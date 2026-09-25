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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमा'द पैराडाइज' के निगेटिव रिव्यूज के बचाव में उतरे रेमो रहीम

'द पैराडाइज' के निगेटिव रिव्यूज के बचाव में उतरे रेमो रहीम

नानी की फिल्म 'द पैराडाइज' तगड़ी कमाई के बावजूद सोशल मीडिया पर कई वजहों के चलते ट्रोल हो रही है. ट्रोलिंग और अलोचनाओं के बीच अभिनता रेमो रहीम ने फिल्म का बचाव करते हुए एक वीडियो शेयर किया है.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 25 Sep 2026 03:59 PM (IST)
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साउथ अभिनेता 'नानी' की फिल्म 'द पैराडाइज़' लंबे वक्त से चर्चा में बनी हुई थी. आखिरकार ये फिल्म 24 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और इसने ओपनिंग डे पर तगड़ी कमाई की है. ये नानी के करियर की सबसे बड़ी ओपनर फिल्म बन गई है. हालांकि शानदार कमाई के बावजूद फिल्म को सोशल मीडिया पर दर्शकों से निगेटिव रिव्यूज और आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है. आलोचनाओं के बीच अब मूवी के एक अन्य एक्टर रेमो रहीम ने अपनी फिल्म का बचाव करते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है.

अपना सीन कटने के बाद भी फिल्म के सपोर्ट में उतरे रेमो

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बता दें कि रेमो रहीम ने हाल ही में इंस्टाग्राम हैंडल से एक वीडियो शेयर किया है. इसमें उन्होंने बताया कि फिल्म से उनका एक 7 मिनट का सीन हटा दिया गया है. इसे लेकर उन्हें दुख पहुंचा है. हालांकि रेमो ने फिल्म को निशाना बनाने वाले लोगों को जवाब दिया.

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रेमो रहीम ने जो वीडियो शेयर किया है उसमें वो अभिनेता नानी के साथ भिड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं. इस सीन पर उन्होंने दावा किया कि ये सीन 5 से 7 मिनट तक का था. एक्टर ने कहा, 'मुझे इसके लिए बुरा फील हो रहा है. हालांकि सीन को फिल्म की लंबाई के कारण छोटा किया गया है.'

 
 
 
 
 
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आलोचकों को दिया जवाब

रेमो ने दर्शकों से कहा कि उनका सीन काट दिया गया है इस बात को छोड़ दिया जाए. उन्होंने आगे फैंस से पूछा कि क्या आपने फिल्म देखी है? मुझे बताइए कि ये आपको पसंद आई या नहीं. इसे जरूर देखें. ये फिल्म एक मजबूत विषय पर बनी हुई है.

रेमो बोले- कमियां मत निकालो

रेमो ने आगे दर्शकों से लॉजिक न ढूंढने और लॉजिक में कमियां ना निकालने का अनुरोध किया. उन्होंने कहा कि अगर आप ऐसा करते हैं तो किसी भी फिल्म का लुत्फ नहीं ले पाएंगे और कोई भी फिल्म आपको संतुष्ट नहीं कर सकती. रेमो कहते हैं, 'सिनेमा को खत्म न होने दें, फिल्म को सिर्फ फिल्म के नजरिए से देखें. इसे अपने परिवार के साथ एन्जॉय करें.'

क्यों ट्रोल हुई 'द पैराडाइज'?

आप सोच रहे होंगे कि आखिर फिल्म को ट्रोल करने का क्या कारण हो सकता है? तो आपको बता दें कि फिल्म के दूसरे हाफ को कई दर्शकों ने कमजोर बताया है. कई बार फिल्म का स्क्रीनप्ले कमजोर नजर आता है. वहीं इसमें  डायरेक्शन और टाइम मैनेजमेंट की खामियां भी निकाली जा रही हैं. जबकि फिल्म जरूरत से ज्यादा हिंसा दिखाए जाने को लेकर भी ट्रोल हो रही है.

पहले दिन कमाए 77 करोड़

'द पैराडाइज' का डायरेक्शन श्रीकांत ओडेला ने किया है. नानी और रेमो के अलावा फिल्म का हिस्सा सोनाली कुलकर्णी, कायडू लोहार और राघव जुयाल भी हैं. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने पहले दिन दुनियाभर में 77 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया है.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 25 Sep 2026 03:59 PM (IST)
Tags :
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