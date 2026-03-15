एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना अपने देवर और विजय देवरकोंडा के भाई आनंद देवरकोंडा के साथ एक खास बॉन्ड शेयर करती नजर आती हैं. दोंनों एक दूसरे के साथ मस्ती मजाक करते नजर आते हैं. वहीं, आज आनंद अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. इस खास मौके पर रश्मिका मंदाना ने अपने देवर को बर्थडे विश करते हुए सोशल मीडिया पर उनके साथ एक प्यारी तस्वीर शेयर की हैं.

रश्मिका ने देवर आनंद देवरकोंडा को यूं किया विश

रश्मिका मंदाना ने अपने देवर आनंद देवरकोंडा के बर्थडे पर इंस्टाग्राम स्टोरी में एक प्यारी तस्वीर शेयर कर उन्हें खास अंदाज में बधाई दी. रश्मिका ने कैप्शन में लिखा, 'आनंद देवरकोंडा, आपको बर्थडे की ढेर सारी शुभकामनाएं. आप शूटिंग के लिए बाहर गए हैं और हम सब आपको बहुत मिस कर रहे हैं. उम्मीद है आपका काम अच्छा चल रहा होगा.'

रश्मिका ने पोस्ट में उस तस्वीर से जुड़ा एक मजेदार पल भी याद किया. उन्होंने लिखा, 'विज्जू ने बताया था कि जब ये फोटो ली गई थी, तब हम मछलियों को आवाज दे रहे थे. उन्होंने उम्मीद जताई कि ऐसे पागलपन भरे और खुशहाल पल हमेशा बने रहें.

वहीं रश्मिका ने एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें एक्ट्रेस और आनंद एक दूसरे के साथ डांस करते हुए नजर आ रहे हैं उन्होंने लिखा, 'हम हमेशा इसी तरह डांस करते रहें.' फैंस उनकी इस पोस्ट को खूब पसंद कर रहे हैं.

विजय देवरकोंडा ने भी किया विश

विजय देवरकोंडा ने भी अपने भाई आनंद को खास अंदाज में बर्थडे विश किया. उन्होंने आनंद के साथ एक फोटो पोस्ट की और लिखा, 'हैप्पी बर्थडे टू माई बॉय. बचपन से ही वो मेरे साथ है और ऐसा भाई पाकर बहुत खुशी और सौभाग्य महसूस होता है. तुम हमारे लाडले हो और हम सब तुम्हें हर पल गर्व और खुशी से देखते हैं.'





क्या करते हैं आनंद देवरकोंडा?

आनंद देवरकोंडा एक एक्टर हैं, वो तेलुगु फिल्मों में काम करते हैं. आनंद ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत फिल्म ‘डोरासानी’ से की थी. इसके बाद उन्होंने ‘मिडिल क्लास मेलोडीज’ और ‘बेबी’ जैसी फिल्मों में काम करके अच्छी पहचान बनाई है.

