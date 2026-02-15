विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की शादी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. नई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि दोनों इस साल फरवरी के आखिर तक शादी के बंधन में बंध सकते हैं. बताया जा रहा है कि 26 फरवरी को उदयपुर के एक महल में निजी समारोह रखा गया है, जहां करीबी परिवार और दोस्त शामिल होंगे.

हैदराबाद में होगा शानदार रिसेप्शन

उदयपुर में शादी के बाद यह जोड़ा मार्च में हैदराबाद में एक शानदार रिसेप्शन देने की तैयारी में है. रिपोर्ट्स के मुताबिक 4 मार्च को शहर के एक बड़े कन्वेंशन सेंटर में यह कार्यक्रम आयोजित होगा. इस मौके पर साउथ फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े सितारे और बॉलीवुड के चुनिंदा कलाकार शामिल हो सकते हैं.

कहा जा रहा है कि विजय ने खुद रेवंत रेड्डी को शादी का इनविटेशन दिया है. गेस्ट लिस्ट में बड़े अभिनेता, निर्देशक और निर्माता शामिल होंगे. सूत्रों के अनुसार निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा समेत विजय के करीबी दोस्त भी समारोह का हिस्सा बन सकते हैं.





गुपचुप की सगाई?

रिपोर्ट्स यह भी दावा कर रही हैं कि दोनों ने अक्टूबर 2025 में चुपचाप सगाई कर ली थी. हालांकि, इन खबरों पर अब तक विजय और रश्मिका ने सार्वजनिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं की है. जहां रिसेप्शन भव्य होने की उम्मीद है, वहीं शादी का समारोह छोटा और निजी रखा जाएगा. उदयपुर का महल सादगी और शाही अंदाज के साथ सजाया जा रहा है, लेकिन थीम और सजावट को लेकर पूरी गोपनीयता बरती जा रही है.

ठुकराया 60 करोड़ का ऑफर

रिपोर्ट्स के मुताबिक एक बड़े स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने शादी के एक्सक्लूसिव अधिकारों के लिए 60 करोड़ रुपये का ऑफर दिया था, ताकि इसे खास कार्यक्रम के तौर पर दिखाया जा सके. लेकिन विजय और रश्मिका ने इस ऑफर को ठुकरा दिया. वर्क फ्रंट की बात करें तो विजय हाल ही में फिल्म किंगडम में नजर आए थे, जिसे मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली. वहीं रश्मिका की पिछली फिल्म द गर्लफ्रेंड थी.