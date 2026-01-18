'टॉक्सिक' की इस एक्ट्रेस को हुआ प्यार, वायरल हुई रुक्मिणी वसंत की 3 साल पुरानी फोटो

कौन हैं सिद्धांत नाग ?
सिद्धांत नाग पेशे से फोटोग्राफर हैं और बेंगलुरु में रहते हैं. दिलचस्प बात यह है कि बेंगलुरु ही रुक्मिणी का भी होम टाउन है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों लगभग 8 साल से डेट कर रहे हैं, हालांकि अभी तक दोनों ने इस रिश्ते पर ऑफिशियल रूप से कोई बयान नहीं दिया है.
रुक्मिणी वसंत की अपकमिंग फिल्म
वर्कफ्रंट की बात करें तो रुक्मिणी वसंत को आने वाले दिनों में साउथ सुपरस्टार यश की अपकमिंग फिल्म 'टॉक्सिक: फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स' में देखा जाएगा. इस फिल्म का निर्देशन गीतू मोहनदास ने किया है. हाल ही में मेकर्स ने यश के जन्मदिन पर फिल्म का टीजर जारी किया था, जो चर्चा में बना हुआ है. यह फिल्म इसी साल 19 मार्च के दिन रिलीज होगी.
