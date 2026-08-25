100 करोड़ कमाने के बाद विवादों में घिरी 'इरुमुडी', विवादित सीन्स हटाने की मांग

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमा100 करोड़ कमाने के बाद विवादों में घिरी 'इरुमुडी', रवि तेजा की फिल्म से विवादित सीन्स हटाने की मांग

100 करोड़ कमाने के बाद विवादों में घिरी 'इरुमुडी', रवि तेजा की फिल्म से विवादित सीन्स हटाने की मांग

रवि तेजा की फिल्म 'इरुमुडी' बॉक्स ऑफिस पर शानदार सफलता के बीच विवादों में घिर गई है. APTF ने सरकारी स्कूल और टीचर्स से जुड़े सीन्स पर आपत्ति जताते हुए इन्हें हटाने की मांग की है.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 25 Aug 2026 11:15 AM (IST)
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साउथ सुपरस्टार रवि तेजा ने 'इरुमुडी' से दमदार वापसी की है. हाल ही में रिलीज हुई ये फिल्म ताबड़तोड़ कमाई कर रही है और जल्द ही 100 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई. हालांकि बॉक्स ऑफिस पर सफलता मिलने के बाद फिल्म विवादों में घिर गई है. आंध्र प्रदेश टीचर्स फेडरेशन (APTF) ने रवि की फिल्म के कुछ सीन्स पर आपत्ति जताते हुए उन्हें हटाने की मांग की है. 

सरकारी स्कूलों और टीचर्स को अपमानजनक तरीके से पेश करने का आरोप

आंध्र प्रदेश टीचर्स फेडरेशन (APTF) ने आरोप लगाया है कि फिल्म में सरकारी स्कूलों और टीचर को अपमानजनक तरीके से पेश किया गया है. APTF की राज्य अध्यक्ष चेन्नुपति मंजुला और महासचिव बसवलिंगाराव ने एक बयान में कहा है कि इससे टीचर्स और एजुकेशनल इंस्टीटूशन्स पर निगेटिव असर पड़ सकता है.

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APTF ने इन सीन्स को हटाने की मांग की

फिल्म में अल्लूरी सीताराम राजू ज़िले के सिलेरू ज़िला परिषद हाई स्कूल का नाम वाला बोर्ड और स्टूडेंट्स को सरकारी स्कूल की ड्रेस पहने दिखाया गया है. इसे लेकर भी APTF ने नाराजगी जाहिर की है. फेडरेशन का कहना है कि असल पहचान वाली चीज़ों के इस्तेमाल पर दर्शकों के मन में निगेटिविटी पैदा हो सकती है. इस तरह के सीन्स को लेकर प्रोड्यूसर्स से अपील की गई है कि इन्हें फिल्म से हटाया जाना चाहिए. 

100 करोड़ कमाने के बाद विवादों में घिरी 'इरुमुडी', रवि तेजा की फिल्म से विवादित सीन्स हटाने की मांग

APTF ने दी विरोध प्रदर्शन की चेतावनी

APTF ने ये भी कहा कि मेकर्स को इसके लिए टीचर्स से माफी मांगनी चाहिए. इसके अलावा फेडरेशन ने वॉर्निंग देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगों पर मेकर्स की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आता है तो वो इसे लेकर पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन करेंगे.

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शानदार कमाई कर रही है 'इरुमुडी' 

रवि तेजा की तेलुगु फिल्म 'इरुमुडी' 21 अगस्त को रिलीज हुई थी. सैकनिल्क के मुताबिक फिल्म ने पहले दिन इंडिया में 15.30 करोड़ रुपये कमाकर शानदार ओपनिंग ली थी. जबकि दूसरे दिन 16.20 करोड़ रुपये और तीसरे दिन 19 करोड़ का कलेक्शन किया. वहीं चौथे दिन 11.90 करोड़ रुए की कमाई के साथ इसका टोटल कलेक्शन भारत में 62.40 करोड़ हो चुका है. वहीं वर्ल्डवाइड कलेक्शन 100 करोड़ के पार दर्ज किया गया है.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 25 Aug 2026 11:15 AM (IST)
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