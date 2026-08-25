100 करोड़ कमाने के बाद विवादों में घिरी 'इरुमुडी', विवादित सीन्स हटाने की मांग

साउथ सुपरस्टार रवि तेजा ने 'इरुमुडी' से दमदार वापसी की है. हाल ही में रिलीज हुई ये फिल्म ताबड़तोड़ कमाई कर रही है और जल्द ही 100 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई. हालांकि बॉक्स ऑफिस पर सफलता मिलने के बाद फिल्म विवादों में घिर गई है. आंध्र प्रदेश टीचर्स फेडरेशन (APTF) ने रवि की फिल्म के कुछ सीन्स पर आपत्ति जताते हुए उन्हें हटाने की मांग की है.

सरकारी स्कूलों और टीचर्स को अपमानजनक तरीके से पेश करने का आरोप

आंध्र प्रदेश टीचर्स फेडरेशन (APTF) ने आरोप लगाया है कि फिल्म में सरकारी स्कूलों और टीचर को अपमानजनक तरीके से पेश किया गया है. APTF की राज्य अध्यक्ष चेन्नुपति मंजुला और महासचिव बसवलिंगाराव ने एक बयान में कहा है कि इससे टीचर्स और एजुकेशनल इंस्टीटूशन्स पर निगेटिव असर पड़ सकता है.

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APTF ने इन सीन्स को हटाने की मांग की

फिल्म में अल्लूरी सीताराम राजू ज़िले के सिलेरू ज़िला परिषद हाई स्कूल का नाम वाला बोर्ड और स्टूडेंट्स को सरकारी स्कूल की ड्रेस पहने दिखाया गया है. इसे लेकर भी APTF ने नाराजगी जाहिर की है. फेडरेशन का कहना है कि असल पहचान वाली चीज़ों के इस्तेमाल पर दर्शकों के मन में निगेटिविटी पैदा हो सकती है. इस तरह के सीन्स को लेकर प्रोड्यूसर्स से अपील की गई है कि इन्हें फिल्म से हटाया जाना चाहिए.

APTF ने दी विरोध प्रदर्शन की चेतावनी

APTF ने ये भी कहा कि मेकर्स को इसके लिए टीचर्स से माफी मांगनी चाहिए. इसके अलावा फेडरेशन ने वॉर्निंग देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगों पर मेकर्स की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आता है तो वो इसे लेकर पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन करेंगे.

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शानदार कमाई कर रही है 'इरुमुडी'

रवि तेजा की तेलुगु फिल्म 'इरुमुडी' 21 अगस्त को रिलीज हुई थी. सैकनिल्क के मुताबिक फिल्म ने पहले दिन इंडिया में 15.30 करोड़ रुपये कमाकर शानदार ओपनिंग ली थी. जबकि दूसरे दिन 16.20 करोड़ रुपये और तीसरे दिन 19 करोड़ का कलेक्शन किया. वहीं चौथे दिन 11.90 करोड़ रुए की कमाई के साथ इसका टोटल कलेक्शन भारत में 62.40 करोड़ हो चुका है. वहीं वर्ल्डवाइड कलेक्शन 100 करोड़ के पार दर्ज किया गया है.