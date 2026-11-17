साउथ की पॉपुलर एक्ट्रेस साई पल्लवी इन दिनों फिल्म 'रामायण' को लेकर चर्चा में हैं. 5 नवंबर को रिलीज हुई रणबीर कपूर और यश स्टारर इस फिल्म में साई माता सीता का किरदार निभा रही हैं. फिल्म रिलीज के बाद से ही बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है.

इस बीच 'रामायण' की सीता यानी साई पल्लवी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो एक्ट्रेस श्रीलीला के साथ जबरदस्त डांस करती नजर आ रही हैं. दोनों का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

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धनुष की फिल्म के प्री-रिलीज इवेंट में छाईं साई पल्लवी और श्रीलीला

दरअसल, साई पल्लवी और श्रीलीला का ये डांस वीडियो उनकी अपकमिंग फिल्म 'ओम चैप्टर 1: उधिरम- द ब्लड वुड' के प्री-रिलीज इवेंट का है. इस फिल्म में साउथ सुपरस्टार धनुष लीड रोल में नजर आएंगे. सोमवार, 16 नवंबर को हैदराबाद के जेआरसी कन्वेंशन सेंटर में फिल्म का प्री-रिलीज इवेंट आयोजित किया गया था.

इस दौरान जब साई पल्लवी और श्रीलीला को एक साथ स्टेज पर बुलाया गया, तो दोनों ने अपने डांस से वहां मौजूद लोगों का दिल जीत लिया.

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साड़ी पहनकर दोनों हसीनाओं ने किया शानदार डांस

वायरल वीडियो में साई पल्लवी और श्रीलीला खूबसूरत साड़ी पहने नजर आ रही हैं. खास बात ये है कि भारी साड़ी पहनने के बावजूद दोनों ने पूरे जोश के साथ डांस किया. दोनों ने फिल्म के गाने 'अलाका लूवा' और साई पल्लवी के सुपरहिट गाने 'सारंगा दरिया' पर शानदार डांस मूव्स दिखाए.

उनके डांस के साथ-साथ चेहरे के हाव-भाव और जबरदस्त तालमेल ने भी लोगों का ध्यान खींचा. दोनों की परफॉर्मेंस देखकर वहां मौजूद दर्शक तालियां और सीटियां बजाने लगे. वहीं, स्टेज के सामने बैठे धनुष भी दोनों की डांस परफॉर्मेंस देखकर मुस्कुराते और तालियां बजाते नजर आए.

फिल्म में CBI ऑफिसर के रोल में हैं साई पल्लवी

फिल्म 'ओम चैप्टर 1: उधिरम- द ब्लड वुड' में साई पल्लवी CBI ऑफिसर नित्या रेड्डी का किरदार निभा रही हैं. वहीं, श्रीलीला फिल्म में धनुष की पत्नी के रोल में नजर आएंगी. फिल्म में मलयालम सुपरस्टार ममूटी और रेणु देसाई भी अहम भूमिकाओं में हैं. फिल्म का निर्देशन राजकुमार पेरियासामी ने किया है.

कब रिलीज होगी 'ओम चैप्टर 1'?

धनुष स्टारर ये फिल्म 20 नवंबर को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. पहले फिल्म की रिलीज डेट 16 अक्टूबर, 2026 तय की गई थी. हालांकि, इसी दिन रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' भी रिलीज होने वाली थी. ऐसे में दोनों फिल्मों के बीच बॉक्स ऑफिस पर टक्कर से बचने के लिए मेकर्स ने 'ओम चैप्टर 1' की रिलीज डेट आगे बढ़ा दी.