले और ख्याल रखने वाले पति मिले. उन्होंने लिखा, 'मैं दिल से चाहती हूं कि हर महिला को मेरे जैसा प्यार करने वाला, ख्याल रखने वाला और सपोर्ट करने वाला पति मिले. अगर किसी महिला के साथ ऐसा पार्टनर हो, तो वो अपने सपनों को पूरा कर सकती है, जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर सकती है और प्यार व खुशियों से भरी जिंदगी जी सकती है.'

जुबैदा का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं. बता दें, अली और उनकी पत्नी जुबैदा की शादी साल 1994 में हुई थी. कपल के 3 बच्चे, दो बेटियां और एक बेटा हैं. जुबैदा अक्सर यूट्यूब पर व्लॉग शेयर करती हैं. उनके 1.9 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं.

कौन हैं अली?

बता दें कि अली तेलुगू सिनेमा के जाने-माने कलाकारों में से एक हैं. उन्होंने अपने करियर में कई फिल्मों में कॉमेडी किरदार निभाए हैं और दर्शकों को खूब हंसाया है. वो साउथ के कई बड़े सितारों के साथ काम कर चुके हैं.

इसके अलावा, वो सलमान खान की फिल्म 'दबंग 3' में भी नजर आए थे. इस फिल्म में उनका छोटा-सा कैमियो था.