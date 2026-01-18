'टॉक्सिक' की इस एक्ट्रेस को हुआ प्यार, वायरल हुई रुक्मिणी वसंत की 3 साल पुरानी फोटो

फोटोग्राफर सिद्धांत नाग को डेट कर रही हैं रुक्मिणी वसंत?

इस वायरल फोटो में रुक्मिणी को सिद्धांत के कंधे पर सर रखे हुए देखा जा सकता है. कैमरे के सामने पोज देते हुए उन्होंने सिद्धांत का हाथ पकड़ा हुआ है. यह फोटो साल 2023 में 12 जून को क्लिक की गई थी. 2022 में एक्ट्रेस के बर्थडे पर सिद्धांत नाग ने एक प्यारी सी फोटो के साथ रुक्मिणी वसंत को शुभकामनाएं दी थीं. उन्होंने कैप्शन में लिखा- 'एश्टु. एश्टु. एश्टु? साकाश्टु.' हालांकि रुक्मिणी वसंत और सिद्धांत नाग में से किसी ने भी एक-दूसरे को डेट करने की खबरों की पुष्टि नहीं की है.

View this post on Instagram A post shared by Siddhant Nag (@siddhant.nag)