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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमामायसा' में कैसे हुई थी रश्मिका मंदना की कास्टिंग? डायरेक्टर बोले- ''सीता रामम' में एक्ट्रेस की आंखों में गुस्सा देख...'

मायसा' में कैसे हुई थी रश्मिका मंदना की कास्टिंग? डायरेक्टर बोले- ''सीता रामम' में एक्ट्रेस की आंखों में गुस्सा देख...'

एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना अपकमिंग फिल्म 'मायसा' में लीड रोल में नजर आने वाली हैं. अब हाल ही में फिल्म के डायरेक्टर ने बताया कि उन्होंने रश्मिका को ही क्यों इस फिल्म के कास्ट किया.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 29 Sep 2026 10:30 AM (IST)
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तेलुगु फिल्ममेकर रविंद्र पुल्ले अपनी अपकमिंग एक्शन थ्रिलर फिल्म 'मायसा' की रिलीज की तैयारी कर रहे हैं. फिल्म में रश्मिका मंदाना लीड रोल में नजर आएंगी. हाल ही में डायरेक्टर ने बताया कि उन्होंने इस फिल्म के लिए रश्मिका को कैसे कास्ट किया. 

डायरेक्टर ने बताया कि 'सीता रामम' में रश्मिका के साथ काम करने का एक्सपीरियंस ही उन्हें 'मायसा' में एक्ट्रेस को कास्ट करने की वजह बना. उन्हें लगा कि इस इंटेंस किरदार के लिए रश्मिका मंदाना बिल्कुल सही रहेंगी.

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'मायसा' में ऐसे हुई रश्मिका मंदाना की कास्टिंग
बता दें, रविंद्र पुल्ले ने 'सीता रामम' में फर्स्ट असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया था. इसके अलावा उन्होंने फिल्म के कुछ सीन्स के लिए एडिशनल डायलॉग राइटर और सेकंड यूनिट डायरेक्टर की जिम्मेदारी भी संभाली थी. उन्होंने रश्मिका के कुछ सीन्स शूट किए थे, इसी दौरान दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई.

वैरायटी इंडिया को दिए इंटरव्यू में डायरेक्टर ने बताया कि फिल्म के दौरान एक खास पल ऐसा आया, जिसने उन्हें यकीन दिलाया कि रश्मिका 'मायसा' का किरदार निभा सकती हैं. रविंद्र पुल्ले ने बताया कि उन्हें रश्मिका की आंखें काफी पसंद हैं. उन्होंने कहा, 'मैं उनकी आंखों से प्यार करता हूं. एक सीन के दौरान मैंने उनकी आंखों में गुस्सा देखा और उसी वक्त मुझे लगा कि मुझे अपनी 'मायसा' मिल गई है.'

'मायसा' के लिए इटली-थाईलैंड में ट्रेनिंग
रविंद्र पुल्ले ने बताया कि उन्होंने रश्मिका से पहले ही कह दिया था कि एक दिन वो उनकी फिल्म की हीरोइन बनेंगी. डायरेक्टर के स्क्रिप्ट सुनाने के बाद रश्मिका ने इस किरदार के लिए हामी भर दी.

उन्होंने कहा, 'उस दिन मैंने रश्मिका से कहा था कि एक दिन तुम मेरी हीरोइन बनोगी. बाद में जब मैंने उन्हें स्क्रिप्ट सुनाई तो उन्हें कहानी बहुत पसंद आई. उन्होंने एक्शन सीन्स के लिए इटली और थाईलैंड में ट्रेनिंग भी ली, जहां उन्होंने अलग-अलग पॉश्चर और किकिंग सीखी. उन्होंने इस फिल्म के लिए बहुत मेहनत की है और अपना 1000 परसेंट दिया है.' 

 
 
 
 
 
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डायरेक्टर ने आगे कहा, 'उन्होंने कभी भी मुझे किसी काम के लिए मना नहीं किया. पिछले महीने भी हम शूटिंग कर रहे थे और उन्हें चोट लग गई थी. डॉक्टर ने उन्हें ब्रेक लेने के लिए कहा था, लेकिन तीन घंटे आराम करने के बाद उन्होंने दोबारा शूट पूरा किया. वो काफी दर्द में थीं, फिर भी उन्होंने शूटिंग पूरी की. वो अपने काम को लेकर बहुत डेडिकेटेड हैं.'

'मायसा' में दिखेगा रश्मिका का दमदार अवतार
बता दें, फिल्म 'मायसा' में रश्मिका मंदाना एक बेहद दमदार गोंड आदिवासी महिला का किरदार निभा रही हैं. डायरेक्टर रविंद्र पुल्ले ने बताया कि ये रोल रश्मिका के अब तक के किरदारों से काफी अलग है.  उन्होंने कहा, 'इस फिल्म से पहले उन्होंने कभी हार्डकोर एक्शन नहीं किया था और न ही किसी फिल्म में हथियार उठाया था. उन्होंने अब तक ज्यादातर ग्लैमरस किरदार ही निभाए थे.'

मायसा' में कैसे हुई थी रश्मिका मंदना की कास्टिंग? डायरेक्टर बोले- ''सीता रामम' में एक्ट्रेस की आंखों में गुस्सा देख...

कब रिलीज होगी 'मायसा'?
'मायसा' में ईश्वरी राव, गुरु सोमसुंदरम और राव रमेश भी नजर आएंगे. ये फिल्म 27 नवंबर 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी. फिल्म को तेलुगु के साथ हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषा में भी रिलीज किया जाएगा.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 29 Sep 2026 10:30 AM (IST)
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