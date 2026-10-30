भारतीय सिनेमा जगत से जुड़ी एक बुरी खबर सामने आ रही है. 'रोजा' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म में काम करने वाली वेटरन एक्ट्रेस वत्सला राजगोपाल का शुक्रवार को निधन हो गया है. उन्होंने अपनी पहचान फिल्मों के अलावा टीवी के जरिए भी बनाई थी. एक्ट्रेस ने 30 अक्टूबर को चेन्नई में इस दुनिया को अलविदा कह दिया.

93 साल की उम्र में ली अंतिम सांस

वत्सला ने 93 साल उम्र में तमिलनाडु की राजधानी में अंतिम सांस ली. 'फिल्मीबीट' की एक रिपोर्ट के मुताबिक़ वेटरन एक्ट्रेस उम्र संबंधित बीमारियों से जूझ रही थीं. फिलहाल एक्ट्रेस का पार्थव शरीर उनके आवास (पल्लवरम) में रखा गया है.

'रोजा' से 60 साल की उम्र में किया था डेब्यू

वत्सला राजगोपाल का जन्म साल 1933 में तिरुवनंतपुरम में हुआ था. जबकि उन्होंने अपने एक्टिंग करियर का आगाज 60 साल की उम्र में किया था. उनका एक्टिंग डेब्यू मणिरत्नम की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'रोजा' से हुआ. 1992 की इस फिल्म में वत्सला ने एक्ट्रेस मधु की दादी का किरदार निभाया था. फिल्म में मधू के अपोजिट अरविंद स्वामी अहम रोल में नजर आए थे.

कभी करती थीं क्लर्क के रूप में काम

बता दें कि वत्सला को शुरू से ही एक्टिंग का शौक था. जब वो स्कूल में थी तब से ही उन्हें थिएटर और डांस की दुनिया प्रभावित करती थीं. एक्ट्रेस बनने से पहले उन्होंने चन्नई में बतौर क्लर्क अकाउंटेंट जनरल के ऑफिस में नौकरी की थी.

400 फिल्मों में काम, टीवी शोज में भी आईं नजर

वत्सला राजगोपाल तमिल सिनेमा का जाना-माना नाम रहीं. रोजा के अलावा उन्होंने दर्शकों का दिल 'धाम धूम', 'मोझी', 'साथी लीलावती', 'रिदम', 'विनर', 'अनियन', 'पट्टियल' और 'कल्याण समायल सादम' जैसी कई फिल्मों से जीता. बता दें कि वत्सला अपने तीन दशक लंबे करियर में 400 से भी ज्यादा फिल्मों का हिस्सा रहीं. इस दौरान उन्हें एक से बढ़कर एक एक्टर्स और फिल्ममेकर्स के साथ काम करने का मौका मिला.