साउथ की इन 3 मच-अवेटेड फिल्मों की रिलीज डेट अटकी, फैंस पूछ रहे- कब खत्म होगा इंतजार?

साउथ की फिल्मों के लिए दर्शकों के दिलों में एक खास जगह है. खासकर जब बात अल्लू अर्जुन, प्रभास और रामचरण जैसे स्टार्स की हो, तो उनकी फिल्मों की बात ही अलग है. इसी बीच साउथ की 3 ऐसी मच-अवेटेड फिल्में है, जिनकी रिलीज डेट अभी तक सामने नहीं आई है. इन फिल्मों को लेकर फैंस इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और सभी ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार ये फिल्म कब रिलीज होगी?

पेड्डी

123 तेलुगु के मुताबिक, रामचरण की आने वाली फिल्म 'पेड्डी' को लेकर खबरें हैं कि मेकर्स इसे जून के आसपास रिलीज करने की प्लानिंग कर रहे हैं. हालांकि अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. इस फिल्म को बुची बाबू सना ने डायरेक्टर किया है, जिसमें रामचरण के साथ जाह्नवी कपूर लीड रोल में नजर आने वाली है. साथ ही शिवा राजकुमार और जगपति बाबू भी फिल्म का हिस्सा है.

ये भी पढ़ें: Bhooth Bangla Vs Dhurandhar 2 BO Live: 'धुरंधर 2' को कड़ी टक्कर दे रही 'भूत बंगला', शाम 4.30 बजे तक की इतनी कमाई

फौजी

प्रभास की फिल्म 'फौजी' को पहले स्वतंत्रता दिवस और दशहरा के बीच रिलीज करने की प्लानिंग थी, ताकि त्योहारों का फायदा मिल सके. लेकिन अब खबर है कि इसकी रिलीज आगे बढ़ाकर दिसंबर कर दी गई है. इस फिल्म को हनु राघवपुडी ने निर्देशित किया है, जिसमें प्रभास के साथ इमानवी लीड रोल में है. ये फिल्म इमानवी के लिए खास होने वाली है क्योंकि ये उनका डेब्यू फिल्म है.

राका

अल्लू अर्जुन की 'राका' अभी पोस्ट-प्रोडक्शन के स्टेज में है, जहां भारी-भरकम वीएफएक्स पर काम चल रहा है. यही वजह है कि इसकी रिलीज डेट तय होने में समय लग रहा है. सूत्रों के मुताबिक, फिल्म दिसंबर 2027 में रिलीज हो सकती है. इस फिल्म को मशहूर डायरेक्टर एटली बना रहे है, जिसमें दीपिका पादुकोण भी नजर आने वाली है. ये फिल्म दर्शकों को एक नया अनुभव देने वाली है. साथ ही फिल्म के पोस्टर में अल्लू अर्जुन के लुक ने फैंस को और एक्साइटेड कर दिया है.

ये भी पढ़ें: The Kerala Story 2 OTT Release Date: ‘द केरल स्टोरी 2’ की ओटीटी रिलीज डेट कंफर्म, जानें ऑनलाइन कहां देख सकते हैं फिल्म