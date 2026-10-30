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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमा'रोजा' एक्ट्रेस वत्सला राजगोपाल का 90 साल की उम्र में निधन, 60 की उम्र में किया था डेब्यू

'रोजा' एक्ट्रेस वत्सला राजगोपाल का 90 साल की उम्र में निधन, 60 की उम्र में किया था डेब्यू

'रोजा' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म में काम करने वाली वेटरन एक्ट्रेस वत्सला राजगोपाल का शुक्रवार को निधन हो गया है. उन्होंने अपनी पहचान फिल्मों के अलावा टीवी के जरिए भी बनाई थी.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 30 Oct 2026 03:18 PM (IST)
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भारतीय सिनेमा जगत से जुड़ी एक बुरी खबर सामने आ रही है. 'रोजा' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म में काम करने वाली वेटरन एक्ट्रेस वत्सला राजगोपाल का शुक्रवार को निधन हो गया है. उन्होंने अपनी पहचान फिल्मों के अलावा टीवी के जरिए भी बनाई थी. एक्ट्रेस ने 30 अक्टूबर को चेन्नई में इस दुनिया को अलविदा कह दिया.

93 साल की उम्र में ली अंतिम सांस

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वत्सला ने 93 साल उम्र में तमिलनाडु की राजधानी में अंतिम सांस ली. 'फिल्मीबीट' की एक रिपोर्ट के मुताबिक़ वेटरन एक्ट्रेस उम्र संबंधित बीमारियों से जूझ रही थीं. फिलहाल एक्ट्रेस का पार्थव शरीर उनके आवास (पल्लवरम) में रखा गया है. 

'रोजा' से 60 साल की उम्र में किया था डेब्यू

वत्सला राजगोपाल का जन्म साल 1933 में तिरुवनंतपुरम में हुआ था. जबकि उन्होंने अपने एक्टिंग करियर का आगाज 60 साल की उम्र में किया था. उनका एक्टिंग डेब्यू मणिरत्नम की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'रोजा' से हुआ. 1992 की इस फिल्म में वत्सला ने एक्ट्रेस मधु की दादी का किरदार निभाया था. फिल्म में मधू के अपोजिट अरविंद स्वामी अहम रोल में नजर आए थे.

कभी करती थीं क्लर्क के रूप में काम

बता दें कि वत्सला को शुरू से ही एक्टिंग का शौक था. जब वो स्कूल में थी तब से ही उन्हें थिएटर और डांस की दुनिया प्रभावित करती थीं. एक्ट्रेस बनने से पहले उन्होंने चन्नई में बतौर क्लर्क अकाउंटेंट जनरल के ऑफिस में नौकरी की थी.

400 फिल्मों में काम, टीवी शोज में भी आईं नजर

वत्सला राजगोपाल तमिल सिनेमा का जाना-माना नाम रहीं. रोजा के अलावा उन्होंने दर्शकों का दिल 'धाम धूम', 'मोझी', 'साथी लीलावती', 'रिदम', 'विनर', 'अनियन', 'पट्टियल' और 'कल्याण समायल सादम' जैसी कई फिल्मों से जीता. बता दें कि वत्सला अपने तीन दशक लंबे करियर में 400 से भी ज्यादा फिल्मों का हिस्सा रहीं. इस दौरान उन्हें एक से बढ़कर एक एक्टर्स और फिल्ममेकर्स के साथ काम करने का मौका मिला. 

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा एबीपी लाइव में कंसल्टेंट कंटेंट राइटर हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क संभालते हैं. पत्रकारिता में 9 साल का अनुभव रखने वाले संदीप को बॉलीवुड सेलेब्स के 
क्लासिक और रेट्रो किस्से लिखना विशेष रूप से पसंद है. वे दिग्गज कलाकारों की जिंदगी और फिल्मों से जुड़े अनसुने प्रसंगों पर दिलचस्प स्टोरीज तैयार करते हैं. 
पूर्व में वे 'एबीपी न्यूज़', 'टीवी9 भारतवर्ष', 'न्यूज़ट्रेंड' और 'न्यूज़ट्रैक लाइव' जैसे मीडिया संस्थानों में कार्य कर चुके हैं.
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Published at : 30 Oct 2026 03:06 PM (IST)
Tags :
Vatsala Rajagopal
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