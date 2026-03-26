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शादी के एक महीने बाद यादों में डूबे रश्मिका मंदाना-विजय देवरकोंडा, शेयर की अनसीन पिक्स

Rashmika-Vijay Post: रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने शादी के एक महीने पूरे होने पर कई तस्वीरें शेयर की है. दोनों ने डिजाइनर और वेडिंग प्लानर को धन्यवाद देते हुए शादी के खूबसूरत पलों को याद किया.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 26 Mar 2026 07:43 PM (IST)
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साउथ के पॉपुलर कपल रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा शादी के बाद से लगातार सुर्खियों में बने हुए है. दोनों की केमिस्ट्री फैंस को बहुत पसंद है और शादी के बाद से उनके हर पोस्ट का फैंस को इंतजार रहता है. इसी बीच रश्मिका और विजय की शादी को एक महीना हो चुका है और दोनों ने अपने ज्वेलरी डिजाइनर, करीबी दोस्त और वेडिंग प्लानर के साथ कई अनदेखी तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की और सबका धन्यवाद किया. इस पोस्ट के आते ही सभी फैंस उन्हें बधाई देने लगे और प्यार लुटाने लगे.

रश्मिका ने कई लोगों का आभार जताया

रश्मिका ने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट में सभी को टैग करते हुए लिखा, 'मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि एक महीना इतनी जल्दी बीत गया. शादी करना कभी बहुत दूर की बात लगती थी और अब हमारी शादी को एक महीना हो चुका है. यह सच में हैरान कर देने वाला है. लेकिन इस पूरे सफर में ये महिलाएं मेरे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं रहीं. शादी का फैसला लेने से लेकर आज तक हर कदम पर इन्होंने मेरा साथ दिया. मैं हमेशा इनके लिए दिल से आभारी रहूंगी. ये प्यार अब हमेशा के लिए है, सच में हमेशा वाला.'

 
 
 
 
 
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विजय ने भी शेयर की पोस्ट 

इसके अलावा विजय ने भी तस्वीरें शेयर कर लिखा, 'हम सभी की जिंदगी में कुछ बड़े और खास पल आते हैं. हर किसी को कभी न कभी उन पलों का सामना करना ही पड़ता है और पता भी नहीं चलता कि हम कब उन्हें जीकर आगे बढ़ जाते हैं. लेकिन अगर उन पलों को सही तरीके से जिया जाए, तो उनकी यादें हमेशा हमारे साथ रहती हैं और जिंदगी भर खुशी देती हैं. अब जब मैं और रुशी फिर से अपने काम की ओर लौट रहे हैं, तो मैंने सोचा कि थोड़ा रुककर उन खास महिलाओं को धन्यवाद दूं, जिन्होंने मेरी और मेरे आसपास के हर इंसान की शादी को इतना खुशियों भरा बना दिया. मैं हमेशा उनके लिए दिल से आभारी रहूंगा.'

 
 
 
 
 
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उदयपुर में हुई थी शादी 

बता दें, रश्मिका और विजय ने 26 फरवरी को शाही अंदाज में उदयपुर के होटल में करीबियों और परिवार के बीच शादी की थी, जिनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई. इसके बाद दोनों में फिल्मी सितारों के लिए एक ग्रैंड रिसेप्शन का आयोजन भी किया. शादी के बाद से दोनों ने अपनी शादी की हर रस्म की तस्वीरें शेयर की, जो फैंस को बहुत पसंद आई. 

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Published at : 26 Mar 2026 07:43 PM (IST)
Tags :
Vijay Deverakonda Rashmika Mandanna
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