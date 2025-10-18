हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमा'कांतारा चैप्टर 1' की सफलता के बाद ऋषभ शेट्टी पहुंचे बिहार के मुंडेश्वरी मंदिर, लिया माता का आशीर्वाद

'कांतारा चैप्टर 1' की सफलता के बाद ऋषभ शेट्टी पहुंचे बिहार के मुंडेश्वरी मंदिर, लिया माता का आशीर्वाद

Rishab Shetty Temple Visits: ‘कांतारा चैप्टर 1’ की जबरदस्त सफलता के बाद एक्टर-डायरेक्टर ऋषभ शेट्टी ने आस्था का सफर तय किया. वो बिहार के मुंडेश्वरी मंदिर पहुंचे और मां मुंडेश्वरी का आशीर्वाद लिया.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 18 Oct 2025 04:41 PM (IST)
ऋषभ शेट्टी और होम्बले फिल्म्स की कांतारा: चैप्टर 1 आखिरकार सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है, और पहले दिन से ही सफलता के नए स्टैंडर्ड सेट कर रही है. पूरे देश में शानदार रिव्यू मिलने के बाद, यह फिल्म दर्शकों और आलोचकों दोनों के दिलों को जीत रही है.

पहले से ही साल की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक मानी जा रही कांताराः चैप्टर 1 लगातार रिकॉर्ड तोड़ रही है. ऐसे में अब, फिल्म के डायरेक्टर और लीड एक्टर ऋषभ शेट्टी अपनी फिल्म की सफलता के लिए बिहार के पटना में स्थित मुंडेश्वरी मंदिर में फिल्म की सफलता के लिए धन्यवाद अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं.

आस्था से प्रमोशन तक
‘कांतारा चैप्टर 1’ की जबरदस्त सफलता के बाद अब ऋषभ शेट्टी फिल्म के प्रमोशन के लिए मुंडेश्वरी मंदिर, बिहार में पहुंचे हैं. बता दें कि मुंडेश्वरी मंदिर जैसे धार्मिक स्थल में फिल्म का प्रमोशन किया जाना अपने आप में खास है, क्योंकि ‘कांतारा चैप्टर 1’ की आत्मा भी आस्था, संस्कृति और प्रकृति से गहराई से जुड़ी है. ऋषभ शेट्टी कांतारा की सफलता के लिए माता और भगवान शिव का धन्यवाद अर्पित करने के लिए सीधे मुंडेश्वरी मंदिर पहुंचे हैं.
 
भारत के सबसे प्राचीन मंदिरों में शामिल मुंडेश्वरी धाम
मुंडेश्वरी मंदिर बिहार के पटना में स्थित है. यह भारत के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है, जो लगभग 600 फीट की ऊंचाई पर स्थित है. पुरातत्वविदों के अनुसार इसका इतिहास 389 ईस्वी तक जाता है, जो इसे दुनिया के सबसे पुराने मौजूद मंदिरों में से एक बनाता है.

मंदिर के गर्भ गृह में एक पंचमुखी शिवलिंग है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका रंग सूर्य की स्थिति के अनुसार बदलता रहता है. यह भारत के 51 शक्ति पीठों में से एक माना जाता है और यहां नवरात्रि और शिवरात्रि के दौरान भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है.

कला, संस्कृति और भावनाओं का संगम
कांताराः चैप्टर 1 होम्बले फिल्म्स की सबसे बड़ी और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स में से एक है. इस फिल्म की क्रिएटिव टीम में म्यूजिक डायरेक्टर बी. अजनीश लोकनाथ, सिनेमैटोग्राफर अरविंद कश्यप और प्रोडक्शन डिजाइनर विनेश बंग्लान शामिल हैं, जिन्होंने मिलकर फिल्म की दमदार विजुअल और भावनात्मक कहानी को आकार दिया है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Hombale Films (@hombalefilms)

सात भाषाओं में रिलीज हुई ‘कांतारा चैप्टर 1’
यह फिल्म 2 अक्टूबर को दुनिया भर में कन्नड़, हिंदी, तेलुगु, मलयालम, तमिल, बंगाली और अंग्रेजी भाषाओं में रिलीज हो चुकी है. यह अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहते हुए भी अलग-अलग भाषाओं और क्षेत्रों के दर्शकों तक पहुंचेगी. फिल्म 'कांताराः चैप्टर 1' के साथ, होम्बले फिल्म्स भारतीय सिनेमा की सीमाओं को आगे बढ़ा रही है. यह फिल्म लोककथाओं, आस्था और सिनेमा की शानदार कारीगरी का जश्न मनाती है.

Published at : 18 Oct 2025 04:39 PM (IST)
Mundeshwari Temple Rishab Shetty Kantara Chapter 1
