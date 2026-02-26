सादगी के साथ करेंगे नए सफर की शुरुआत, इस थीम पर आज शादी कर रहे रश्मिका-विजय

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
रश्मिका मंदाना-विजय देवरकोंडा की शादी आज, सादगी के साथ करेंगे नए सफर की शुरुआत, इस खास थीम पर कर रहे शादी

रश्मिका मंदाना-विजय देवरकोंडा की शादी आज, सादगी के साथ करेंगे नए सफर की शुरुआत, इस खास थीम पर कर रहे शादी

Rashmika Mandanna Vijay Deverakonda Wedding: रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा आज शादी के बंधन में बंध रहे हैं. उनके विवाद में पुराने दौर की सादगी दिखेगी. इसके लिए कपल ने खास थीम चुनी है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 26 Feb 2026 11:01 AM (IST)
Preferred Sources

विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना आज उदयपुर में शादी के बंधन में बंधने वाले हैं. कपल दो सेरेमनी करेंगे, जिसमें उनके तेलुगु और कोडवा रूट्स का सम्मान किया जाएगा.  और लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक, सेरेमनी में "प्राइमल" थीम होगी, जो पुराने ज़माने का चार्म दिखाएगी. आइए इस थीम के बारे में जानते हैं ये क्या है. 

प्राइमल थीम पर होगी रश्मिका-विजय की शादी
रश्मिका और विजय ने अपनी शादी के लिए 'प्राइमल' थीम चुनी है. जो दशकों पहले शादियों को मनाने के तरीके से इंस्पायर है, जिसमें सिंपल ट्रेडिशन, पुराने रीति-रिवाज और पुराने ज़माने का चार्म खूबसूरती से फिर से बनाया जाएगा.  डेकोर एक ऐसे सेलिब्रेशन को हाईलाइट करेगा जो इंटिमेट और ऑथेंटिक दोनों लगेगा. 

क्या होती है प्राइमल थीम? 
‘प्राइमल’ का अर्थ है मूल, आदिम या वह जो शुरुआत से जुड़ा हो यानी जड़ों की ओर लौटना. इस थीम में शादी को उसी सादगी और पवित्रता के साथ रचा जाएगा, जैसे दशकों पहले विवाह होते थे, जब दिखावे से ज्यादा महत्व परंपराओं, रीति-रिवाजों और भावनाओं को दिया जाता था.  सूत्रों के मुताबिक, यह विवाह उसी विचार पर आधारित होगा “जहां से सृष्टि का निर्माण हुआ” यानी प्रकृति, पंचतत्व और जीवन की मूल ऊर्जा को केंद्र में रखकर रश्मिका और विजय शादी के बंधन में बंधेंगे. सजावट में प्राकृतिक रंग, मिट्टी, लकड़ी, फूलों और पारंपरिक प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाएगा.  हर रस्म को उसके असली स्वरूप में निभाया जाएगा, ताकि शादी में पुरातन भारतीय संस्कृति की झलक साफ दिखाई दे. 

पुराने दौर की सादगी के साथ करेंगे नए सफर की शुरुआत
इस प्राइमल थीम के जरिए रश्मिका और विजय अपनी नई जिंदगी की शुरुआत सादगी, आध्यात्मिकता और जड़ों से जुड़ाव के साथ करना चाहते हैं. यह सिर्फ एक शादी नहीं, बल्कि उस मूल भावना का उत्सव होगा, जहां रिश्ते दिखावे से नहीं, बल्कि विश्वास, संस्कार और प्रकृति के साक्षी में जुड़ते हैं. 

विजय- रश्मिका मंदाना की शादी के बारे में
बता दें कि विजय और रश्मिका की शादी की रस्में 24 फरवरी, 2026 को उदयपुर में शुरू हुईं. संगीत, मेहंदी और हल्दी सेरेमनी में मेहमानों ने खूब एंजॉय किया. प्री वेडिंग की फर्स्ट नाइट गेस्ट को  डिनर में जापानी डिशेज सर्व की गई थीं. दोनों ने क्रिकेट और वॉलीबॉल मैच भी खेले. विजय और रश्मिका ने अपने-अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी हल्दी सेरेमनी की झलकियां शेयर की हैं. सेरेमनी उदयपुर के एकाया में ITC होटल्स के मेमेंटोस में हो रही है.  शादी के बाद, विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना 4 मार्च, 2026 को हैदराबाद में एक रिसेप्शन होस्ट करने वाले हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह इवेंट ताज कृष्णा में होगा. कपल के इंडस्ट्री से दोस्तों के रिसेप्शन में आने की उम्मीद है, जिससे यह एक स्टार-स्टडेड नाइट बन जाएगी.

विजय-रश्मिका के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स
वर्क फ्रंट पर, विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना जल्द ही  'राणाबली' नाम की फिल्म में साथ काम करेंगे.  दूसरी ओर, एक्ट्रेस के पास होमी अदजानिया की 'कॉकटेल 2' है जिसमें शाहिद कपूर और कृति सनोन हैं, जो सितंबर में रिलीज़ होने वाली है. इस बीच, विजय की 'राउडी जनार्दन' इस साल दिसंबर में सिनेमाघरों में आने वाली है. 

 

Published at : 26 Feb 2026 11:00 AM (IST)
Vijay Deverakonda Rashmika Mandanna Rashmika Mandanna Vijay Deverakonda Wedding VIROSH Wedding
