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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमा'रब ने बना दी जोड़ी...', रश्मिका मंदाना-विजय के बीच दिखी गजब बॉन्डिंग, एक्ट्रेस ने यूं लुटाया प्यार

'रब ने बना दी जोड़ी...', रश्मिका मंदाना-विजय के बीच दिखी गजब बॉन्डिंग, एक्ट्रेस ने यूं लुटाया प्यार

Video: रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा का एक प्यारा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. स्कॉलरशिप इवेंट के बीच दोनों की शानदार बॉन्डिंग देखने को मिली, जिसपर फैंस दोनों पर खूब प्यार लुटा रहे हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: श्रेया शर्मा | Updated at : 14 Jun 2026 07:13 PM (IST)
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विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना इन दिनों खूब सुर्खियों में हैं. हाल ही में उन्होंने तेलंगाना के थुम्मनपेट गांव में एक नई पहल शुरू की, जिसकी जमकर तारीफ हो रही हैं. उन्होंने करीब 180 स्टूडेंट्स को सम्मानित किया और उन्हें स्कॉलरशिप दी, जिसके लिए एक कार्यक्रम रखा गया. इसी बीच रश्मिका और विजय का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों की बॉन्डिंग साफ देखी जा सकती हैं.

वीडियो में दिखा प्यार 

पहले वीडियो में रश्मिका सभी के सामने अपने पति विजय की मूछों को तांव देती नजर आईं, जो खूब पसंद किया जा रहा है. वीडियो में रश्मिका ने येलो और ब्लू बॉर्डर वाली सिल्क साड़ी में दिखाई दी, वहीं विजय पिंक कुर्ते में नजर आए. 

 
 
 
 
 
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ये भी पढ़ें: Sunday BO LIVE: 'भारत भाग्य विधाता' को नहीं मिला 1 पर 1 फ्री टिकट का फायदा, 'पेद्दी' का बजा डंका, जानें संडे कलेक्शन

इसके अलावा दूसरे वीडियो में रश्मिका अपने पति को पीछे से पकड़ रही हैं. साथ ही टिशू से उनके सिर और चेहरे के पसीने को पोछती दिख रही हैं. इतना ही नहीं दोनों सभी के बीच एक-दूसरे से सिर टकराते हुए भी नजर आए, जिसे देखकर फैंस उनपर और प्यार बरसा रहे हैं. 

 
 
 
 
 
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फैंस ने लुटाया प्यार 

वीडियो देख एक फैन ने लिखा, 'रश्मिका केयर करने वाली पत्नी हैं.' दूसरे ने लिखा, 'सबसे बेस्ट कपल में से एक.' वहीं एक और ने लिखा, 'मेड फॉर ईच अदर.'

रब ने बना दी जोड़ी...', रश्मिका मंदाना-विजय के बीच दिखी गजब बॉन्डिंग, एक्ट्रेस ने यूं लुटाया प्यार
रब ने बना दी जोड़ी...', रश्मिका मंदाना-विजय के बीच दिखी गजब बॉन्डिंग, एक्ट्रेस ने यूं लुटाया प्यार
रब ने बना दी जोड़ी...', रश्मिका मंदाना-विजय के बीच दिखी गजब बॉन्डिंग, एक्ट्रेस ने यूं लुटाया प्यार

विजय रश्मिका ने किया था वादा

बता दें कि शादी के बाद अपने नए घर के गृह प्रवेश और सत्यनारायण पूजा के बाद दोनों ने लोगों से वादा किया था. इसीलिए उन्होंने 180 मेधावी स्टूडेंट्स की पढ़ाई की जिम्मेदारी ली. उनकी ये पहल उन बच्चों के भविष्य को नई दिशा दे सकती हैं. 

वहीं बात करें काम की, तो दोनों आने वाले समय में 'राणाबली' फिल्म में साथ नजर आने वाले हैं, जो 11 सितंबर को रिलीज होने वाली हैं. इसके पहले दोनों को 'डियर कॉमरेड' और 'गीता गोविंदम' में साथ देखा गया था.

ये भी पढ़ें: Box Office: 2026 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने फिल्म बनी 'पेद्दी', फिर भी हो रहा 31 परसेंट का घाटा

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Published at : 14 Jun 2026 07:05 PM (IST)
Tags :
Vijay Deverakonda Rashmika Mandanna
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