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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमासाउथ एक्टर साई धर्म तेज ने लॉन्गटाइम गर्लफ्रेंड संग की सगाई, चिरंजीवी से अल्लू अर्जुन तक जश्न में पहुंचे सितारे

साउथ एक्टर साई धर्म तेज ने लॉन्गटाइम गर्लफ्रेंड संग की सगाई, चिरंजीवी से अल्लू अर्जुन तक जश्न में पहुंचे सितारे

साउथ एक्टर साई धर्म तेज ने अपनी लॉन्गटाइम गर्लफ्रेंड किरण से सगाई कर ली है. इस खास मौके पर फिल्म इंडस्ट्री के कई सितारे शामिल हुए. दोनों जल्द ही शादी भी करने वाले हैं.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 06 Nov 2026 12:26 PM (IST)
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साउथ एक्टर साई धर्म तेज ने हैदराबाद में अपनी बचपन की दोस्त किरण से सगाई कर ली है. इस खास मौके पर कोनिडेला और अल्लू परिवार के कई सदस्य और फिल्म इंडस्ट्री के करीबी दोस्त शामिल हुए.

सगाई की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं. खासकर उन ग्रुप फोटोज ने फैंस का ध्यान खींचा है, जिनमें तेलुगु सिनेमा के कई बड़े सितारे एक साथ नजर आ रहे हैं. 

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साई धर्म तेज ने लॉन्गटाइम गर्लफ्रेंड संग की सगाई
साई धर्म तेज और किरण ने गुरुवार, 5 नवंबर को हैदराबाद के हिल्टन हैदराबाद जीनोम वैली रिजॉर्ट में एक-दूसरे को अंगूठी पहनाई. इस निजी समारोह में परिवार के सदस्यों और करीबी दोस्तों ने शिरकत की.

सगाई में चिरंजीवी अपनी पत्नी सुरेखा के साथ पहुंचे. वहीं राम चरण, अल्लू अर्जुन अपनी पत्नी स्नेहा रेड्डी, वरुण तेज अपनी पत्नी लावण्या त्रिपाठी और अल्लू शिरीष अपनी मंगेतर नयनिका रेड्डी के साथ नजर आए.

साउथ एक्टर साई धर्म तेज ने लॉन्गटाइम गर्लफ्रेंड संग की सगाई, चिरंजीवी से अल्लू अर्जुन तक जश्न में पहुंचे सितारे

इसके अलावा नागा बाबू, पद्मजा, निहारिका कोनिडेला, वैष्णव तेज, अल्लू बॉबी और नीला शाह भी इस जश्न का हिस्सा बने. पवन कल्याण के बच्चे अकीरा नंदन और आध्या ने भी समारोह में शिरकत की. मेगा और अल्लू परिवार के इतने सारे सदस्यों की मौजूदगी ने इस सगाई को खास बना दिया.

राम चरण ने साई धर्म तेज और किरण को दी बधाई
राम चरण ने सगाई की एक खास तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर साई धर्म तेज और किरण को बधाई दी. उन्होंने कपल को प्यार और खुशियों से भरी जिंदगी की शुभकामनाएं दीं.

साउथ एक्टर साई धर्म तेज ने लॉन्गटाइम गर्लफ्रेंड संग की सगाई, चिरंजीवी से अल्लू अर्जुन तक जश्न में पहुंचे सितारे

फोटो सामने आते ही फैंस भी कपल को लगातार बधाई दे रहे हैं और सगाई की तस्वीरें तेलुगु सिनेमा के चाहने वालों के बीच वायरल हो रही हैं.

कब होगी साई धर्म तेज और किरण की शादी?
साई धर्म तेज और किरण की शादी की तारीख भी तय हो गई है. दोनों 10 दिसंबर 2026 को हैदराबाद में शादी के बंधन में बंधेंगे. किरण के बारे में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन बताया जा रहा है कि वो एक्टर की बचपन की दोस्त हैं.

वहीं, साई धर्म तेज के फिल्मी करियर की बात करें तो उन्होंने फिल्म 'पिल्ला नुव्वु लेनी जीवितम' से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था. इसके बाद वो 'सुब्रमण्यम फॉर सेल', 'सुप्रीम', 'चित्रलहरी', 'प्रति रोजू पंडागे' और 'विरुपाक्ष' जैसी फिल्मों में नजर आए.

फिलहाल वो अपनी अगली एक्शन फिल्म 'संबराला येति गट्टू' की शूटिंग कर रहे हैं, जो 2027 में रिलीज होने वाली है.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एबीपी लाइव में बतौर कंसल्टेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. वे मुख्य रूप से ओटीटी, फैशन और लाइफस्टाइल बीट पर ट्रेंडिंग व तथ्यपरक खबरें लिखती हैं. 
इसके साथ ही वे डिजिटल पॉडकास्ट कंटेंट को कवर करने में गहरी रुचि रखती हैं. पूर्व में एबीपी न्यूज़ में ही एक साल की संपादकीय इंटर्नशिप कर चुकीं मयूरी ने 
इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी, बरेली से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन (BJMC) किया है.
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Published at : 06 Nov 2026 12:26 PM (IST)
Tags :
Sai Dharam Tej
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